Рейтинг@Mail.ru
В СФ рассказали о процедуре рассмотрения кандидатуры главы Верховного суда - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 25.08.2025 (обновлено: 15:57 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/kandidat-2037472476.html
В СФ рассказали о процедуре рассмотрения кандидатуры главы Верховного суда
В СФ рассказали о процедуре рассмотрения кандидатуры главы Верховного суда - РИА Новости, 25.08.2025
В СФ рассказали о процедуре рассмотрения кандидатуры главы Верховного суда
Процедура рассмотрения кандидатуры на должность председателя Верховного суда РФ в Совете Федерации начнётся после её представления президентом РФ, сообщил РИА... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T15:38:00+03:00
2025-08-25T15:57:00+03:00
политика
россия
верховный суд рф
андрей клишас
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Процедура рассмотрения кандидатуры на должность председателя Верховного суда РФ в Совете Федерации начнётся после её представления президентом РФ, сообщил РИА Новости глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас."После того, как кандидатуру председателя Верховного суда представит президент в Совете Федерации, по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко запускается конституционная процедура рассмотрения представленной кандидатуры", - сказал Клишас.Ранее генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда РФ, сообщал глава Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) Николай Тимошин.
https://ria.ru/20250822/putin-2037023691.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_1a667f0e11b04da3a455bb82695857b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, верховный суд рф, андрей клишас, совет федерации рф
Политика, Россия, Верховный суд РФ, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ
В СФ рассказали о процедуре рассмотрения кандидатуры главы Верховного суда

СФ рассмотрит кандидатуру главы Верховного суда после представления президентом

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Процедура рассмотрения кандидатуры на должность председателя Верховного суда РФ в Совете Федерации начнётся после её представления президентом РФ, сообщил РИА Новости глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас.
"После того, как кандидатуру председателя Верховного суда представит президент в Совете Федерации, по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко запускается конституционная процедура рассмотрения представленной кандидатуры", - сказал Клишас.
Ранее генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда РФ, сообщал глава Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) Николай Тимошин.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Генпрокурору Краснову присвоили звание "Заслуженный юрист России"
22 августа, 16:57
 
ПолитикаРоссияВерховный суд РФАндрей КлишасСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала