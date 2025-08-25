https://ria.ru/20250825/gruziya-2037008370.html

"Их не запугать". ЕС лишился марионетки на границе с Россией

"Их не запугать". ЕС лишился марионетки на границе с Россией - РИА Новости, 25.08.2025

"Их не запугать". ЕС лишился марионетки на границе с Россией

25.08.2025

2025-08-25T08:00:00+03:00

2025-08-25T08:00:00+03:00

2025-08-25T08:04:00+03:00

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) предложили ограничить полномочия грузинской делегации и пригрозили исключением из СЕ. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе эти заявления высмеял. Об углублении конфликта между Тбилиси и ЕС — в материале РИА Новости.Последнее европейскоеКак сказано в письме 51 депутата ПАСЕ, если Грузия не добьется прогресса в отказе от авторитарного курса, Ассамблея должна рассмотреть вопрос оспаривания полномочий грузинской делегации. Еврочиновники напомнили, что в январе организация решила продлить полномочия грузин при условии, что власти страны вернутся к демократическому развитию. Так, до апреля правительство "Грузинской мечты" должно было освободить политзаключенных и назначить новые парламентские выборы."Вместо этого ситуация значительно ухудшилась. Лидеры оппозиции были арестованы. Активисты гражданского общества и журналисты сталкиваются с политически мотивированным уголовным преследованием. Это больше не серия изолированных инцидентов, а продолжительная кампания по устранению демократической оппозиции, ограничению свободы выражения мнений и подавлению гражданского общества", — говорится в заявлении депутатов.Также они подчеркнули, что Тбилиси оскорбил ПАСЕ, когда, узнав о ее январской позиции, в одностороннем порядке приостановил работу своей делегации. Таким образом, правительство Грузии нарушило обязательства, которые на него накладывает членство в СЕ."Если Грузия не достигнет прогресса в отказе от авторитарного курса, мы по существу оспорим полномочия грузинской делегации и призовем Ассамблею и Комитет министров начать процесс исключения Грузии из Совета Европы из-за серьезного нарушения основных принципов, указанных в статье третьей Устава", — заключили члены ПАСЕ.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отреагировал оперативно. "Мы и так по собственному решению приостановили участие в деятельности ПАСЕ, — напомнил он. — В таких условиях вы сами видите, в каком тяжелом положении европейская бюрократия. Они требуют приостановить статус, который мы сами же своими руками уже приостановили. К сожалению, европейская бюрократия в полном абсурде, и в абсурде соответствующие европейские политики".Напомним, исключение из СЕ прежде всего приведет к тому, что Грузия выйдет из юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Это значит, что грузины больше не смогут обращаться туда, а "Грузинская мечта" избавит себя от необходимости исполнять решения ЕСПЧ.Как бы там ни было, пока власти Грузии и Европы выясняют, кто виноват в охлаждении дипломатических отношений, международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия сообщил, что его организация собрала 150 тысяч подписей под предложением восстановить дипломатические отношения с Россией. По его словам, Тбилиси нужен прямой диалог с Москвой, без посредничества Запада.Честное грузинскоеНесмотря на ситуацию в ПАСЕ, Кобахидзе утверждает, что приоритетом внешней политики Грузии остается интеграция в ЕС. По словам премьера, Тбилиси не виноват в нынешних трудностях в отношениях, поэтому, как только Брюссель сменит гнев на милость, дела вновь пойдут в гору. Причем главной предпосылкой к перезагрузке отношений Кобахидзе назвал преодоление Евросоюзом "демократического регресса"."Сегодня тенденции в ЕС тревожные — и в сфере демократии, и в сфере прав человека, и в экономике. К сожалению, наблюдается регресс по всем направлениям. Мы надеемся, что к 2030 году, когда мы будем готовы к членству в ЕС, эти тенденции изменятся и демократическая система будет восстановлена во всем Евросоюзе. Права человека будут лучше защищены, а экономика укрепится", — сказал Кобахидзе.Также он подчеркнул, что отношения Грузии и ЕС испортились в 2022-м, когда Тбилиси отказался вступать в военную конфронтацию с Москвой. "Наше желание — вступить в Евросоюз, однако все показывает, что главная гарантия мира для страны — это ее собственная независимость и суверенитет. Все должны это хорошо помнить", — подчеркнул глава правительства.При этом он полагает, что из-за слабой евробюрократии страны ЕС страдают от нехватки суверенитета. "Европейская бюрократия находится под внешним влиянием. Соответственно, ей сложно принимать решения, основанные на объективных интересах. В этом и заключается главная проблема: отсутствие суверенитета. В Европейском союзе осталось лишь несколько государств, которые твердо отстаивают свою независимость и суверенитет", — заключил грузинский премьер.Один на одинПолитолог Нино Скворцова считает, что исключение Грузии из СЕ в условиях сложившихся отношений рассматривается евробюрократами как кнут, который должен вынудить Тбилиси следовать указаниям Брюсселя."В действительности членство в СЕ носит символический характер на пути евроинтеграции Грузии. Для Тбилиси, приостановившего интеграцию в ЕС до 2028-го, любые поползновения евробюрократов с целью надавить на власть и поддержать оппозицию рассматриваются в недружественном и неконструктивном ключе. Более того, неучастие Грузии в ПАСЕ не оказало никакого существенного влияния на политику правительства. Оппозиция же лишена ресурса и не способна даже под лозунгами "Мы теряем Европу" мобилизовать достаточное количество людей, дабы вынудить "Грузинскую мечту" пойти на уступки в рамках распределения власти в институтах, что и является целью всех этих выпадов со стороны ЕС", — объясняет Скворцова.В свою очередь, главный научный сотрудник сектора Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Александр Крылов полагает, что даже в случае полной заморозки дипломатических отношений со странами Запада Тбилиси не станет восстанавливать их с Москвой."Возобновление российско-грузинских отношений — крайне маловероятный сценарий, потому что "Грузинская мечта" продолжает трактовать события 2008-го как войну России против Грузии. При этом в Тбилиси игнорируют внутренний характер своих проблем с Абхазией и Южной Осетией. Решение может быть в создании конфедерации или федерации, но это должно быть волеизъявлением грузин, абхазов и югоосетин", — отмечает Крылов.По его мнению, Грузия надеется заместить дружбу с ЕС и США контактами с Ираном, Китаем, Индией, Турцией, Пакистаном и другими странами, интерес которых к Южному Кавказу сейчас растет.

