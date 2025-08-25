Рейтинг@Mail.ru
16:54 25.08.2025 (обновлено: 18:33 25.08.2025)
На базе отдыха в Дагестане около 30 человек отравились пищей
На базе отдыха в Дагестане около 30 человек отравились пищей
2025-08-25T16:54:00+03:00
2025-08-25T18:33:00+03:00
республика дагестан
россия
дербентский район
МАХАЧКАЛА, 25 авг — РИА Новости. На базе отдыха в Дербентском районе Дагестана отравились 28 человек, сообщили РИА Новости в Главном управлении МЧС России по республике."На базе отдыха "Рубас" в Дербентском районе, предположительно, произошло пищевое отравление. Поступило сообщение о 28 пострадавших, включая 25 детей", — отметили в ведомстве.В ЦГБ Дербента госпитализировали 19 человек, в том числе 17 детей.
республика дагестан
россия
дербентский район
База отдыха "Рубас" в Дербентском районе Дагестана, где произошло массовое отравление
База отдыха "Рубас" в Дербентском районе Дагестана, где произошло массовое отравление
МАХАЧКАЛА, 25 авг — РИА Новости. На базе отдыха в Дербентском районе Дагестана отравились 28 человек, сообщили РИА Новости в Главном управлении МЧС России по республике.
"На базе отдыха "Рубас" в Дербентском районе, предположительно, произошло пищевое отравление. Поступило сообщение о 28 пострадавших, включая 25 детей", — отметили в ведомстве.
В ЦГБ Дербента госпитализировали 19 человек, в том числе 17 детей.
Посетители оздоровительного комплекса в Кирове отравились парами хлора
Вчера, 16:47
 
Заголовок открываемого материала