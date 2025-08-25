https://ria.ru/20250825/chzhan--2037362838.html

Чжан Ханьхуэй: саммит ШОС в Тяньцзине станет наиболее масштабным в истории

Чжан Ханьхуэй: саммит ШОС в Тяньцзине станет наиболее масштабным в истории - РИА Новости, 25.08.2025

Чжан Ханьхуэй: саммит ШОС в Тяньцзине станет наиболее масштабным в истории

Лидеры 20 государств примут участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который откроется в последний день лета в китайском Тяньцзине. Среди... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T09:00:00+03:00

2025-08-25T09:00:00+03:00

2025-08-25T09:00:00+03:00

интервью - авторы

интервью

чжан ханьхуэй

шос

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009897642_0:78:1281:798_1920x0_80_0_0_037295b1cee5b069b14cfc7f4c5ee895.jpg

Лидеры 20 государств примут участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который откроется в последний день лета в китайском Тяньцзине. Среди участников – не только главы стран-членов организации, но и представители стран-наблюдателей и партнеров. О том, как они будут бороться с общими усиливающимися угрозами, и ожидается ли в семье ШОС пополнение, в интервью РИА Новости рассказал чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.– Можете ли вы представить участников саммита ШОС в Тяньцзине? Чего ждать от предстоящего саммита? Каковы будут яркие моменты этого саммита?– Со времени своего основания под стратегическим руководством лидеров государств-членов Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) сохраняет устойчивую динамику развития: сфера сотрудничества постоянно расширяется, международный авторитет непрерывно повышается, стратегическая ценность все более проявляется. ШОС стала надежной опорой государств-членов для поддержания региональной стабильности и достижения совместного развития. В этом году заседание Совета глав государств – членов ШОС пройдет в Тяньцзине Китая с 31 августа по 1 сентября. В нем примут участие более 20 глав государств, включая президента России Владимира Путина, а также руководители десяти международных организаций. Данный саммит будет наиболее масштабным со времени основания ШОС, что свидетельствует о совместных ожиданиях государств-членов ради углубления сотрудничества и привлекает большое внимание международного сообщества.С тех пор как Китай принял на себя ротационное председательство в ШОС в июле прошлого года, мы придерживаемся лозунга "Продвижение Шанхайского духа: ШОС в действии", активно продвигаем работу в качестве председателя и добились положительного прогресса и результатов. Саммит ШОС в Тяньцзине станет кульминацией работы китайского председательства. Проведение саммита приурочено к 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Победы в мировой войне с фашизмом. Государства-члены планируют опубликовать декларацию саммита в контексте 80-летия Победы и 80-летия основания ООН, чтобы единым фронтом выступить с общей позицией ШОС по важным международным и региональным вопросам. Также будут определены стратегии развития ШОС на следующий этап на основе консенсуса и желания государств-членов в области практического сотрудничества. Мы уверены, что при совместных усилиях всех сторон саммит ШОС в Тяньцзине непременно станет дружественным и сплоченным, плодотворным и далекоидущим мероприятием, и обязательно войдет в историю развития ШОС как одна из самых ярких ее страниц.– Какие наиболее важные и актуальные темы предстоит обсудить на саммите?– По мере стремительного развития ШОС демонстрирует мощную жизненную силу и огромную привлекательность. ШОС сегодня является всеобъемлющей региональной организацией с самой большой численностью населения, самым широким географическим охватом и огромным потенциалом. Она успешно встала на путь регионального сотрудничества, отвечающий тенденциям эпохи и потребностям всех сторон, и внесла выдающийся вклад в формирование международных отношений нового типа и построение сообщества единой судьбы человечества.Этот, 2025 год объявлен "Годом устойчивого развития ШОС". Для полной подготовки Тяньцзиньского саммита стороны широко обменялись мнениями по пяти направлениям: распространение "Шанхайского духа", совершенствование механизма безопасности, совместное создание возможности для развития, укрепление добрососедства и дружбы, отстаивание международной справедливости. По конкретным темам стороны проведут углубленные обсуждения в таких областях, как безопасность, торговля, научно-технические инновации. К ним относятся ускорение создания четырех специализированных центров по борьбе с терроризмом, борьбе с наркоторговлей, обеспечению информационной безопасности и обеспечению безопасности границ в целях повышения способности ШОС противостоять угрозам и вызовам безопасности, включая борьбу с "тремя силами зла", борьбу с трансграничной организованной преступностью и обеспечение информационной безопасности. Будет продвигаться учреждение Банка развития ШОС и других механизмов финансового обеспечения для предоставления финансовых общественных благ. Также будет обсуждаться укрепление сотрудничества в области торговли, инвестиций, энергетики, взаимосвязанности, цифровой экономики и "зеленых" технологий. На саммите будут приняты итоговые документы, включая "Тяньцзиньскую декларацию Совета глав государств ШОС".Китайская сторона готова со всеми единомышленниками, включая российскую сторону, в соответствии с историческим течением мира, развития, сотрудничества и общего выигрыша, также эпохальной тенденцией совместного роста глобального Юга, рука об руку способствовать построению сообщества единой судьбы ШОС, практическими действиями реализовать подлинную многосторонность, совместными усилиями содействовать стабильному и долгосрочному развитию ШОС.– Как вы видите перспективы дальнейшего развития ШОС? Возможно ли расширение организации за счет стран-партнеров и наблюдателей?– На протяжении 24-летнего развития ШОС практика показала, что "Шанхайский дух" сплачивает мощную "энергию ШОС" и тесно объединяет страны разных размеров, разного строя и разной культуры. ШОС открыла новые пути для укрепления регионального сотрудничества, предложила новые модели для содействия совместному развитию и сыграла весомую роль в обеспечении безопасности и стабильности, развития и процветания азиатско-европейского континента.От первоначальных шести государств-членов до нынешней большой семьи из 26 стран, круг друзей ШОС становится все шире, ценность ШОС – все выше, привлекательность ШОС – все сильнее. Ключ к успеху развития ШОС заключается в неизменной приверженности "Шанхайскому духу" и исходным принципам взаимного доверия, выгоды, равенства, консультаций, уважения к многообразию цивилизаций и стремления к совместному развитию с выходом на путь регионального сотрудничества нового типа. В настоящее время все больше стран выражают заинтересованность во вступлении в организацию или укреплении сотрудничества с ней, что в полной мере подтверждает глубокое восприятие концепции ШОС и уверенность в перспективе ее развития. Расширение ШОС, хотя и усиливает общую мощь и региональное влияние организации, никогда не было ее целенаправленной задачей, а явилось естественным результатом развития. Двери организации всегда открыты, и мы уверены, что в будущем в "большую шосовскую семью" войдут новые члены.На фоне быстро меняющейся международной обстановки и непрекращающихся рисков и вызовов Китай и Россия будут и впредь прилагать совместные усилия с государствами-членами к укреплению координации и взаимодействия, высоко нести знамя "Шанхайского духа", продвигать ШОС к новому этапу высококачественного развития, характеризующемуся большей сплоченностью, большей скоординированностью, большей жизненной силой и большей действенностью, предоставлять решения ШОС вопросов глобального управления и вносить вклад ШОС в дело построения сообщества единой судьбы человечества.– Может ли ШОС и каким образом играть конструктивную роль в деэскалации конфликтов между членами организации, такими как Кыргызстан и Таджикистан, Индия и Пакистан и так далее?– У каждого суверенного государства есть свои дифференцированные интересы и озабоченности. Внутри любой международной организации как внутри семьи могут неизбежно возникнуть противоречия и трения – это объективная реальность. Главное – следовать принципу взаимного уважения, на основе признания наличия различий искать точки соприкосновения, разрешать противоречия через диалог и консультации, а не через конфронтацию и давление. В Хартии ШОС и принятом на саммите ШОС в Астане 2024 года "Заявлении о принципах добрососедства, доверия и партнерства" подчеркивается принцип мирного разрешения разногласий между государствами-членами, который совпадает с активно продвигаемой Китаем концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности. Это также должно быть основным принципом, которого следует придерживаться всем странам при решении разногласий и противоречий.

https://ria.ru/20241015/shos-1977958155.html

https://ria.ru/20250725/strany-2031311637.html

https://ria.ru/20250104/shos-1992463005.html

https://ria.ru/20250821/realnost-2036540428.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью - авторы, интервью, чжан ханьхуэй, шос, китай