"Европейцы выступают за Россию". На Западе пришли к парадоксальному выводу
18:46 25.08.2025 (обновлено: 18:51 25.08.2025)
"Европейцы выступают за Россию". На Западе пришли к парадоксальному выводу
Если кто-либо в Европе начинает критиковать "ужасную торговую сделку" между США и Евросоюзом, его немедленно называют "пророссийским" и "прокитайским", заявил в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Если кто-либо в Европе начинает критиковать "ужасную торговую сделку" между США и Евросоюзом, его немедленно называют "пророссийским" и "прокитайским", заявил в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.Так он прокомментировал утверждение в статье для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что срыв торговой сделки между Евросоюзом и США сыграл бы на руку лишь Москве и Пекину."Европейцы, критикующие ужасную торговую сделку между США и ЕС и унизительное подчинение, становятся на сторону России и Китая? От экономики до безопасности, основные национальные интересы должны быть проигнорированы, если на них навешивают ярлыки "пророссийские" и "прокитайские", — написал Дизен.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
евросоюз, сша, урсула фон дер ляйен, россия, китай, дональд трамп, в мире, гленн дизен, еврокомиссия, европа
Евросоюз, США, Урсула фон дер Ляйен, Россия, Китай, Дональд Трамп, В мире, Гленн Дизен, Еврокомиссия, Европа
Флаги России и ЕС
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Если кто-либо в Европе начинает критиковать "ужасную торговую сделку" между США и Евросоюзом, его немедленно называют "пророссийским" и "прокитайским", заявил в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
Так он прокомментировал утверждение в статье для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что срыв торговой сделки между Евросоюзом и США сыграл бы на руку лишь Москве и Пекину.
