В Петербурге двое поджигателей покрышек получили 11 лет колонии

В Петербурге двое поджигателей покрышек у дверей квартиры получили 11 лет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Одиннадцать лет колонии строгого режима каждый получили двое поджигателей покрышек у дверей квартиры дома в Петербурге, которых неизвестные наняли с целью убийства, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
"Прокуратура Центрального района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Мухриддина Шарипова и Мухаммадали Раджабова. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 30, п.п. "а, в, е, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по найму), ч. 2 ст. 167 УК РФ (уничтожение чужого имущества путем поджога). С учетом позиции государственного обвинителя подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы каждому сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В суде установлено, что 17 января 2024 года подсудимые разместили вплотную к двери одной из квартир дома по улице Тюшина автомобильные покрышки, которые облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. Противоправные действия фигурантов создали реальную угрозу для жизни и здоровья проживающих в доме граждан, в том числе малолетних. Довести преступный умысел, направленный на убийство, подсудимые не смогли. Пламя погасили оперативно прибывшие на место экстренные службы.
"С фигурантами за работу расплатились криптовалютой, эквивалентной 87 тысячам рублей", - отметили в прокуратуре.
В объединенной пресс-службе судов Петербурга добавили, что солидарно с фигурантов в пользу потерпевших удовлетворены иски о моральном ущербе на 500 тысяч рублей. Также в ее сообщении говорится, что Раджабова для убийства проживающих в одной из квартир дома наняли неустановленные лица, а тот уже привлек к делу своего знакомого Шарипова, пообещав ему половину суммы – обещали ему 1 тысячу долларов.
