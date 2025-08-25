https://ria.ru/20250825/maljuk-2037510144.html

Умерла участница Великой Отечественной войны Мария Малюк

КУРСК, 25 авг – РИА Новости. Участница Великой Отечественной войны, почетный гражданин Курска Мария Малюк скончалась в возрасте 102 лет, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Невосполнимая утрата. В возрасте 102 лет ушла участница Великой Отечественной войны, почётный гражданин Курска Мария Александровна Малюк. С 1941-го она помогала строить оборонительные рубежи, прошла курс молодого краснофлотца. Служила оператором связи в отделе ПВО Черноморского флота, много плавала на подводных судах. Мария Александровна была награждена медалями "За оборону Кавказа", "За Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За взятие Берлина" и другими наградами", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Ранее по инициативе Хинштейна были созданы страницы в социальных сетях о курских ветеранах Великой Отечественной войны. На сегодняшний день их осталось менее 50 человек.

