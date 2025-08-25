https://ria.ru/20250825/agent-2037357247.html

Задержанный в Дагестане агент СБУ использовал иранскую сим-карту

Задержанный в Дагестане агент СБУ использовал иранскую сим-карту

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Агент Службы безопасности Украины (СБУ), задержанный в Дагестане при попытке пересечь границу с Азербайджаном и вывезти из России секретные документы, имел при себе sim-карту крупного иранского сотового оператора, а задание от куратора, вероятно, он получил через один из мессенджеров еще осенью 2024 года, выяснило РИА Новости. Двадцать первого августа ФСБ РФ сообщила о задержании при пересечении российско-азербайджанской границы в Дагестане работающего на СБУ иностранца. Руфуллаев Ядулла Рамиз оглы, 1989 года рождения, вез секретные документы, похищенные у сотрудника российского военно-промышленного комплекса. Сам задержанный признался, что по указанию проживающего на Украине родного брата, также являющегося агентом СБУ, изъял из тайника в Курганской области документы и мобильный телефон, чтобы переправить их на Украину. РИА Новости удалось выяснить, что задержанный, находясь на территории России, имел при себе sim-карту иранского оператора сотовой связи Hamrah-e Aval. Задания от куратора, вероятно, он получал через один из мессенджеров, там же, через интернет, он звонил и отчитывался о своей геолокации. Впервые куратор связался с задержанным еще в сентябре 2024 года. При задержании на границе у мужчины был при себе азербайджанский паспорт.

