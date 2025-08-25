https://ria.ru/20250825/dagestan-2037489069.html
На базе отдыха в Дагестане около 30 человек отравились пищей
На базе отдыха в Дагестане около 30 человек отравились пищей - РИА Новости, 25.08.2025
На базе отдыха в Дагестане около 30 человек отравились пищей
На базе отдыха в Дербентском районе Дагестана отравились 28 человек, сообщили РИА Новости в Главном управлении МЧС России по республике. РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T16:54:00+03:00
2025-08-25T16:54:00+03:00
2025-08-25T18:33:00+03:00
происшествия
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
здоровье - общество
здоровье
дербентский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037525010_297:113:1280:666_1920x0_80_0_0_842e0aa1de5187063b59b6335935c08e.jpg
МАХАЧКАЛА, 25 авг — РИА Новости. На базе отдыха в Дербентском районе Дагестана отравились 28 человек, сообщили РИА Новости в Главном управлении МЧС России по республике."На базе отдыха "Рубас" в Дербентском районе, предположительно, произошло пищевое отравление. Поступило сообщение о 28 пострадавших, включая 25 детей", — отметили в ведомстве.В ЦГБ Дербента госпитализировали 19 человек, в том числе 17 детей.
https://ria.ru/20250825/kirov-2037487739.html
республика дагестан
россия
дербентский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037525010_286:30:1280:775_1920x0_80_0_0_917af487cfdca432654c69539ddfb9c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, здоровье - общество, здоровье, дербентский район
Происшествия, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Здоровье - Общество, Здоровье, Дербентский район
На базе отдыха в Дагестане около 30 человек отравились пищей
На базе отдыха в Дагестане произошло пищевое отравление 28 человек