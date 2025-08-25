https://ria.ru/20250825/kandidat-2037472476.html

В СФ рассказали о процедуре рассмотрения кандидатуры главы Верховного суда

В СФ рассказали о процедуре рассмотрения кандидатуры главы Верховного суда - РИА Новости, 25.08.2025

В СФ рассказали о процедуре рассмотрения кандидатуры главы Верховного суда

Процедура рассмотрения кандидатуры на должность председателя Верховного суда РФ в Совете Федерации начнётся после её представления президентом РФ, сообщил РИА... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T15:38:00+03:00

2025-08-25T15:38:00+03:00

2025-08-25T15:57:00+03:00

политика

россия

верховный суд рф

андрей клишас

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Процедура рассмотрения кандидатуры на должность председателя Верховного суда РФ в Совете Федерации начнётся после её представления президентом РФ, сообщил РИА Новости глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас."После того, как кандидатуру председателя Верховного суда представит президент в Совете Федерации, по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко запускается конституционная процедура рассмотрения представленной кандидатуры", - сказал Клишас.Ранее генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда РФ, сообщал глава Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) Николай Тимошин.

https://ria.ru/20250822/putin-2037023691.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, верховный суд рф, андрей клишас, совет федерации рф