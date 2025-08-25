https://ria.ru/20250825/psikholog-2037556697.html

Психолог объяснила, как остановить поток тревожных мыслей перед сном

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.Клинический психолог Кристина Морозова рассказала в беседе с "Известиям", что остановить навязчивое прокручивание мыслей перед ночным отдыхом можно, применив технику декатастрофизации."Суть метода заключается в том, чтобы представить себе самый худший сценарий развития событий и оценить его реальность. Например, если вас вызвал начальник, важно задать себе вопросы: "Что худшее может произойти? Каковы шансы на это? Если это случится, как я буду с этим справляться?" Ответы помогут уменьшить тревогу и вернуть контроль над ситуацией", - приводит ее слова издание.В то же время Морозова порекомендовала попробовать в борьбе с потоком негативных мыслей "Мышечную релаксацию по Джекобсону". Согласно этому методу, необходимо поочередно напрягать, а затем расслаблять группы мышц, что целиком переключает внимание человека на его ощущения.Вместе с тем Морозова порекомендовала обратить внимание на удобство подушки и позы для сна, а также отметила пользу для засыпания легких физических нагрузок.

