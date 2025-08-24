Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье на День независимости Украины развернули флаг Третьего Рейха - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:23 24.08.2025 (обновлено: 22:35 24.08.2025)
https://ria.ru/20250824/ukraina-2037337186.html
В Запорожье на День независимости Украины развернули флаг Третьего Рейха
В Запорожье на День независимости Украины развернули флаг Третьего Рейха - РИА Новости, 24.08.2025
В Запорожье на День независимости Украины развернули флаг Третьего Рейха
В подконтрольном ВСУ Запорожье подростки развернули флаг нацистской Германии в День независимости Украины, сообщает Telegram-канал RT. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T22:23:00+03:00
2025-08-24T22:35:00+03:00
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В подконтрольном ВСУ Запорожье подростки развернули флаг нацистской Германии в День независимости Украины, сообщает Telegram-канал RT.На кадрах, опубликованных в канале, запечатлены несовершеннолетние, которые держат рядом с нацистским флагом флаг Украины.Ранее в воскресенье участники антииммигрантской акции протеста в Варшаве сожгли флаг Организации украинских националистов* (ОУН-УПА*), что вызвало громкое одобрение собравшихся.На Украине последние годы чествуют и возводят в ранг героев тех, кто в годы Второй мировой войны выступал на стороне фашистов. Так, во Львове не раз проходило факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры, который был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*, запрещена в России), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, запрещена в России). УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.* Запрещенная в России террористическая организацияДанная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях
https://ria.ru/20250824/varshava-2037326305.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc4eadbf70ec9aca179320a977594056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире
Украина, В мире
В Запорожье на День независимости Украины развернули флаг Третьего Рейха

RT: в Запорожье подростки развернули флаг нацистской Германии

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В подконтрольном ВСУ Запорожье подростки развернули флаг нацистской Германии в День независимости Украины, сообщает Telegram-канал RT.
На кадрах, опубликованных в канале, запечатлены несовершеннолетние, которые держат рядом с нацистским флагом флаг Украины.
Ранее в воскресенье участники антииммигрантской акции протеста в Варшаве сожгли флаг Организации украинских националистов* (ОУН-УПА*), что вызвало громкое одобрение собравшихся.
На Украине последние годы чествуют и возводят в ранг героев тех, кто в годы Второй мировой войны выступал на стороне фашистов. Так, во Львове не раз проходило факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры, который был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*, запрещена в России), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, запрещена в России). УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
* Запрещенная в России террористическая организация
Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях
Варшава - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
В Варшаве участники акции протеста сожгли флаг ОУН-УПА*
Вчера, 19:54
 
УкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала