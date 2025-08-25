Рейтинг@Mail.ru
Психолог объяснила, как остановить поток тревожных мыслей перед сном - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:20 25.08.2025 (обновлено: 22:31 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/psikholog-2037556697.html
Психолог объяснила, как остановить поток тревожных мыслей перед сном
Психолог объяснила, как остановить поток тревожных мыслей перед сном - РИА Новости, 25.08.2025
Психолог объяснила, как остановить поток тревожных мыслей перед сном
Клинический психолог Кристина Морозова рассказала в беседе с "Известиям", что остановить навязчивое прокручивание мыслей перед ночным отдыхом можно, применив... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T22:20:00+03:00
2025-08-25T22:31:00+03:00
психолог
сон
тревожные мысли
здоровье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967983692_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a40ef0093ef665b95d04eb499443da52.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.Клинический психолог Кристина Морозова рассказала в беседе с "Известиям", что остановить навязчивое прокручивание мыслей перед ночным отдыхом можно, применив технику декатастрофизации."Суть метода заключается в том, чтобы представить себе самый худший сценарий развития событий и оценить его реальность. Например, если вас вызвал начальник, важно задать себе вопросы: "Что худшее может произойти? Каковы шансы на это? Если это случится, как я буду с этим справляться?" Ответы помогут уменьшить тревогу и вернуть контроль над ситуацией", - приводит ее слова издание.В то же время Морозова порекомендовала попробовать в борьбе с потоком негативных мыслей "Мышечную релаксацию по Джекобсону". Согласно этому методу, необходимо поочередно напрягать, а затем расслаблять группы мышц, что целиком переключает внимание человека на его ощущения.Вместе с тем Морозова порекомендовала обратить внимание на удобство подушки и позы для сна, а также отметила пользу для засыпания легких физических нагрузок.
https://ria.ru/20250717/psiholog-2029598358.html
https://ria.ru/20250524/lager-2018803346.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967983692_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_ba0997229c1ff60148faff1240389de3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
психолог, сон, тревожные мысли, здоровье
психолог, Сон, тревожные мысли, Здоровье
Психолог объяснила, как остановить поток тревожных мыслей перед сном

Психолог Морозова: техника декатастрофизации помогает от навязчивых мыслей

© iStock.com / VisionsМужчина, страдающий бессонницей
Мужчина, страдающий бессонницей - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© iStock.com / Visions
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.Клинический психолог Кристина Морозова рассказала в беседе с "Известиям", что остановить навязчивое прокручивание мыслей перед ночным отдыхом можно, применив технику декатастрофизации.
"Суть метода заключается в том, чтобы представить себе самый худший сценарий развития событий и оценить его реальность. Например, если вас вызвал начальник, важно задать себе вопросы: "Что худшее может произойти? Каковы шансы на это? Если это случится, как я буду с этим справляться?" Ответы помогут уменьшить тревогу и вернуть контроль над ситуацией", - приводит ее слова издание.
Работа в интернете - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Психолог рассказал, как объяснить ребенку опасность интернета
17 июля, 03:13
В то же время Морозова порекомендовала попробовать в борьбе с потоком негативных мыслей "Мышечную релаксацию по Джекобсону". Согласно этому методу, необходимо поочередно напрягать, а затем расслаблять группы мышц, что целиком переключает внимание человека на его ощущения.
Вместе с тем Морозова порекомендовала обратить внимание на удобство подушки и позы для сна, а также отметила пользу для засыпания легких физических нагрузок.
Детский лагерь - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Психолог дала советы по подготовке ребенка к детскому лагерю
24 мая, 05:34
 
психологСонтревожные мыслиЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала