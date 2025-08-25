Рейтинг@Mail.ru
25.08.2025

Сеулу сложно предоставить ВС США больше возможностей для их миссий
04:07 25.08.2025
Сеулу сложно предоставить ВС США больше возможностей для их миссий
Сеулу сложно предоставить ВС США больше возможностей для их миссий - РИА Новости, 25.08.2025
Сеулу сложно предоставить ВС США больше возможностей для их миссий
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён признал, что США требуют предоставления большей "гибкости" в определении миссий своих военных, расквартированных на... РИА Новости, 25.08.2025
ТОКИО, 25 авг - РИА Новости. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён признал, что США требуют предоставления большей "гибкости" в определении миссий своих военных, расквартированных на южнокорейской территории, однако подчеркнул, что это не то условие, с которым Сеул "может легко согласиться". По данным агентства Ренхап, одним из наиболее сложных вопросов остается роль 28,5 тысячи американских военных, расквартированных в Южной Корее. Уточняется, что Вашингтон требует повышения "гибкости" в определении их миссий в рамках усилий по сдерживанию Китая. "Это не тот момент, с которым мы могли бы легко согласиться", - приводит агентство слова южнокорейского президента, который при этом признал правдивость сообщений о подобном требовании США. По мнению Ли Чжэ Мёна, необходимы обсуждения стратегической трансформации ВС США в Южной Корее, которые были бы ориентированы на будущее и учитывали позицию Сеула.Саммит лидеров Южной Кореи и США запланирован на понедельник, 25 августа. Как ожидается, лидеры намерены сосредоточиться на "модернизации альянса", под которой подразумевается укрепление совместной оборонной позиции Сеула и Вашингтона. Кроме этого, как ожидается, Ли Чжэ Мён и президент США Дональд Трамп обсудят распределение затрат на обороту, а также пошлины на южнокорейские товары.
Сеулу сложно предоставить ВС США больше возможностей для их миссий

Ли Чжэ Мён: Сеулу сложно согласиться на большую гибкость в отношении ВС США

Флаг Республики Корея. Архивное фото
ТОКИО, 25 авг - РИА Новости. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён признал, что США требуют предоставления большей "гибкости" в определении миссий своих военных, расквартированных на южнокорейской территории, однако подчеркнул, что это не то условие, с которым Сеул "может легко согласиться".
По данным агентства Ренхап, одним из наиболее сложных вопросов остается роль 28,5 тысячи американских военных, расквартированных в Южной Корее. Уточняется, что Вашингтон требует повышения "гибкости" в определении их миссий в рамках усилий по сдерживанию Китая.
"Это не тот момент, с которым мы могли бы легко согласиться", - приводит агентство слова южнокорейского президента, который при этом признал правдивость сообщений о подобном требовании США.
По мнению Ли Чжэ Мёна, необходимы обсуждения стратегической трансформации ВС США в Южной Корее, которые были бы ориентированы на будущее и учитывали позицию Сеула.
Саммит лидеров Южной Кореи и США запланирован на понедельник, 25 августа. Как ожидается, лидеры намерены сосредоточиться на "модернизации альянса", под которой подразумевается укрепление совместной оборонной позиции Сеула и Вашингтона. Кроме этого, как ожидается, Ли Чжэ Мён и президент США Дональд Трамп обсудят распределение затрат на обороту, а также пошлины на южнокорейские товары.
Вид на город Сеул с горы Намсан - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Южная Корея вложит миллиарды долларов в судостроение в США
31 июля, 04:44
 
