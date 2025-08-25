Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал, как ВС России отражают атаки ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 25.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:17 25.08.2025
Боец рассказал, как ВС России отражают атаки ВСУ в Днепропетровской области
Боец рассказал, как ВС России отражают атаки ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 25.08.2025
Боец рассказал, как ВС России отражают атаки ВСУ в Днепропетровской области
Боевики ВСУ пытаются контратаковать на днепропетровском направлении, в основном используя легкобронированную технику, российские бойцы отражают эти попытки... РИА Новости, 25.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
Боец рассказал, как ВС России отражают атаки ВСУ в Днепропетровской области

Бойцы в Днепропетровской области отражают атаки ВСУ противотанковыми средствами

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Боевики ВСУ пытаются контратаковать на днепропетровском направлении, в основном используя легкобронированную технику, российские бойцы отражают эти попытки противотанковыми средствами, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным "Шома".
"Они (ВСУ - ред.) в основном хотят брать нахрапом. Используя пикапы, легкобронированную технику, и (пытаются - ред.) быстро сблизиться с нами. Это нам на руку. Сразу используются противотанковые средства", - сказал боец.
Он добавил, что бойцы ВС РФ всегда готовы к возможным контратакам со стороны противника. Для этого создается несколько огневых позиций, а также ряд запасных огневых точек. Также готовятся укрепления для быстрого уничтожения техники противника в случае возможной контратаки.
В среду, 20 августа, Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Новогеоргиевка в Днепропетровской области бойцами группировки войск ВС РФ "Восток".
