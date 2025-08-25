Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане мужчина избил девушку из-за внешнего вида - РИА Новости, 26.08.2025
22:17 25.08.2025 (обновлено: 09:31 26.08.2025)
В Дагестане мужчина избил девушку из-за внешнего вида
МАХАЧКАЛА, 25 авг — РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили в Дагестане против мужчины, который в городе Каспийске избил девушку из-за внешнего вида, а также ее мать, которая заступилась за дочь, сообщает СК России. "В социальных сетях сообщалось, что в городе Каспийске мужчина напал на девушку с ребенком и избил ее из-за внешнего вида. За пострадавшую заступилась мать, которую нападавший также избил. По данному факту следственными органами СК России по Республике Дагестан расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК России (хулиганство)", — говорится в сообщении в Telegram-канале. Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Дагестану Александру Супруну представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.
© СоцсетиМужчина напал на девушку с ребенком из-за внешнего вида в Каспийске
Мужчина напал на девушку с ребенком из-за внешнего вида в Каспийске - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Соцсети
Мужчина напал на девушку с ребенком из-за внешнего вида в Каспийске
МАХАЧКАЛА, 25 авг — РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили в Дагестане против мужчины, который в городе Каспийске избил девушку из-за внешнего вида, а также ее мать, которая заступилась за дочь, сообщает СК России.
"В социальных сетях сообщалось, что в городе Каспийске мужчина напал на девушку с ребенком и избил ее из-за внешнего вида. За пострадавшую заступилась мать, которую нападавший также избил. По данному факту следственными органами СК России по Республике Дагестан расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК России (хулиганство)", — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Дагестану Александру Супруну представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.
