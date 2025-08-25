Рейтинг@Mail.ru
Умерла участница Великой Отечественной войны Мария Малюк - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 25.08.2025 (обновлено: 18:46 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/maljuk-2037510144.html
Умерла участница Великой Отечественной войны Мария Малюк
Умерла участница Великой Отечественной войны Мария Малюк - РИА Новости, 25.08.2025
Умерла участница Великой Отечественной войны Мария Малюк
Участница Великой Отечественной войны, почетный гражданин Курска Мария Малюк скончалась в возрасте 102 лет, сообщил врио губернатора Курской области Александр... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T17:43:00+03:00
2025-08-25T18:46:00+03:00
курск
курская область
александр хинштейн
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037530001_0:26:896:530_1920x0_80_0_0_cd6de0e68c69638e8d917a80af56da0d.jpg
КУРСК, 25 авг – РИА Новости. Участница Великой Отечественной войны, почетный гражданин Курска Мария Малюк скончалась в возрасте 102 лет, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Невосполнимая утрата. В возрасте 102 лет ушла участница Великой Отечественной войны, почётный гражданин Курска Мария Александровна Малюк. С 1941-го она помогала строить оборонительные рубежи, прошла курс молодого краснофлотца. Служила оператором связи в отделе ПВО Черноморского флота, много плавала на подводных судах. Мария Александровна была награждена медалями "За оборону Кавказа", "За Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За взятие Берлина" и другими наградами", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Ранее по инициативе Хинштейна были созданы страницы в социальных сетях о курских ветеранах Великой Отечественной войны. На сегодняшний день их осталось менее 50 человек.
курск
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037530001_89:0:829:555_1920x0_80_0_0_4d1b7becfde76816198b7a5a6b559fa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курск, курская область, александр хинштейн, великая отечественная война (1941-1945)
Курск, Курская область, Александр Хинштейн, Великая Отечественная война (1941-1945)
Умерла участница Великой Отечественной войны Мария Малюк

Хинштейн сообщил о смерти ветерана Великой Отечественной войны Марии Малюк

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramУчастница Великой Отечественной войны, почетный гражданин Курска Мария Малюк
Участница Великой Отечественной войны, почетный гражданин Курска Мария Малюк - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Участница Великой Отечественной войны, почетный гражданин Курска Мария Малюк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 25 авг – РИА Новости. Участница Великой Отечественной войны, почетный гражданин Курска Мария Малюк скончалась в возрасте 102 лет, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"Невосполнимая утрата. В возрасте 102 лет ушла участница Великой Отечественной войны, почётный гражданин Курска Мария Александровна Малюк. С 1941-го она помогала строить оборонительные рубежи, прошла курс молодого краснофлотца. Служила оператором связи в отделе ПВО Черноморского флота, много плавала на подводных судах. Мария Александровна была награждена медалями "За оборону Кавказа", "За Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За взятие Берлина" и другими наградами", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Ранее по инициативе Хинштейна были созданы страницы в социальных сетях о курских ветеранах Великой Отечественной войны. На сегодняшний день их осталось менее 50 человек.
 
КурскКурская областьАлександр ХинштейнВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала