Российские военные освободили Запорожское в Днепропетровской области
Российские военные освободили Запорожское в Днепропетровской области
2025-08-25T12:06:00+03:00
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Запорожское в Днепропетровской области, сообщило Минобороны."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Запорожское", — говорится в сводке.Министерство уточнило, что бойцы 57-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили более десяти единиц техники, подавили огневые точки в лесополосах и заняли подготовленные оборонительные сооружения.За сутки бойцы группировки ударили по живой силе и технике трех бригад противника в районе Успеновки, Зеленого Гая в Запорожской области и Камышевахи в ДНР.ВСУ потеряли в зоне ответственности "Востока":
2025
Кадры освобождения населенного пункта Запорожское в Днепропетровской области
Видео об освобождении населенного пункта Запорожское в Днепропетровской области публикует Минобороны России.
