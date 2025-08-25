https://ria.ru/20250825/otel-2037465686.html
Более ста человек отравились после обеда в испанском отеле
в мире
мурсия (регион)
МАДРИД, 25 авг — РИА Новости. Более сотни человек пострадали из-за вспышки сальмонеллеза в отеле на курорте Ла-Манга-дель-Мар-Менор в испанской автономии Мурсия, двое госпитализированы, сообщило новостное агентство EFE со ссылкой на источники в министерстве здравоохранения. По информации EFE, отравление произошло во время обеда в отеле. Вечером 23 августа пострадавшие начали жаловаться на рвоту, диарею, боль в животе и, в отдельных случаях, лихорадку. Из-за большого числа обращений служба экстренной помощи направила на место пять бригад. Двадцать человек были доставлены в больницу, из них двое остаются под наблюдением, остальные получили амбулаторную помощь и были отпущены домой. "Более 100 человек пострадали в результате вспышки сальмонеллеза, возникшей в одном из отелей Ла-Манга-дель-Мар-Менора, однако только двое из них были госпитализированы, и их состояние не вызывает опасений", - пишет агентство. Власти распорядились приостановить работу кухни отеля и провести полную санитарную обработку помещений. Сотрудники эпидемиологической службы и инспекторы по пищевой безопасности проводят отбор проб продуктов и берут анализы у персонала кухни, чтобы установить точный источник заражения.
