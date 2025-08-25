Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган обсудит с правительством украинское урегулирование, пишут СМИ - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:01 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/erdogan-2037379352.html
Эрдоган обсудит с правительством украинское урегулирование, пишут СМИ
Эрдоган обсудит с правительством украинское урегулирование, пишут СМИ - РИА Новости, 25.08.2025
Эрдоган обсудит с правительством украинское урегулирование, пишут СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить в понедельник с кабинетом министров развитие событий вокруг мирного процесса по урегулированию... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T10:01:00+03:00
2025-08-25T10:01:00+03:00
в мире
украина
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_2f6285204215f707484aee8decf34968.jpg
АНКАРА, 25 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить в понедельник с кабинетом министров развитие событий вокруг мирного процесса по урегулированию конфликта на Украине, информирует проправительственная газета Türkiye. Уточняется, что заседание кабинета министров пройдет не в резиденции Эрдогана в Анкаре, а в городе Ахлат, где запланирован ряд мероприятий с участием турецкого лидера. "На заседании будет обсуждаться гуманитарный кризис в Газе. Последние события в войне между Украиной и Россией также будут включены в повестку дня", - пишет издание. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
https://ria.ru/20250115/ukraina-1993762961.html
украина
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_a6d0f68f7cfc59da0da023b041e6b528.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Дональд Трамп
Эрдоган обсудит с правительством украинское урегулирование, пишут СМИ

Türkiye: Эрдоган обсудит с правительством процесс украинского урегулирования

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 25 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить в понедельник с кабинетом министров развитие событий вокруг мирного процесса по урегулированию конфликта на Украине, информирует проправительственная газета Türkiye.
Уточняется, что заседание кабинета министров пройдет не в резиденции Эрдогана в Анкаре, а в городе Ахлат, где запланирован ряд мероприятий с участием турецкого лидера.
"На заседании будет обсуждаться гуманитарный кризис в Газе. Последние события в войне между Украиной и Россией также будут включены в повестку дня", - пишет издание.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
В Турции рассказали, кто определит дорожную карту по Украине
15 января, 05:54
 
В миреУкраинаРоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала