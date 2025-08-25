https://ria.ru/20250825/delo-2037484837.html

В Петербурге мужчина умер, захлебнувшись в бассейне

В Петербурге мужчина умер, захлебнувшись в бассейне - РИА Новости, 25.08.2025

В Петербурге мужчина умер, захлебнувшись в бассейне

Мужчина захлебнулся водой в бассейне в Петербурге и впоследствии умер в больнице, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщает... РИА Новости, 25.08.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Мужчина захлебнулся водой в бассейне в Петербурге и впоследствии умер в больнице, возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ. "Следственным отделом по Красносельскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека)", - сообщает пресс-служба. По предварительным данным СК, вечером 21 августа мужчина захлебнулся водой, находясь в бассейне спортивного клуба, расположенного на улице Маршала Захарова. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, однако впоследствии наступила его смерть. В пресс-службе прокуратуры города добавили, что поставили на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту смерти мужчины.

