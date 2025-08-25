https://ria.ru/20250825/kamchatka-2037358905.html
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 25.08.2025
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5
У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 авг – РИА Новости. У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН. "Магнитуда: 5.5. Координаты: 50.6340 северной широты, 157.6586 восточной долготы", - привели ученые в своем Telegram-канале данные мониторинга. Это уже третьи подземное толчки силой магнитудой свыше 5,0 за текущие сутки в регионе. Согласно данным сейсмологов, землетрясение зарегистрировано 25 августа в 04:05.59 по всемирному координированному времени (UTC) (16.05 по камчатскому времени, 07.05 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в Тихом океане в 278 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 49,6 километра. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5
