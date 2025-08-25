Рейтинг@Mail.ru
Более ста человек отравились после обеда в испанском отеле
15:13 25.08.2025 (обновлено: 15:16 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/otel-2037465686.html
Более ста человек отравились после обеда в испанском отеле
Более ста человек отравились после обеда в испанском отеле - РИА Новости, 25.08.2025
Более ста человек отравились после обеда в испанском отеле
Более сотни человек пострадали из-за вспышки сальмонеллеза в отеле на курорте Ла-Манга-дель-Мар-Менор в испанской автономии Мурсия, двое госпитализированы,... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T15:13:00+03:00
2025-08-25T15:16:00+03:00
в мире
мурсия (регион)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013949558_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c3403bc97ac3f8d772b5fc3088ee8965.jpg
МАДРИД, 25 авг — РИА Новости. Более сотни человек пострадали из-за вспышки сальмонеллеза в отеле на курорте Ла-Манга-дель-Мар-Менор в испанской автономии Мурсия, двое госпитализированы, сообщило новостное агентство EFE со ссылкой на источники в министерстве здравоохранения. По информации EFE, отравление произошло во время обеда в отеле. Вечером 23 августа пострадавшие начали жаловаться на рвоту, диарею, боль в животе и, в отдельных случаях, лихорадку. Из-за большого числа обращений служба экстренной помощи направила на место пять бригад. Двадцать человек были доставлены в больницу, из них двое остаются под наблюдением, остальные получили амбулаторную помощь и были отпущены домой. "Более 100 человек пострадали в результате вспышки сальмонеллеза, возникшей в одном из отелей Ла-Манга-дель-Мар-Менора, однако только двое из них были госпитализированы, и их состояние не вызывает опасений", - пишет агентство. Власти распорядились приостановить работу кухни отеля и провести полную санитарную обработку помещений. Сотрудники эпидемиологической службы и инспекторы по пищевой безопасности проводят отбор проб продуктов и берут анализы у персонала кухни, чтобы установить точный источник заражения.
https://ria.ru/20250505/tailand-2015144089.html
мурсия (регион)
в мире, мурсия (регион)
В мире, Мурсия (регион)
Более ста человек отравились после обеда в испанском отеле

EFE: в Испании более 100 человек пострадали из-за вспышки сальмонеллеза в отеле

Вид на Мадрид
Вид на Мадрид
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в медиабанк
Вид на Мадрид. Архивное фото
МАДРИД, 25 авг — РИА Новости. Более сотни человек пострадали из-за вспышки сальмонеллеза в отеле на курорте Ла-Манга-дель-Мар-Менор в испанской автономии Мурсия, двое госпитализированы, сообщило новостное агентство EFE со ссылкой на источники в министерстве здравоохранения.
По информации EFE, отравление произошло во время обеда в отеле. Вечером 23 августа пострадавшие начали жаловаться на рвоту, диарею, боль в животе и, в отдельных случаях, лихорадку. Из-за большого числа обращений служба экстренной помощи направила на место пять бригад. Двадцать человек были доставлены в больницу, из них двое остаются под наблюдением, остальные получили амбулаторную помощь и были отпущены домой.
"Более 100 человек пострадали в результате вспышки сальмонеллеза, возникшей в одном из отелей Ла-Манга-дель-Мар-Менора, однако только двое из них были госпитализированы, и их состояние не вызывает опасений", - пишет агентство.
Власти распорядились приостановить работу кухни отеля и провести полную санитарную обработку помещений. Сотрудники эпидемиологической службы и инспекторы по пищевой безопасности проводят отбор проб продуктов и берут анализы у персонала кухни, чтобы установить точный источник заражения.
В мире, Мурсия (регион)
 
 
