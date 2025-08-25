Рейтинг@Mail.ru
Рогов прокомментировал ситуацию с флагом нацистской Германии в Запорожье - РИА Новости, 25.08.2025
11:55 25.08.2025
Рогов прокомментировал ситуацию с флагом нацистской Германии в Запорожье
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал ужасной выходкой развернутый украинскими националистами флаг нацистской Германии в городе Запорожье. Ранее сообщалось, что в подконтрольном ВСУ Запорожье подростки развернули флаг нацистской Германии в День независимости Украины. "Молодые националисты продолжают творить беспредел, пытаясь унизить русский город Запорожье и проживающих там людей нацистской символикой, попирая историческую память своими ужасными выходками", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, нацистская пропаганда настолько глубоко проникла в сознание определенной части местной молодежи, что для нее нацистская символика стала тождественна украинской. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Рогов прокомментировал ситуацию с флагом нацистской Германии в Запорожье

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал ужасной выходкой развернутый украинскими националистами флаг нацистской Германии в городе Запорожье.
Ранее сообщалось, что в подконтрольном ВСУ Запорожье подростки развернули флаг нацистской Германии в День независимости Украины.
"Молодые националисты продолжают творить беспредел, пытаясь унизить русский город Запорожье и проживающих там людей нацистской символикой, попирая историческую память своими ужасными выходками", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, нацистская пропаганда настолько глубоко проникла в сознание определенной части местной молодежи, что для нее нацистская символика стала тождественна украинской.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
