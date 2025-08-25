https://ria.ru/20250825/dagestan-2037556446.html
В Дагестане мужчина избил девушку из-за внешнего вида
В Дагестане мужчина избил девушку из-за внешнего вида - РИА Новости, 26.08.2025
В Дагестане мужчина избил девушку из-за внешнего вида
Уголовное дело о хулиганстве возбудили в Дагестане против мужчины, который в городе Каспийске избил девушку из-за внешнего вида, а также ее мать, которая... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-25T22:17:00+03:00
2025-08-25T22:17:00+03:00
2025-08-26T09:31:00+03:00
происшествия
россия
республика дагестан
каспийск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037592011_0:38:334:226_1920x0_80_0_0_cff81ea20899f6dcfdee4ddb22eef975.jpg
МАХАЧКАЛА, 25 авг — РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили в Дагестане против мужчины, который в городе Каспийске избил девушку из-за внешнего вида, а также ее мать, которая заступилась за дочь, сообщает СК России. "В социальных сетях сообщалось, что в городе Каспийске мужчина напал на девушку с ребенком и избил ее из-за внешнего вида. За пострадавшую заступилась мать, которую нападавший также избил. По данному факту следственными органами СК России по Республике Дагестан расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК России (хулиганство)", — говорится в сообщении в Telegram-канале. Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Дагестану Александру Супруну представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.
https://ria.ru/20250825/sk-2037545249.html
россия
республика дагестан
каспийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037592011_0:0:334:252_1920x0_80_0_0_9e7d69136d9f9c5a917d279a47ec368a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика дагестан, каспийск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Каспийск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане мужчина избил девушку из-за внешнего вида
В Дагестане завели дело против мужчины, избившего девушку из-за внешнего вида