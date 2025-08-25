https://ria.ru/20250825/ataki-2037353466.html

Боец рассказал, как ВС России отражают атаки ВСУ в Днепропетровской области

Боец рассказал, как ВС России отражают атаки ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 25.08.2025

Боец рассказал, как ВС России отражают атаки ВСУ в Днепропетровской области

Боевики ВСУ пытаются контратаковать на днепропетровском направлении, в основном используя легкобронированную технику, российские бойцы отражают эти попытки... РИА Новости, 25.08.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

днепропетровская область

вооруженные силы украины

ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Боевики ВСУ пытаются контратаковать на днепропетровском направлении, в основном используя легкобронированную технику, российские бойцы отражают эти попытки противотанковыми средствами, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным "Шома". "Они (ВСУ - ред.) в основном хотят брать нахрапом. Используя пикапы, легкобронированную технику, и (пытаются - ред.) быстро сблизиться с нами. Это нам на руку. Сразу используются противотанковые средства", - сказал боец. Он добавил, что бойцы ВС РФ всегда готовы к возможным контратакам со стороны противника. Для этого создается несколько огневых позиций, а также ряд запасных огневых точек. Также готовятся укрепления для быстрого уничтожения техники противника в случае возможной контратаки. В среду, 20 августа, Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Новогеоргиевка в Днепропетровской области бойцами группировки войск ВС РФ "Восток".

россия

днепропетровская область

2025

Новости

