Российские военные освободили Запорожское в Днепропетровской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 25.08.2025 (обновлено: 14:38 25.08.2025)
Российские военные освободили Запорожское в Днепропетровской области
Российские военные освободили Запорожское в Днепропетровской области
Российские войска взяли под контроль Запорожское в Днепропетровской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Запорожское в Днепропетровской области, сообщило Минобороны."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Запорожское", — говорится в сводке.Министерство уточнило, что бойцы 57-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили более десяти единиц техники, подавили огневые точки в лесополосах и заняли подготовленные оборонительные сооружения.За сутки бойцы группировки ударили по живой силе и технике трех бригад противника в районе Успеновки, Зеленого Гая в Запорожской области и Камышевахи в ДНР.ВСУ потеряли в зоне ответственности "Востока":
днепропетровская область
запорожская область
донецкая народная республика
Кадры освобождения населенного пункта Запорожское в Днепропетровской области
Видео об освобождении населенного пункта Запорожское в Днепропетровской области публикует Минобороны России.
безопасность, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Запорожское в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Запорожское", — говорится в сводке.
Взятие села улучшило тактическое положение российских военных и лишило противника опорного узла обороны.

Министерство уточнило, что бойцы 57-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили более десяти единиц техники, подавили огневые точки в лесополосах и заняли подготовленные оборонительные сооружения.
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град 40-й бригады морской пехоты группировки войск Север на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
"Это решило все". Как морпехи изменили ход событий в СВО
Вчера, 08:00
За сутки бойцы группировки ударили по живой силе и технике трех бригад противника в районе Успеновки, Зеленого Гая в Запорожской области и Камышевахи в ДНР.
ВСУ потеряли в зоне ответственности "Востока":
  • более 240 военнослужащих;
  • танк и четыре боевые бронированные машины;
  • девять автомобилей;
  • четыре орудия полевой артиллерии;
  • склад материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
