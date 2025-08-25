Рогов прокомментировал ситуацию с флагом нацистской Германии в Запорожье
Рогов назвал развертывание флага Третьего Рейха в Запорожье ужасной выходкой
Владимир Рогов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал ужасной выходкой развернутый украинскими националистами флаг нацистской Германии в городе Запорожье.
Ранее сообщалось, что в подконтрольном ВСУ Запорожье подростки развернули флаг нацистской Германии в День независимости Украины.
Нацбанк Украины выпустил банкноты с лозунгом экстремистов
21 августа, 12:37
"Молодые националисты продолжают творить беспредел, пытаясь унизить русский город Запорожье и проживающих там людей нацистской символикой, попирая историческую память своими ужасными выходками", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, нацистская пропаганда настолько глубоко проникла в сознание определенной части местной молодежи, что для нее нацистская символика стала тождественна украинской.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.