Умерла участница Великой Отечественной войны Мария Малюк
Умерла участница Великой Отечественной войны Мария Малюк
Умерла участница Великой Отечественной войны Мария Малюк
Участница Великой Отечественной войны, почетный гражданин Курска Мария Малюк скончалась в возрасте 102 лет, сообщил врио губернатора Курской области Александр
2025-08-25T17:43:00+03:00
2025-08-25T17:43:00+03:00
2025-08-25T18:46:00+03:00
КУРСК, 25 авг – РИА Новости. Участница Великой Отечественной войны, почетный гражданин Курска Мария Малюк скончалась в возрасте 102 лет, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Невосполнимая утрата. В возрасте 102 лет ушла участница Великой Отечественной войны, почётный гражданин Курска Мария Александровна Малюк. С 1941-го она помогала строить оборонительные рубежи, прошла курс молодого краснофлотца. Служила оператором связи в отделе ПВО Черноморского флота, много плавала на подводных судах. Мария Александровна была награждена медалями "За оборону Кавказа", "За Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За взятие Берлина" и другими наградами", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Ранее по инициативе Хинштейна были созданы страницы в социальных сетях о курских ветеранах Великой Отечественной войны. На сегодняшний день их осталось менее 50 человек.
Умерла участница Великой Отечественной войны Мария Малюк
