Эрдоган обсудит с правительством украинское урегулирование, пишут СМИ

Эрдоган обсудит с правительством украинское урегулирование, пишут СМИ

2025-08-25T10:01:00+03:00

АНКАРА, 25 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить в понедельник с кабинетом министров развитие событий вокруг мирного процесса по урегулированию конфликта на Украине, информирует проправительственная газета Türkiye. Уточняется, что заседание кабинета министров пройдет не в резиденции Эрдогана в Анкаре, а в городе Ахлат, где запланирован ряд мероприятий с участием турецкого лидера. "На заседании будет обсуждаться гуманитарный кризис в Газе. Последние события в войне между Украиной и Россией также будут включены в повестку дня", - пишет издание. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

