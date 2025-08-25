https://ria.ru/20250825/prezident-2037351474.html
Сеулу сложно предоставить ВС США больше возможностей для их миссий
Сеулу сложно предоставить ВС США больше возможностей для их миссий - РИА Новости, 25.08.2025
Сеулу сложно предоставить ВС США больше возможностей для их миссий
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён признал, что США требуют предоставления большей "гибкости" в определении миссий своих военных, расквартированных на... РИА Новости, 25.08.2025
в мире
сша
южная корея
сеул
ли чжэ мен
дональд трамп
ТОКИО, 25 авг - РИА Новости. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён признал, что США требуют предоставления большей "гибкости" в определении миссий своих военных, расквартированных на южнокорейской территории, однако подчеркнул, что это не то условие, с которым Сеул "может легко согласиться". По данным агентства Ренхап, одним из наиболее сложных вопросов остается роль 28,5 тысячи американских военных, расквартированных в Южной Корее. Уточняется, что Вашингтон требует повышения "гибкости" в определении их миссий в рамках усилий по сдерживанию Китая. "Это не тот момент, с которым мы могли бы легко согласиться", - приводит агентство слова южнокорейского президента, который при этом признал правдивость сообщений о подобном требовании США. По мнению Ли Чжэ Мёна, необходимы обсуждения стратегической трансформации ВС США в Южной Корее, которые были бы ориентированы на будущее и учитывали позицию Сеула.Саммит лидеров Южной Кореи и США запланирован на понедельник, 25 августа. Как ожидается, лидеры намерены сосредоточиться на "модернизации альянса", под которой подразумевается укрепление совместной оборонной позиции Сеула и Вашингтона. Кроме этого, как ожидается, Ли Чжэ Мён и президент США Дональд Трамп обсудят распределение затрат на обороту, а также пошлины на южнокорейские товары.
