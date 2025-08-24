https://ria.ru/20250824/ukraina-2037337186.html
В Запорожье на День независимости Украины развернули флаг Третьего Рейха
В подконтрольном ВСУ Запорожье подростки развернули флаг нацистской Германии в День независимости Украины, сообщает Telegram-канал RT. РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В подконтрольном ВСУ Запорожье подростки развернули флаг нацистской Германии в День независимости Украины, сообщает Telegram-канал RT.На кадрах, опубликованных в канале, запечатлены несовершеннолетние, которые держат рядом с нацистским флагом флаг Украины.Ранее в воскресенье участники антииммигрантской акции протеста в Варшаве сожгли флаг Организации украинских националистов* (ОУН-УПА*), что вызвало громкое одобрение собравшихся.На Украине последние годы чествуют и возводят в ранг героев тех, кто в годы Второй мировой войны выступал на стороне фашистов. Так, во Львове не раз проходило факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры, который был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*, запрещена в России), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, запрещена в России). УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.* Запрещенная в России террористическая организацияДанная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях
