В Дагестане рассказали о детях, отравившихся на турбазе

19:34 25.08.2025
МАХАЧКАЛА, 25 авг - РИА Новости. Дети, которые отдыхали на турбазе в Дербентском районе Дагестана и отравились едой, являются представителями спортивной команды по плаванию из Башкирии, сообщается в Telegram-канале администрации района. Ранее в главном управлении МЧС России по Дагестану сообщили, что на базе отдыха "Рубас" в Дербентском районе, предположительно, произошло пищевое отравление. По данным ведомства, пострадали около 30 человек, среди них 25 детей. Госпитализировали 19 человек, в том числе 17 детей. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ). "В турбазе ООО "Рубас1", расположенной в Дербентском районе рядом с парком "Патриот"; отдыхала спортивная детско-юношеская команда по плаванию из Башкирии из 39 человек, среди них тренер и шесть родителей… На данный момент 17 детей и двое взрослых госпитализированы в инфекционное отделение Дербентской центральной городской больницы… Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное", – говорится в сообщении. В администрации района рассказали, что 23 августа турфирма организовала для 35 человек из этой группы (шесть взрослых и 29 детей) экскурсию в карадахскую теснину. По пути в турбазу, по заявлениям родителей, они решили пообедать на территории Гунибского района. В турбазу группа вернулась в 22.30 иск, где для них организовали поздний ужин. Спустя сутки, как отмечается, начались первые симптомы: рвота и высокая температура. Взрослые пытались оказать первую медицинскую помощь: давали детям теплую воду с марганцем. Однако к обеду 25 августа состояние пострадавших ухудшилось, и они обратились в службу 112. "Специалисты Роспотребнадзора проводят комплекс мероприятий по выяснению точных причин отравления. Особое внимание уделяется проверке соответствия условий пребывания и питания на турбазе санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам", – добавили в районной администрации.
© Фото : Прокуратура Республики Дагестан/TelegramБаза отдыха "Рубас" в Дербентском районе Дагестана, где произошло массовое отравление
© Фото : Прокуратура Республики Дагестан/Telegram
База отдыха "Рубас" в Дербентском районе Дагестана, где произошло массовое отравление
