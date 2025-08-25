https://ria.ru/20250825/punkt-2037412811.html

Российские военные освободили Запорожское в Днепропетровской области

2025-08-25T12:06:00+03:00

днепропетровская область

запорожская область

донецкая народная республика

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Запорожское в Днепропетровской области, сообщило Минобороны."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Запорожское", — говорится в сводке.Министерство уточнило, что бойцы 57-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили более десяти единиц техники, подавили огневые точки в лесополосах и заняли подготовленные оборонительные сооружения.За сутки бойцы группировки ударили по живой силе и технике трех бригад противника в районе Успеновки, Зеленого Гая в Запорожской области и Камышевахи в ДНР.ВСУ потеряли в зоне ответственности "Востока":

