Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге двое поджигателей покрышек получили 11 лет колонии - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/peterburg-2037472321.html
В Петербурге двое поджигателей покрышек получили 11 лет колонии
В Петербурге двое поджигателей покрышек получили 11 лет колонии - РИА Новости, 25.08.2025
В Петербурге двое поджигателей покрышек получили 11 лет колонии
Одиннадцать лет колонии строгого режима каждый получили двое поджигателей покрышек у дверей квартиры дома в Петербурге, которых неизвестные наняли с целью... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T15:38:00+03:00
2025-08-25T15:38:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Одиннадцать лет колонии строгого режима каждый получили двое поджигателей покрышек у дверей квартиры дома в Петербурге, которых неизвестные наняли с целью убийства, сообщает пресс-служба прокуратуры города. "Прокуратура Центрального района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Мухриддина Шарипова и Мухаммадали Раджабова. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 30, п.п. "а, в, е, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по найму), ч. 2 ст. 167 УК РФ (уничтожение чужого имущества путем поджога). С учетом позиции государственного обвинителя подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы каждому сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В суде установлено, что 17 января 2024 года подсудимые разместили вплотную к двери одной из квартир дома по улице Тюшина автомобильные покрышки, которые облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. Противоправные действия фигурантов создали реальную угрозу для жизни и здоровья проживающих в доме граждан, в том числе малолетних. Довести преступный умысел, направленный на убийство, подсудимые не смогли. Пламя погасили оперативно прибывшие на место экстренные службы. "С фигурантами за работу расплатились криптовалютой, эквивалентной 87 тысячам рублей", - отметили в прокуратуре. В объединенной пресс-службе судов Петербурга добавили, что солидарно с фигурантов в пользу потерпевших удовлетворены иски о моральном ущербе на 500 тысяч рублей. Также в ее сообщении говорится, что Раджабова для убийства проживающих в одной из квартир дома наняли неустановленные лица, а тот уже привлек к делу своего знакомого Шарипова, пообещав ему половину суммы – обещали ему 1 тысячу долларов.
https://ria.ru/20250820/podrostok-2036542804.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге двое поджигателей покрышек получили 11 лет колонии

В Петербурге двое поджигателей покрышек у дверей квартиры получили 11 лет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Одиннадцать лет колонии строгого режима каждый получили двое поджигателей покрышек у дверей квартиры дома в Петербурге, которых неизвестные наняли с целью убийства, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
"Прокуратура Центрального района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Мухриддина Шарипова и Мухаммадали Раджабова. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 30, п.п. "а, в, е, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по найму), ч. 2 ст. 167 УК РФ (уничтожение чужого имущества путем поджога). С учетом позиции государственного обвинителя подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы каждому сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В суде установлено, что 17 января 2024 года подсудимые разместили вплотную к двери одной из квартир дома по улице Тюшина автомобильные покрышки, которые облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. Противоправные действия фигурантов создали реальную угрозу для жизни и здоровья проживающих в доме граждан, в том числе малолетних. Довести преступный умысел, направленный на убийство, подсудимые не смогли. Пламя погасили оперативно прибывшие на место экстренные службы.
"С фигурантами за работу расплатились криптовалютой, эквивалентной 87 тысячам рублей", - отметили в прокуратуре.
В объединенной пресс-службе судов Петербурга добавили, что солидарно с фигурантов в пользу потерпевших удовлетворены иски о моральном ущербе на 500 тысяч рублей. Также в ее сообщении говорится, что Раджабова для убийства проживающих в одной из квартир дома наняли неустановленные лица, а тот уже привлек к делу своего знакомого Шарипова, пообещав ему половину суммы – обещали ему 1 тысячу долларов.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
В Рязанской области задержали подростка, готовившего поджог здания
20 августа, 16:48
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала