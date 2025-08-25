Мерц может выдвинуть фон дер Ляйен на пост президента ФРГ, пишут СМИ
Spiegel: Мерц может выдвинуть фон дер Ляйен на пост президента ФРГ в 2027 году
© AP Photo / Virginia MayoКанцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, являющийся лидером Христианско-демократического союза (ХДС), рассматривает возможность выдвижения нынешней главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на пост президента ФРГ на выборах в 2027 году, сообщило издание Spiegel со ссылкой на источники в немецком правительстве.
На дне открытых дверей правительства Германии в воскресенье Фридрих Мерц допустил возможность избрания женщины на пост президента ФРГ в 2027 году.
"Лидер ХДС рассматривает кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен (на пост президента ФРГ - ред.)", - пишет издание.
Отмечается, хотя фон дер Ляйен была избрана на пост главы Еврокомиссии в 2024 году и к 2027 году пройдет лишь половина срока ее полномочий, назначение на пост президента ФРГ может заинтересовать ее, став удачным завершением ее политической карьеры.
"Конечно, Ляйен не излучает особой теплоты, однако у нее есть интеллектуальная проницательность и президентское достоинство, чего требует эта должность. Не говоря уже об отсутствии альтернатив", – говорится в статье.
Как пишет издание, более того, Мерцу было бы выгодно назначение первой женщины на президентский пост от своей партии. В качестве другого потенциального кандидата называется председатель ландтага Баварии Ильзе Айгнер, однако из-за соперничества с главой Христианско-социального союза (ХСС) Маркусом Зедером этот вариант мог бы стать причиной для серьезных споров внутри правительства, говорится в материале.
Федеральный президент – это высший государственный пост в Германии. С 2017 года президентом ФРГ является Франк-Вальтер Штайнмайер. Главу государства избирает специально созываемое для этой цели Федеральное собрание, которое состоит из депутатов бундестага и представителей федеральных земель. Срок полномочий составляет пять лет, повторное избрание допускается только один раз. Первое лицо государства в основном выполняет представительские функции.