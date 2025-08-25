Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге мужчина умер, захлебнувшись в бассейне
16:33 25.08.2025 (обновлено: 17:34 25.08.2025)
В Петербурге мужчина умер, захлебнувшись в бассейне
санкт-петербург
россия
красносельский район
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Мужчина захлебнулся водой в бассейне в Петербурге и впоследствии умер в больнице, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ. "Следственным отделом по Красносельскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека)", - сообщает пресс-служба. По предварительным данным СК, вечером 21 августа мужчина захлебнулся водой, находясь в бассейне спортивного клуба, расположенного на улице Маршала Захарова. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, однако впоследствии наступила его смерть. В пресс-службе прокуратуры города добавили, что поставили на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту смерти мужчины.
санкт-петербург
россия
красносельский район
санкт-петербург, россия, красносельский район, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Санкт-Петербург, Россия, Красносельский район, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Петербурге мужчина умер, захлебнувшись в бассейне

Мужчина умер, захлебнувшись в бассейне в Петербурге, возбуждено уголовное дело

© Питерский Следком/TelegramРабота СК РФ на месте гибели мужчины в бассейне спортивного клуба в Москве
Работа СК РФ на месте гибели мужчины в бассейне спортивного клуба в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Питерский Следком/Telegram
Работа СК РФ на месте гибели мужчины в бассейне спортивного клуба в Москве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Мужчина захлебнулся водой в бассейне в Петербурге и впоследствии умер в больнице, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ.
"Следственным отделом по Красносельскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека)", - сообщает пресс-служба.
По предварительным данным СК, вечером 21 августа мужчина захлебнулся водой, находясь в бассейне спортивного клуба, расположенного на улице Маршала Захарова. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, однако впоследствии наступила его смерть.
В пресс-службе прокуратуры города добавили, что поставили на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту смерти мужчины.
Санкт-ПетербургРоссияКрасносельский районСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
