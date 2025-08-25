https://ria.ru/20250825/iran-2037469321.html

Пезешкиан поблагодарил Россию за позицию по иранскому атому

Пезешкиан поблагодарил Россию за позицию по иранскому атому - РИА Новости, 25.08.2025

Пезешкиан поблагодарил Россию за позицию по иранскому атому

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора заявил президенту России Владимиру Путину, что Иран не будет стремиться к созданию ядерного оружия

ТЕГЕРАН, 25 авг - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора заявил президенту России Владимиру Путину, что Иран не будет стремиться к созданию ядерного оружия, а также поблагодарил Москву за ее позицию по иранскому атому, передает пресс-служба иранского президента. Ранее в понедельник агентство Tasnim сообщило со ссылкой на осведомленный источник, что назначенная на 26 августа и посвященная вопросу иранской ядерной программы встреча представителей Ирана и "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) на уровне заместителей министров иностранных дел пройдет в Женеве, при этом иранскую делегацию возглавит замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи. "Выразив благодарность правительству России за его позиции, касающиеся права Исламской Республики Иран на обогащение (урана - ред.), Пезешкиан добавил, что Иран, основываясь на своих фундаментальных убеждениях и своей оборонной доктрине, никогда не стремился, не стремится и не будет стремиться к созданию ядерного оружия", - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте администрации иранского президента. Ранее официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи заявил, что Тегеран может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия и начать обогащать уран выше уровня 60% в случае продолжения санкционного давления на исламскую республику. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты. В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) - международный договор, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью предотвратить расширение круга стран, обладающих ядерным оружием.

