Роспотребнадзор оценил состояние отравившихся на базе отдыха в Дагестане
Роспотребнадзор оценил состояние отравившихся на базе отдыха в Дагестане
Роспотребнадзор оценил состояние отравившихся на базе отдыха в Дагестане
Состояние всех отравившихся на базе отдыха в Дагестане оценивается как легкой степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора
2025-08-25T17:48:00+03:00
2025-08-25T17:48:00+03:00
2025-08-25T18:44:00+03:00
происшествия
республика дагестан
россия
дербентский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МАХАЧКАЛА, 25 авг - РИА Новости. Состояние всех отравившихся на базе отдыха в Дагестане оценивается как легкой степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону. Ранее в главном управлении МЧС России по Дагестану сообщили, что на базе отдыха "Рубас" в Дербентском районе, предположительно, произошло пищевое отравление. Пострадали около 30 человек, среди них 25 детей. Госпитализировали 19 человек, в том числе 17 детей. "На данный момент ведутся работы по выявлению возбудителя инфекции. Идет эпидрасследование. Состояние больных – легкой тяжести, клиника легкая у всех", - сообщили в ведомстве.
республика дагестан
россия
дербентский район
Роспотребнадзор оценил состояние отравившихся на базе отдыха в Дагестане
