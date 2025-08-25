https://ria.ru/20250825/erdogan-2037379352.html
Эрдоган обсудит с правительством украинское урегулирование, пишут СМИ
в мире
украина
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
дональд трамп
АНКАРА, 25 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить в понедельник с кабинетом министров развитие событий вокруг мирного процесса по урегулированию конфликта на Украине, информирует проправительственная газета Türkiye. Уточняется, что заседание кабинета министров пройдет не в резиденции Эрдогана в Анкаре, а в городе Ахлат, где запланирован ряд мероприятий с участием турецкого лидера. "На заседании будет обсуждаться гуманитарный кризис в Газе. Последние события в войне между Украиной и Россией также будут включены в повестку дня", - пишет издание. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
украина
россия
турция
в мире, украина, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Дональд Трамп
