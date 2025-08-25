Рейтинг@Mail.ru
Пезешкиан поблагодарил Россию за позицию по иранскому атому - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/iran-2037469321.html
Пезешкиан поблагодарил Россию за позицию по иранскому атому
Пезешкиан поблагодарил Россию за позицию по иранскому атому - РИА Новости, 25.08.2025
Пезешкиан поблагодарил Россию за позицию по иранскому атому
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора заявил президенту России Владимиру Путину, что Иран не будет стремиться к созданию ядерного оружия, РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T15:23:00+03:00
2025-08-25T15:23:00+03:00
в мире
иран
россия
москва
масуд пезешкиан
владимир путин
маджид тахт-раванчи
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030018031_0:42:3071:1769_1920x0_80_0_0_69f94aae79a8af9d9372faa19b437a99.jpg
ТЕГЕРАН, 25 авг - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора заявил президенту России Владимиру Путину, что Иран не будет стремиться к созданию ядерного оружия, а также поблагодарил Москву за ее позицию по иранскому атому, передает пресс-служба иранского президента. Ранее в понедельник агентство Tasnim сообщило со ссылкой на осведомленный источник, что назначенная на 26 августа и посвященная вопросу иранской ядерной программы встреча представителей Ирана и "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) на уровне заместителей министров иностранных дел пройдет в Женеве, при этом иранскую делегацию возглавит замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи. "Выразив благодарность правительству России за его позиции, касающиеся права Исламской Республики Иран на обогащение (урана - ред.), Пезешкиан добавил, что Иран, основываясь на своих фундаментальных убеждениях и своей оборонной доктрине, никогда не стремился, не стремится и не будет стремиться к созданию ядерного оружия", - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте администрации иранского президента. Ранее официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи заявил, что Тегеран может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия и начать обогащать уран выше уровня 60% в случае продолжения санкционного давления на исламскую республику. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты. В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) - международный договор, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью предотвратить расширение круга стран, обладающих ядерным оружием.
https://ria.ru/20250825/iran-2037453481.html
https://ria.ru/20250723/iran-2030739812.html
иран
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030018031_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bfcb66ec8ce3928b252cac6f92874adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, москва, масуд пезешкиан, владимир путин, маджид тахт-раванчи, магатэ, оон
В мире, Иран, Россия, Москва, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, Маджид Тахт-Раванчи, МАГАТЭ, ООН
Пезешкиан поблагодарил Россию за позицию по иранскому атому

Пезешкиан в разговоре с Путиным поблагодарил РФ за позицию по иранскому атому

© Getty Images / Majid SaeediПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Getty Images / Majid Saeedi
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 25 авг - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора заявил президенту России Владимиру Путину, что Иран не будет стремиться к созданию ядерного оружия, а также поблагодарил Москву за ее позицию по иранскому атому, передает пресс-служба иранского президента.
Ранее в понедельник агентство Tasnim сообщило со ссылкой на осведомленный источник, что назначенная на 26 августа и посвященная вопросу иранской ядерной программы встреча представителей Ирана и "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) на уровне заместителей министров иностранных дел пройдет в Женеве, при этом иранскую делегацию возглавит замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Глава МИД Ирана рассказал Лаврову об переговорах с "евротройкой" по СВПД
Вчера, 14:29
"Выразив благодарность правительству России за его позиции, касающиеся права Исламской Республики Иран на обогащение (урана - ред.), Пезешкиан добавил, что Иран, основываясь на своих фундаментальных убеждениях и своей оборонной доктрине, никогда не стремился, не стремится и не будет стремиться к созданию ядерного оружия", - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте администрации иранского президента.
Ранее официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи заявил, что Тегеран может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия и начать обогащать уран выше уровня 60% в случае продолжения санкционного давления на исламскую республику.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.
В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) - международный договор, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью предотвратить расширение круга стран, обладающих ядерным оружием.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Иран согласился, что у страны не должно быть ядерного оружия
23 июля, 00:54
 
В миреИранРоссияМоскваМасуд ПезешкианВладимир ПутинМаджид Тахт-РаванчиМАГАТЭООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала