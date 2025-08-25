https://ria.ru/20250825/dagestan-2037489069.html

На базе отдыха в Дагестане около 30 человек отравились пищей

На базе отдыха в Дагестане около 30 человек отравились пищей - РИА Новости, 25.08.2025

На базе отдыха в Дагестане около 30 человек отравились пищей

На базе отдыха в Дербентском районе Дагестана отравились 28 человек, сообщили РИА Новости в Главном управлении МЧС России по республике. РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T16:54:00+03:00

2025-08-25T16:54:00+03:00

2025-08-25T18:33:00+03:00

происшествия

республика дагестан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

здоровье - общество

здоровье

дербентский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037525010_297:113:1280:666_1920x0_80_0_0_842e0aa1de5187063b59b6335935c08e.jpg

МАХАЧКАЛА, 25 авг — РИА Новости. На базе отдыха в Дербентском районе Дагестана отравились 28 человек, сообщили РИА Новости в Главном управлении МЧС России по республике."На базе отдыха "Рубас" в Дербентском районе, предположительно, произошло пищевое отравление. Поступило сообщение о 28 пострадавших, включая 25 детей", — отметили в ведомстве.В ЦГБ Дербента госпитализировали 19 человек, в том числе 17 детей.

https://ria.ru/20250825/kirov-2037487739.html

республика дагестан

россия

дербентский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, здоровье - общество, здоровье, дербентский район