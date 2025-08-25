https://ria.ru/20250825/kandidat-2037472476.html
В СФ рассказали о процедуре рассмотрения кандидатуры главы Верховного суда
В СФ рассказали о процедуре рассмотрения кандидатуры главы Верховного суда - РИА Новости, 25.08.2025
В СФ рассказали о процедуре рассмотрения кандидатуры главы Верховного суда
Процедура рассмотрения кандидатуры на должность председателя Верховного суда РФ в Совете Федерации начнётся после её представления президентом РФ, сообщил РИА... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T15:38:00+03:00
2025-08-25T15:38:00+03:00
2025-08-25T15:57:00+03:00
политика
россия
верховный суд рф
андрей клишас
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_0297b4aeb195024139bb5885a531d1cd.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Процедура рассмотрения кандидатуры на должность председателя Верховного суда РФ в Совете Федерации начнётся после её представления президентом РФ, сообщил РИА Новости глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас."После того, как кандидатуру председателя Верховного суда представит президент в Совете Федерации, по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко запускается конституционная процедура рассмотрения представленной кандидатуры", - сказал Клишас.Ранее генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда РФ, сообщал глава Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС) Николай Тимошин.
https://ria.ru/20250822/putin-2037023691.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029668_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_1a667f0e11b04da3a455bb82695857b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, верховный суд рф, андрей клишас, совет федерации рф
Политика, Россия, Верховный суд РФ, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ
В СФ рассказали о процедуре рассмотрения кандидатуры главы Верховного суда
СФ рассмотрит кандидатуру главы Верховного суда после представления президентом