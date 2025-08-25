https://ria.ru/20250825/kgb-2037348974.html

Историк рассказал, как КГБ сорвал планы США и ОУН*

Историк рассказал, как КГБ сорвал планы США и ОУН* - РИА Новости, 25.08.2025

Историк рассказал, как КГБ сорвал планы США и ОУН*

Советская контрразведка 65 лет назад на летних Олимпийских играх в Риме сорвала планы Центрального разведывательного управления США, намеревавшегося...

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Советская контрразведка 65 лет назад на летних Олимпийских играх в Риме сорвала планы Центрального разведывательного управления США, намеревавшегося использовать видных украинских националистов для склонения советских спортсменов, выходцев из Украинской ССР, к невозвращению на Родину, чтобы тем самым подорвать репутацию Советского Союза, рассказал РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев. Двадцать пятого августа 1960 года в Риме стартовали XVII летние Олимпийские игры, в которых принимала участие советская спортивная делегация в составе 494 человек и группа туристов-болельщиков численностью 500 человек. "В преддверии предстоящих соревнований интенсивная подготовка велась не только среди атлетов, но и среди сотрудников специальных служб различных государств. Обладая своими специфическими инструментами ведения тайной войны и соответствующими оперативными возможностями, они планировали вступить в скрытое противоборство на фоне спортивных состязаний", - сказал Матвеев. По его словам, в условиях глобального противостояния двух общественно-политических систем, операции западных разведывательных служб на Олимпиаде в Риме были составной частью более масштабной стратегии, направленной на дискредитацию Советского Союза и стран социалистического блока в целом. Эта стратегия включала в себя комплекс мероприятий, нацеленных на подрыв авторитета СССР на международной арене и создание негативного образа социалистической системы, добавил эксперт. "Комитет государственной безопасности при Совете министров СССР, обладая высоким уровнем разведывательной осведомленности, заблаговременно получил данные о планах Центрального разведывательного управления США и разведывательных служб стран-участниц НАТО, которые намеревались осуществить враждебные действия против членов советской делегации и делегаций других социалистических государств", - отметил Матвеев. Для того, чтобы оградить советских граждан от готовящихся провокаций, направленных, главным образом, на склонение спортсменов к невозвращению на Родину, в составе делегации СССР под различными должностями прикрытия в Италию выехала группа сотрудников Комитета государственной безопасности, сформированная Вторым Главным управлением (ВГУ, контрразведка) КГБ. Группа была укомплектована опытными оперативниками, владеющими иностранными языками. В рамках контрразведывательных мероприятий, проводимых советской спецслужбой, активно задействовалась агентурная сеть и доверенные лица, интегрированные в структуру делегации. "Буквально с первого дня после прибытия советской спортивной делегации итальянские контрразведывательные органы начали ее активное изучение через свою агентуру, внедренную в обслуживающий персонал Олимпийской деревни (шофера, горничные, уборщицы, официанты, подсобные рабочие и др.). Сотрудниками КГБ были выявлены факты использования местными спецслужбами наружного наблюдения, установки в помещениях оперативной техники аудио- и видео контроля, а также проведения негласных обысков в номерах, занимаемых советскими гражданами", - рассказал Матвеев. "Отдельным членам советской делегации итальянцы навязчиво пытались подставить свою женскую агентуру в качестве так называемых "медовых ловушек" в целях создания компрометирующих ситуаций", - добавил эксперт. Комендантом объекта, где расположился штаб советской делегации, и его заместителем, также являлись кадровые сотрудники итальянской спецслужбы, работавшие под прикрытием, отметил Матвеев. По словам историка, агентурные возможности КГБ в Италии в те годы позволили советским контрразведчикам быстро установить, что против делегации работает местная военная контрразведка во главе с полковником Фаббри и майором Видони. Определенную активность в организации враждебных акций против граждан соцстран проявлял и Ватикан, установивший контакт с американском и итальянскими разведывательными и контрразведывательными органами, добавил Матвеев. "Такие действия спецслужб западных государств – организаторов Олимпийских игр не явились неожиданностью для советской контрразведки. Обладая значительным опытом и широкими разведывательными возможностями с стране пребывания, она была готова к подобным вызовам и предпринимала соответствующие меры для нейтрализации потенциальных угроз безопасности своих подопечных", - подчеркнул Матвеев. Знакомые методы События, начавшие разворачиваться вокруг советской делегации в Риме, показали, что с аналогичными формами и методами работы спецслужб страны-хозяйки Олимпиады, советские контрразведчики уже сталкивались ещё восемь лет назад в Хельсинки – на первых летних Олимпийских играх с участием спортсменов из СССР, сказал Матвеев. "Тогда, в июле 1952 года, в столицу Финляндии отправилась советская спортивная делегация в количестве 810 человек. Вместе с ней под прикрытием выехала и оперативная группа Министерства государственной безопасности (МГБ) СССР во главе с заместителем начальника Первого Главного управления (ПГУ, внешняя разведка) МГБ Сергеем Михайловичем Федосеевым", - отметил историк. Выбор кандидатуры Федосеева для этой миссии был не случаен, добавил Матвеев. "Выходец из контрразведки (в годы Великой Отечественной войны он последовательно возглавлял отдел контрразведки УНКВД-УНКГБ СССР по Московской области и УНКГБ-УМГБ СССР по Ленинградской области), Сергей Михайлович фактически стал создателем и первым начальником отдела 1 "Г" ПГУ МГБ СССР, в компетенцию которого вошло обеспечение безопасности советских посольств и иных представительств (колоний) за рубежом. Данный отдел стал предшественником Управления "К" ПГУ КГБ СССР (внешняя контрразведка)", - пояснил Матвеев. Перед контрразведчиками тогда тоже стояла непростая задача обеспечить защиту советских граждан за границей и уберечь их от провокаций со стороны иностранных спецслужб, добавил он. "В Хельсинки, аналогично ситуации в Риме, западные разведывательные службы разработали комплексную систему мероприятий, нацеленных против советских спортсменов и функционеров, базировавшихся в олимпийской деревне Отаниеми. В рамках этой операции финские спецслужбы, действуя по заданию ЦРУ США, внедрили свою агентуру в местный обслуживающий персонал советской делегации. Так же, как и в Риме, администрация деревни в большинстве своем состояла из офицеров финской разведки, владеющих русским языком. А в числе уборщиц и горничных использовались жены финских офицеров-разведчиков", - сказал Матвеев. Обязанности коменданта деревни исполнял хорошо знакомый советской контрразведке полковник Арво Люютинен – бывший военный атташе Финляндии и активный военный разведчик в Москве накануне Великой Отечественной войны, добавил собеседник агентства. Провокации против спортсменов из УССР Разведки США и других западных стран с первых дней пребывания спортсменов СССР в Финляндии точно также, как и Риме, предпринимали активные меры к тому, чтобы склонить некоторых из них к невозвращению на Родину. "И если в 1952 году в Финляндии особое внимание было обращено на выходцев из республик Прибалтики, для чего на Игры специально прибыли представители эстонских, латышских и литовских эмигрантских кругов, тесно связанных с западными спецслужбами, то в Италии основным объектом провокаций стали спортсмены из Советской Украины, а в качестве инструмента воздействия на них выступили представители украинских националистических кругов, обосновавшиеся за границей", - отметил Матвеев. "Наибольшую активность по отношению к советской делегации в Риме, безусловно, проявляло ЦРУ США. Для обеспечения оперативной деятельности в период проведения Олимпийских игр, из Мюнхена в столицу Италии была направлена специальная группа американских разведчиков под руководством Роберта Генри Дреера, который, работая под прикрытием, занимал пост одного из руководителей "Американского Комитета освобождения" (American Committee for Liberation)", - сказал эксперт. Данный комитет был создан в Соединенных Штатах в качестве некоммерческой организации в рамках проекта Центрального разведывательного управления, известного под кодовым обозначением QKACTIVE. Основной целью комитета являлась поддержка эмигрантов из Советского Союза в их борьбе за свержение коммунистического режима. Первоначально организация носила название "Американский Комитет за свободу народов СССР", впоследствии переименованный в "Американский Комитет по освобождению народов России", а с марта 1953 года – в "Американский Комитет по освобождению от большевизма". Создание данной структуры было направлено на консолидацию разрозненных эмигрантских организаций в рамках их антисоветской деятельности, при этом США стремились взять на себя управление и финансирование этих инициатив. Таким образом, комитет выступал в качестве инструмента американской внешней политики, направленного на дестабилизацию и подрыв советского режима через поддержку диссидентских национальных движений внутри страны и эмигрантских сообществ за рубежом, пояснил Матвеев. Участник шпионского скандала По словам Матвеева, Роберт Дреер, как и его финский коллега Люютинен, был хорошо знаком советской контрразведке. "И не просто знаком! Он вошел (можно даже сказать – вляпался) в историю советских спецслужб как главный участник первого шпионского скандала, связанного с разведкой Пентагона на территории СССР, разразившегося весной 1948 года, когда молодой лейтенант ВМС США был объявлен персоной нон грата и выдворен из Советского Союза", - отметил историк. "Этот энергичный обаятельный американец прибыл в Москву в августе 1946 года на должность помощника военно-морского атташе США. Вскоре офицера-разведчика перевели на Украину, в Одессу, руководить военно-морской миссией США. Морской офицер США моментально привлек внимание Управления МГБ Украинской ССР по Одесской области. Заведенное наблюдательное дело на американца, в котором фиксировалась вся поступающая из различных источников информация о его поведении, связях, наклонностях, быстро увеличивалось в объеме", - добавил историк. В документах МГБ отмечались, что американский офицер легко и непринужденно устанавливал многочисленные связи среди советских граждан. "Постоянно демонстрируя свою профессиональную выучку, американец умело уходил от наружного наблюдения, заводил с советскими гражданами по десять и более связей в день, пытаясь количеством своих постоянно растущих знакомств распылить силы работавшей по нему контрразведки, а также скрыть наличие действительно ценных источников информации", - отметил Матвеев. Основной же интерес разведчика был сосредоточен на установлении контактов с подпольем ОУН*, поскольку в тот период украинские националисты воспринимались западными спецслужбами как надежный вербовочный ресурс, добавил собеседник агентства. "Кадры "непримиримых борцов с режимом москалей", по мысли их теоретиков, были способны выполнять самые сложные и рискованные разведывательно-диверсионные задания на территории СССР как в мирное время, так и в условиях войны", - сказал Матвеев. "Надо отдать должное Дрееру - он сумел установить связь с подпольной организацией ОУН*. Но при этом не знал, что его встреча с представителем бандподполья была не только зафиксирована советскими контрразведчиками, но и прошла под их контролем. Полученные в ходе нее материалы ясно свидетельствовали о направлениях использования американской разведкой подрывного потенциала ОУН*", - добавил эксперт. По словам Матвеева, в ходе той встречи Дреера особенно интересовала численность подпольной организации, ее возможности, отношение к ней со стороны местного населения. "Оуновец*, в свою очередь, зондировал возможность получения финансовой и иной помощи из-за рубежа. Для создания надежного канала связи военный дипломат рекомендовал националистам целенаправленно внедрять своих людей в команды судов загранплавания. Под занавес разговора Дреер приободрил своего собеседника далеко идущим заявлением, что в случае возникновения войны американские войска высадятся в первую очередь на Украине, поскольку "украинский народ уже давно ведет борьбу за самостоятельность, о чем известно правительству США", - сказал Матвеев. Вскоре после этого контакта последовало решение советского правительства об упразднении представительства американской военно-морской миссии в Одессе. "Несомненно, шпионские похождения Дреера явились тому одной из причин. В условиях тяжелой борьбы с бандформированиями ОУН* на Западной Украине, иметь в Одессе форпост военной разведки США было неразумно", - подчеркнул Матвеев. Вернувшись в советскую столицу, лейтенант Дреер вновь включился в активную разведывательную работу, не забывая при этом о своих старых связях. Контрразведке МГБ СССР удалось зафиксировать его контакт с давним знакомым – ответственным сотрудником Одесского порта, осведомленным о военно-морских перевозках на Черном море, прибывшим в Москву в командировку. Во время их повторной встречи в помещении московской таможни, как раз в тот момент, когда сообщаемые одесситом секретные сведения Дреер стремительно записывал в блокнот, на сцене появились сотрудники МГБ. "Однако в момент задержания с поличным американец так крепко вцепился в свой блокнот, что оторвал от него угол и стал судорожно уничтожать клочки записей. Досталось и контрразведчику, который попытался было не допустить порчи ценного уликового материала. Разбушевавшийся американский военный дипломат нанес ему, как было официально зафиксировано в протоколе врачом, "физические повреждения средней степени тяжести", - сказал Матвеев. "Немного поостыв, американец с досадой пожаловался своим "визави" с Лубянки на то, что после скандала его служебная карьера наверняка закончится и, надо ему отдать должное, нашел в себе силы извиниться за рукоприкладство", - добавил историк. По словам Матвеева, доказательства шпионской деятельности Дреера, приведенные в ноте советского МИД, были настолько очевидны, что посол США Уолтер Смит (через два года ставший директором ЦРУ) не смог их оспорить и даже принес свои извинения внешнеполитическому ведомству СССР. "Сам же Роберт Дреер 26 апреля 1948 года был выдворен из СССР. Так закончился первый шпионский скандал между бывшими союзниками во Второй мировой войне", - отметил собеседник агентства. Однако, как показали дальнейшие события, карьера американца в разведке на этом провале вовсе не закончилась. "Знание русского языка, опыт работы в Советском Союзе и личного общения с находящимися в подполье украинскими националистами вполне логично привели его "под крышу" "Американского Комитета освобождения", - сказал Матвеев. Заместитель Бандеры на службе у ЦРУВ результате детального анализа состава советской спортивной делегации в Риме американские спецслужбы установили, что примерно 40% атлетов будут представлять Украинскую ССР. "Данное обстоятельство послужило основой для разработки и реализации комплексной стратегии идеологического воздействия на советских спортсменов, направленной на распространение антисоветской, в том числе националистической пропаганды, и формирование у них намерений не возвращаться на родину после завершения Олимпийских игр", - сказал Матвеев. Примечательно, что процесс изучения советских спортсменов с Украины был инициирован еще за год до открытия Олимпиады, во время проведения легкоатлетического матча между командами США и СССР летом 1959 года в Филадельфии, добавил историк. "Как следует из рассекреченных несколько лет назад документов ЦРУ США об операциях американской разведки на Олимпиаде в Риме, ключевую роль в них играла группа украинских националистов, специально направленная в Италию. Возглавлял эту группу Николай Лебедь, известный в ОУН* под псевдонимами "Чёрт", "Скиба" и "Ярополк". Лебедь являлся основателем и первым руководителем разведки Службы безопасности ОУН*, а также бывшим заместителем Степана Бандеры", - отметил Матвеев. В состав группы также входили другие значимые фигуры из числа руководства Службы безопасности Заграничных частей (СБ ЗЧ) ОУН*, такие как Иван Кашуба, известный как "Чад" и "Пластун"; Степан Мудрик, носивший псевдоним "Мечник", а также председатель Провода Заграничных частей ОУН* Анатолий Каминский. Данная группа, обладая значительным опытом и влиянием в националистических кругах, была призвана реализовывать стратегические задачи ЦРУ США на территории Италии во время Олимпиады, пояснил Матвеев. "Николай Лебедь – фигура крайне одиозная. Он является одним из ключевых организаторов убийства польского министра внутренних дел Бронислава Перацкого в 1934 году. Его деятельность также связана с массовыми репрессиями против польского и еврейского населения на Волыни и в Галиции в период Второй мировой войны. Лебедь был также известен как инициатор и активный участник так называемых "физических чисток" в рядах подпольных структур Организации украинских националистов, которые проводились с целью устранения лиц, подозреваемых в предательстве или недостаточной лояльности к движению", - отметил историк. "Тем не менее, несмотря на столь "токсичное" прошлое Лебедя, американцы сочли его ключевой фигурой для своих контактов среди украинских националистов, что свидетельствует о его значительном влиянии. Этот функционер обладал обширными знаниями и обширными связями, что для ЦРУ значительно перевешивало любые другие аспекты его биографии", - добавил Матвеев. По его словам, за свою долгую карьеру Лебедь занимал ключевые позиции в международных структурах ОУН*. "Он был руководителем "заграничной референтуры" организации, что подразумевало ответственность за все её международные связи. Кроме того, он занимал пост Генерального секретаря иностранных дел в так называемой Украинской головной освободительной раде (УГВР), которая была создана националистами в 1944 году как непризнанное правительство Украины", - сказал Матвеев. Однако наиболее значимой позицией Лебедя было руководство разведкой Службы безопасности ОУН*-УПА*. Этот опыт позволил ему обладать уникальным знанием всей агентурной сети националистов на советской территории и в других странах, что предопределило его высокую оценку со стороны ЦРУ США, добавил эксперт. "В 1949 году американцы переправили Лебедя из Германии в США под именем Романа Турана, где ЦРУ решило вопрос со Службой иммиграции и натурализации о предоставлении ему сначала вида на жительство, а затем и гражданства, несмотря на "лежащие на поверхности" подозрения в принадлежности к террористической организации", - сказал Матвеев. С этого момента стало развиваться взаимодействие между американской разведывательной службой и Организацией украинских националистов в рамках комплексной операции, которая последовательно претерпела несколько изменений в своих целях и задачах, а также в своем наименовании. "Первоначально она носила кодовое обозначение CARTEL, затем была переименована в AERODYNAMIC, далее последовали этапы QRDYNAMIC, PDDYNAMIC, и, наконец, QRPLUMB. Тем не менее в научной литературе и общественном сознании данная операция наиболее широко известна и по сей день ассоциируется с названием AERODYNAMIC", - отметил собеседник агентства. Лебедь стал главным контактным лицом ЦРУ в операции AERODYNAMIC, смысл которой сводился к активной поддержке "в горячем состоянии" вооруженного сопротивления националистов на территории Украинской ССР в надежде, что активное противодействие советскому режиму неуклонно распространится на восток страны. Засылаемой в СССР агентуре ставились задачи по поддержанию тесных контактов с лидерами антисоветского подполья и вооруженных формирований, а также по добыванию информации о политическом и военном положении на Украине, рассказал Матвеев. "С середины 1950-х годов, после успешной ликвидации советскими спецслужбами и правоохранительными органами националистического подпольного движения на территории Украины, разведка Соединенных Штатов в рамках нового этапа той же самой операции инициировала программу тайного содействия политическим движениям в данном регионе. В рамках этой стратегии осуществлялась систематическая материальная и моральная поддержка активных украинских диссидентов-националистов. Для реализации этой цели ЦРУ использовало широкий спектр средств агитации и пропаганды, включая подпольное радиовещание и распространение печатных изданий", - отметил Матвеев. В 1956 году на финансовые средства от "частных благотворителей" и под патронажем ЦРУ в штате Нью-Йорк была учреждена исследовательская и издательская ассоциация "Пролог" во главе с Лебедем. В дальнейшем она стала исследовательской корпорацией с филиалом в Мюнхене под названием "Украинское общество обучения за границей" (Ukrainische Gesellschaft für Auslandsstudien). "Подопечная структура использовалась американскими спецслужбами как инструмент психологической войны против СССР", - пояснил Матвеев. "С 1955 года из столицы Греции Афин и столицы Испании Мадрида "Прологом" велись направленные на Украинскую ССР радиопередачи. Параллельно с этим на ее территории различными способами распространялись печатные материалы, включая листовки, а также осуществлялись массовые почтовые рассылки националистической литературы, выпускаемой десятками тысяч экземпляров", - рассказал историк. Печатную продукцию националистической направленности издательства "Пролог" украинские эмигранты пытались распространять среди спортсменов советской команды на предыдущей летней Олимпиаде в австралийском Мельбурне в 1956 году, добавил Матвеев. Провал ЦРУ и ОУН*, триумф СССРИменно под эгидой издательства "Пролог" Николай Лебедь и его единомышленники-националисты по заданию ЦРУ США оказались на Олимпиаде в Риме. "Их основная цель заключалась в установлении максимально широкого спектра контактов с гражданами Советского Союза, имеющими украинские корни, с целью выявления лиц, демонстрирующих антисоветскую риторику. Последующая фаза взаимодействия предполагала углубление контактов с перспективой склонения этих людей к отказу от возвращения на родину. Один только Анатолий Каминский, судя по его отчету для ЦРУ, провел более 150 бесед с представителями советской делегации", - отметил Матвеев. Особые усилия националисты направляли на поиск подходов с целью склонения к побегу за границу двух знаменитых киевлян – прыгуна в длину, чемпиона Европы, бронзового призера Олимпиады, Игоря Тер-Ованесяна и старшего тренера сборной СССР по тяжелой атлетике Якова Куценко, добавил историк. "Однако в отличие от Игр 1956 года в Мельбурне, где американцам удалось распропагандировать и склонить к невозвращению на родину 48 спортсменов из социалистической Венгрии (больше половина делегации), операция ЦРУ во взаимодействии с группой украинских националистов на Олимпиаде в Риме полностью провалилась. Это стало понятно уже через неделю после начала Игр, когда Рим досрочно покинул главный американский разведчик Роберт Дреер. А Николай Лебедь в своем отчете назвал Олимпийские игры "упущенной возможностью", - сказал Матвеев. Провал был обусловлен хорошей идеологической подготовкой советской делегации ещё до ее отъезда в Италию и грамотно выстроенной системой контрразведывательного обеспечения со стороны опергруппы Второго главка КГБ, подчеркнул Матвеев. По итогам соревнований советская олимпийская команда заняла общее первое место, завоевав 103 медали (43 золотых, 29 серебряных и 31 бронзовую) и в полном составе с триумфом вернулась на Родину. Американцы же оказались на втором месте с существенным отрывом (71 медаль).*Организация украинских националистов, запрещена в РФ.

