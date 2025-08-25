Рейтинг@Mail.ru
В Испании площадь лесных пожаров превысила 410 тысяч гектаров
22:34 25.08.2025
В Испании площадь лесных пожаров превысила 410 тысяч гектаров
В Испании площадь лесных пожаров превысила 410 тысяч гектаров
в мире
испания
педро санчес
МАДРИД, 25 авг - РИА Новости. Площадь распространения лесных пожаров в Испании с начала года превысила 410 тысяч гектаров, что почти в десять раз больше, чем за весь 2024 год, свидетельствуют обновленные данные Европейской информационной системы о лесных пожарах (EFFIS). Премьер Испании Педро Санчес ранее заявил, что ситуация с пожарами в стране остается серьезной. Газета Español сообщала, что из-за пожаров тысячи человек эвакуировали в нескольких регионах государства. По данным службы, с января по конец июля в стране зарегистрировано не менее 252 очагов возгораний, в основном на севере и западе Испании, из-за чего сгорели 411315 гектаров. Для сравнения: за весь 2024 год огнем были охвачены 42615 гектаров при 219 пожарах. Кроме того, зафиксировано значительное увеличение крупных лесных пожаров, то есть тех, что охватывают более 500 гектаров каждый. Площадь, пострадавшая от огня в 2025 году, также превысила показатели 2023 года (91220 гектаров при 371 пожаре) и превзошла уровень 2022 года, который до сих пор считался рекордным - тогда сгорели 306555 гектаров при 493 возгораниях.
испания
в мире, испания, педро санчес
В мире, Испания, Педро Санчес
В Испании площадь распространения лесных пожаров превысила 410 тыс га

Лесные пожары
Лесные пожары. Архивное фото
МАДРИД, 25 авг - РИА Новости. Площадь распространения лесных пожаров в Испании с начала года превысила 410 тысяч гектаров, что почти в десять раз больше, чем за весь 2024 год, свидетельствуют обновленные данные Европейской информационной системы о лесных пожарах (EFFIS).
Премьер Испании Педро Санчес ранее заявил, что ситуация с пожарами в стране остается серьезной. Газета Español сообщала, что из-за пожаров тысячи человек эвакуировали в нескольких регионах государства.
По данным службы, с января по конец июля в стране зарегистрировано не менее 252 очагов возгораний, в основном на севере и западе Испании, из-за чего сгорели 411315 гектаров.
Для сравнения: за весь 2024 год огнем были охвачены 42615 гектаров при 219 пожарах. Кроме того, зафиксировано значительное увеличение крупных лесных пожаров, то есть тех, что охватывают более 500 гектаров каждый.
Площадь, пострадавшая от огня в 2025 году, также превысила показатели 2023 года (91220 гектаров при 371 пожаре) и превзошла уровень 2022 года, который до сих пор считался рекордным - тогда сгорели 306555 гектаров при 493 возгораниях.
В Анапском участковом лесничестве увеличилась площадь пожара
В Анапском участковом лесничестве увеличилась площадь пожара
