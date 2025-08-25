https://ria.ru/20250825/agent-2037357247.html
Задержанный в Дагестане агент СБУ использовал иранскую сим-карту
Задержанный в Дагестане агент СБУ использовал иранскую сим-карту - РИА Новости, 25.08.2025
Задержанный в Дагестане агент СБУ использовал иранскую сим-карту
Агент Службы безопасности Украины (СБУ), задержанный в Дагестане при попытке пересечь границу с Азербайджаном и вывезти из России секретные документы, имел при... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T06:49:00+03:00
2025-08-25T06:49:00+03:00
2025-08-25T06:49:00+03:00
россия
украина
республика дагестан
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_186:35:1282:652_1920x0_80_0_0_1402121af28e8660367d379f410035fb.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Агент Службы безопасности Украины (СБУ), задержанный в Дагестане при попытке пересечь границу с Азербайджаном и вывезти из России секретные документы, имел при себе sim-карту крупного иранского сотового оператора, а задание от куратора, вероятно, он получил через один из мессенджеров еще осенью 2024 года, выяснило РИА Новости. Двадцать первого августа ФСБ РФ сообщила о задержании при пересечении российско-азербайджанской границы в Дагестане работающего на СБУ иностранца. Руфуллаев Ядулла Рамиз оглы, 1989 года рождения, вез секретные документы, похищенные у сотрудника российского военно-промышленного комплекса. Сам задержанный признался, что по указанию проживающего на Украине родного брата, также являющегося агентом СБУ, изъял из тайника в Курганской области документы и мобильный телефон, чтобы переправить их на Украину. РИА Новости удалось выяснить, что задержанный, находясь на территории России, имел при себе sim-карту иранского оператора сотовой связи Hamrah-e Aval. Задания от куратора, вероятно, он получал через один из мессенджеров, там же, через интернет, он звонил и отчитывался о своей геолокации. Впервые куратор связался с задержанным еще в сентябре 2024 года. При задержании на границе у мужчины был при себе азербайджанский паспорт.
https://ria.ru/20250823/fsb--2037126266.html
россия
украина
республика дагестан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_145:0:1284:854_1920x0_80_0_0_d6f91749023ea8679c70a3d0fb222d9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, республика дагестан, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Украина, Республика Дагестан, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Задержанный в Дагестане агент СБУ использовал иранскую сим-карту
Задержанный в Дагестане агент СБУ имел при себе сим-карту иранского оператора