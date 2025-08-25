https://ria.ru/20250825/peterburg-2037472321.html

В Петербурге двое поджигателей покрышек получили 11 лет колонии

В Петербурге двое поджигателей покрышек получили 11 лет колонии - РИА Новости, 25.08.2025

В Петербурге двое поджигателей покрышек получили 11 лет колонии

Одиннадцать лет колонии строгого режима каждый получили двое поджигателей покрышек у дверей квартиры дома в Петербурге, которых неизвестные наняли с целью... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T15:38:00+03:00

2025-08-25T15:38:00+03:00

2025-08-25T15:38:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Одиннадцать лет колонии строгого режима каждый получили двое поджигателей покрышек у дверей квартиры дома в Петербурге, которых неизвестные наняли с целью убийства, сообщает пресс-служба прокуратуры города. "Прокуратура Центрального района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Мухриддина Шарипова и Мухаммадали Раджабова. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 30, п.п. "а, в, е, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по найму), ч. 2 ст. 167 УК РФ (уничтожение чужого имущества путем поджога). С учетом позиции государственного обвинителя подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы каждому сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В суде установлено, что 17 января 2024 года подсудимые разместили вплотную к двери одной из квартир дома по улице Тюшина автомобильные покрышки, которые облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. Противоправные действия фигурантов создали реальную угрозу для жизни и здоровья проживающих в доме граждан, в том числе малолетних. Довести преступный умысел, направленный на убийство, подсудимые не смогли. Пламя погасили оперативно прибывшие на место экстренные службы. "С фигурантами за работу расплатились криптовалютой, эквивалентной 87 тысячам рублей", - отметили в прокуратуре. В объединенной пресс-службе судов Петербурга добавили, что солидарно с фигурантов в пользу потерпевших удовлетворены иски о моральном ущербе на 500 тысяч рублей. Также в ее сообщении говорится, что Раджабова для убийства проживающих в одной из квартир дома наняли неустановленные лица, а тот уже привлек к делу своего знакомого Шарипова, пообещав ему половину суммы – обещали ему 1 тысячу долларов.

https://ria.ru/20250820/podrostok-2036542804.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия