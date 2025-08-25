Рейтинг@Mail.ru
Кто сказал "ку": режиссерские хитрости и шутки Георгия Данелии - РИА Новости, 25.08.2025
Культура
 
08:00 25.08.2025 (обновлено: 08:04 25.08.2025)
Кто сказал "ку": режиссерские хитрости и шутки Георгия Данелии
Кто сказал "ку": режиссерские хитрости и шутки Георгия Данелии - РИА Новости, 25.08.2025
Кто сказал "ку": режиссерские хитрости и шутки Георгия Данелии
"Я шагаю по Москве", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон","Кин-дза-дза!" — золотая классика отечественного кинематографа. Режиссеру этих и других великолепных... РИА Новости, 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Павел Сурков. "Я шагаю по Москве", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон","Кин-дза-дза!" — золотая классика отечественного кинематографа. Режиссеру этих и других великолепных картин Георгию Данелия 25 августа исполнилось бы 95 лет. О его уникальном творческом почерке и авторских хитростях — в материале РИА Новости.Снимал притчиОн сам все рассказал и о своей жизни, и о карьере в трех томах воспоминаний. Этой авторской исповеди хватит еще на многие поколения тех, кто захочет познать секреты режиссерского мастерства. Георгий Николаевич и тут с истинно кавказским радушием и открытым сердцем делился со всеми желающими — но главной тайны, увы, так и не открыл. Поскольку для того, чтобы снимать как Данелия, нужно быть Данелией. Уже в "Сереже" и полноценном дебюте "Я шагаю по Москве" он сразу продемонстрировал собственный уникальный творческий почерк: режиссер не просто снимал кино — он рассказывал добрые и немного грустные притчи. Фактически сказки: оттого и выбирал в соавторы самых трогательных и нежных сценаристов — Геннадия Шпаликова, Викторию Токареву, Резо Габриадзе.Заставил петь ЛеоноваС артистами дружил — некоторые стали его постоянными партнерами и талисманами, как Евгений Леонов, которого он снял в комедии "Тридцать три" (ленту, правда, положили на полку, как недостаточно оптимистичную для советского массового искусства). Но уже в этой картине Данелия заставил Леонова петь, чего Евгений Павлович категорически не умел. Но душевно исполнил "На речке, на речке, на том бережочке". "Ни в одну ноту не попал, зато все спел", — пошутили на съемочной площадке. И режиссер отныне просил артиста чуть ли не в каждом фильме вставить ту самую "Речку" — такая уж у него была игра с артистами.Любил простые сюжетыГеоргий Николаевич обожал простые и вместе с тем немного парадоксальные сюжеты. Вот потерявшийся в Москве грузин-летчик встречает армянина-водителя, а заодно попадает в череду нелепых, смешных и грустных ситуаций — получается "Мимино". Кино мгновенно разлетается на цитаты, а Вахтанг Кикабидзе и Фрунзик Мкртчян становятся народными героями. Твеновского "Гекльберри Финна" он превращает в трогательную историю о потерянном мальчике — словно детский сон в разгар жаркого летнего дня. А вот из французской притчи делает ленту про родную Грузию в фильме "Не горюй!".Был московским грузиномДанелия всегда держался корней — он был, как сам говорил, "московским грузином". От Грузии взял любовь к музыке и песням, неспешность и афористичность повествования, словно тост на празднике, который витиеват, но запоминается надолго. Даже когда брался за фантастику, как в "Кин-дза-дза!", получалась откровенная, сатирическая, но добрая сказка. А словечки "ку", "кю" и "пепелац" навеки вошли в обиход каждого советского человека.Хитрил и шутил со зрителямиОн не позволял себе лениться и халтурить. Если что-то не выходило — останавливался и додумывал, докручивал, доделывал. Мультик "Ку! Кин-дза-дза" снимал много лет, пока не получилось так, как хотел. Обожал тонкие шутки — чего стоит фактически выдуманный им артист Рене Хобуа, постоянно упоминаемый в титрах. Реальный Хобуа был строителем, ничего не понимал в кино, но именно ему когда-то Данелия вместе с Резо Габриадзе прочитали сценарий "Не горюй!" — и тот рассыпался в похвалах. Как оказалось, Хобуа это сделал из вежливости: он плохо знал русский язык, но не мог не подбодрить товарищей. И в благодарность Данелия всегда указывал его среди артистов, участвовавших в эпизодах.Так было и в "Афоне", когда Катя упоминает некую Пашу Строганову: это отсылка к фильму "Начало", где именно так звали героиню Инны Чуриковой, которая тоже знакомилась на экране с персонажем Леонида Куравлева. Эта тонкая шутка не всем заметна, но многое говорит о вкусе и юморе автора.Порой он переносил героев из фильма в фильм — так, вор Косой в исполнении Савелия Крамарова ("Джентльменов удачи" Александра Серого фактически переделывал Данелия) появляется в "Насте", да и в "Мимино" персонаж Крамарова, возникающий в одном-единственном эпизоде, вполне напоминает Федю (Косого).Обманул комиссиюВо время сдачи "Осеннего марафона" чиновники Госкино потребовали, чтобы главный герой вернулся к жене. Данелия отказался: "Могу лишь удлинить финальный крупный план, тогда все станет понятно". Картину отправили "на доработку", Георгий Николаевич ничего не поправил и просто через некоторое время принес фильм на комиссию. "Ну что, удлинил крупный план?" — спросили его. "Конечно!" — на голубом глазу заверил Данелия. "Ну вот, видишь, намного лучше стало!" — заявили члены комиссии и допустили картину к прокату.Говорил только о киноГеоргий Николаевич прожил долгую жизнь, 88 лет, и до последнего дня продолжал думать о кино. Многих его друзей-актеров уже не было на свете, он не всегда понимал, как существовать в новом коммерческом кинематографе, но и в собственных воспоминаниях, и в немногочисленных интервью сознательно не говорил ни о чем, кроме кино.И сегодня, когда пересматриваем фильмы Данелии, стоит за ними его образ: немного грустный, слегка саркастичный, но неизменно добрый. Как будто старый друг снова рассказывает нам историю, которую мы уже слышали, но ее невозможно не послушать вновь.
Кто сказал "ку": режиссерские хитрости и шутки Георгия Данелии

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Павел Сурков. "Я шагаю по Москве", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон","Кин-дза-дза!" — золотая классика отечественного кинематографа. Режиссеру этих и других великолепных картин Георгию Данелия 25 августа исполнилось бы 95 лет. О его уникальном творческом почерке и авторских хитростях — в материале РИА Новости.

Снимал притчи

Он сам все рассказал и о своей жизни, и о карьере в трех томах воспоминаний. Этой авторской исповеди хватит еще на многие поколения тех, кто захочет познать секреты режиссерского мастерства. Георгий Николаевич и тут с истинно кавказским радушием и открытым сердцем делился со всеми желающими — но главной тайны, увы, так и не открыл. Поскольку для того, чтобы снимать как Данелия, нужно быть Данелией.
Уже в "Сереже" и полноценном дебюте "Я шагаю по Москве" он сразу продемонстрировал собственный уникальный творческий почерк: режиссер не просто снимал кино — он рассказывал добрые и немного грустные притчи. Фактически сказки: оттого и выбирал в соавторы самых трогательных и нежных сценаристов — Геннадия Шпаликова, Викторию Токареву, Резо Габриадзе.

Заставил петь Леонова

С артистами дружил — некоторые стали его постоянными партнерами и талисманами, как Евгений Леонов, которого он снял в комедии "Тридцать три" (ленту, правда, положили на полку, как недостаточно оптимистичную для советского массового искусства).
Но уже в этой картине Данелия заставил Леонова петь, чего Евгений Павлович категорически не умел. Но душевно исполнил "На речке, на речке, на том бережочке". "Ни в одну ноту не попал, зато все спел", — пошутили на съемочной площадке. И режиссер отныне просил артиста чуть ли не в каждом фильме вставить ту самую "Речку" — такая уж у него была игра с артистами.

Любил простые сюжеты

Георгий Николаевич обожал простые и вместе с тем немного парадоксальные сюжеты. Вот потерявшийся в Москве грузин-летчик встречает армянина-водителя, а заодно попадает в череду нелепых, смешных и грустных ситуаций — получается "Мимино".
Кино мгновенно разлетается на цитаты, а Вахтанг Кикабидзе и Фрунзик Мкртчян становятся народными героями. Твеновского "Гекльберри Финна" он превращает в трогательную историю о потерянном мальчике — словно детский сон в разгар жаркого летнего дня.
А вот из французской притчи делает ленту про родную Грузию в фильме "Не горюй!".

Был московским грузином

Данелия всегда держался корней — он был, как сам говорил, "московским грузином". От Грузии взял любовь к музыке и песням, неспешность и афористичность повествования, словно тост на празднике, который витиеват, но запоминается надолго.
Даже когда брался за фантастику, как в "Кин-дза-дза!", получалась откровенная, сатирическая, но добрая сказка. А словечки "ку", "кю" и "пепелац" навеки вошли в обиход каждого советского человека.

Хитрил и шутил со зрителями

Он не позволял себе лениться и халтурить. Если что-то не выходило — останавливался и додумывал, докручивал, доделывал. Мультик "Ку! Кин-дза-дза" снимал много лет, пока не получилось так, как хотел.
Обожал тонкие шутки — чего стоит фактически выдуманный им артист Рене Хобуа, постоянно упоминаемый в титрах. Реальный Хобуа был строителем, ничего не понимал в кино, но именно ему когда-то Данелия вместе с Резо Габриадзе прочитали сценарий "Не горюй!" — и тот рассыпался в похвалах.
Как оказалось, Хобуа это сделал из вежливости: он плохо знал русский язык, но не мог не подбодрить товарищей. И в благодарность Данелия всегда указывал его среди артистов, участвовавших в эпизодах.
Так было и в "Афоне", когда Катя упоминает некую Пашу Строганову: это отсылка к фильму "Начало", где именно так звали героиню Инны Чуриковой, которая тоже знакомилась на экране с персонажем Леонида Куравлева. Эта тонкая шутка не всем заметна, но многое говорит о вкусе и юморе автора.
Порой он переносил героев из фильма в фильм — так, вор Косой в исполнении Савелия Крамарова ("Джентльменов удачи" Александра Серого фактически переделывал Данелия) появляется в "Насте", да и в "Мимино" персонаж Крамарова, возникающий в одном-единственном эпизоде, вполне напоминает Федю (Косого).

Обманул комиссию

Во время сдачи "Осеннего марафона" чиновники Госкино потребовали, чтобы главный герой вернулся к жене. Данелия отказался: "Могу лишь удлинить финальный крупный план, тогда все станет понятно".
Картину отправили "на доработку", Георгий Николаевич ничего не поправил и просто через некоторое время принес фильм на комиссию. "Ну что, удлинил крупный план?" — спросили его. "Конечно!" — на голубом глазу заверил Данелия. "Ну вот, видишь, намного лучше стало!" — заявили члены комиссии и допустили картину к прокату.

Говорил только о кино

Георгий Николаевич прожил долгую жизнь, 88 лет, и до последнего дня продолжал думать о кино.
Многих его друзей-актеров уже не было на свете, он не всегда понимал, как существовать в новом коммерческом кинематографе, но и в собственных воспоминаниях, и в немногочисленных интервью сознательно не говорил ни о чем, кроме кино.
И сегодня, когда пересматриваем фильмы Данелии, стоит за ними его образ: немного грустный, слегка саркастичный, но неизменно добрый. Как будто старый друг снова рассказывает нам историю, которую мы уже слышали, но ее невозможно не послушать вновь.
