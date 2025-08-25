https://ria.ru/20250825/dagestan-2037511213.html

Роспотребнадзор оценил состояние отравившихся на базе отдыха в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 25 авг - РИА Новости. Состояние всех отравившихся на базе отдыха в Дагестане оценивается как легкой степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону. Ранее в главном управлении МЧС России по Дагестану сообщили, что на базе отдыха "Рубас" в Дербентском районе, предположительно, произошло пищевое отравление. Пострадали около 30 человек, среди них 25 детей. Госпитализировали 19 человек, в том числе 17 детей. "На данный момент ведутся работы по выявлению возбудителя инфекции. Идет эпидрасследование. Состояние больных – легкой тяжести, клиника легкая у всех", - сообщили в ведомстве.

