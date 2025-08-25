https://ria.ru/20250825/ataki-2037353466.html
Боец рассказал, как ВС России отражают атаки ВСУ в Днепропетровской области
Боец рассказал, как ВС России отражают атаки ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 25.08.2025
Боец рассказал, как ВС России отражают атаки ВСУ в Днепропетровской области
Боевики ВСУ пытаются контратаковать на днепропетровском направлении, в основном используя легкобронированную технику, российские бойцы отражают эти попытки... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T05:17:00+03:00
2025-08-25T05:17:00+03:00
2025-08-25T05:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Боевики ВСУ пытаются контратаковать на днепропетровском направлении, в основном используя легкобронированную технику, российские бойцы отражают эти попытки противотанковыми средствами, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным "Шома". "Они (ВСУ - ред.) в основном хотят брать нахрапом. Используя пикапы, легкобронированную технику, и (пытаются - ред.) быстро сблизиться с нами. Это нам на руку. Сразу используются противотанковые средства", - сказал боец. Он добавил, что бойцы ВС РФ всегда готовы к возможным контратакам со стороны противника. Для этого создается несколько огневых позиций, а также ряд запасных огневых точек. Также готовятся укрепления для быстрого уничтожения техники противника в случае возможной контратаки. В среду, 20 августа, Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Новогеоргиевка в Днепропетровской области бойцами группировки войск ВС РФ "Восток".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8e408382f88eac070f016b4fd0a2c70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал, как ВС России отражают атаки ВСУ в Днепропетровской области
Бойцы в Днепропетровской области отражают атаки ВСУ противотанковыми средствами