https://ria.ru/20250825/flag-2037409039.html

Рогов прокомментировал ситуацию с флагом нацистской Германии в Запорожье

Рогов прокомментировал ситуацию с флагом нацистской Германии в Запорожье - РИА Новости, 25.08.2025

Рогов прокомментировал ситуацию с флагом нацистской Германии в Запорожье

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T11:55:00+03:00

2025-08-25T11:55:00+03:00

2025-08-25T11:55:00+03:00

россия

запорожская область

днепр (река)

запорожье

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822750828_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e007836bc01c9773f5f3a172fd0c8326.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал ужасной выходкой развернутый украинскими националистами флаг нацистской Германии в городе Запорожье. Ранее сообщалось, что в подконтрольном ВСУ Запорожье подростки развернули флаг нацистской Германии в День независимости Украины. "Молодые националисты продолжают творить беспредел, пытаясь унизить русский город Запорожье и проживающих там людей нацистской символикой, попирая историческую память своими ужасными выходками", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, нацистская пропаганда настолько глубоко проникла в сознание определенной части местной молодежи, что для нее нацистская символика стала тождественна украинской. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250821/ukraina-2036687094.html

https://ria.ru/20250814/ukraina-2035390515.html

россия

запорожская область

днепр (река)

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, запорожская область, днепр (река), запорожье, в мире