У побережья Камчатки зафиксировали два новых землетрясения магнитудой 5,5
07:47 24.08.2025 (обновлено: 07:48 24.08.2025)
У побережья Камчатки зафиксировали два новых землетрясения магнитудой 5,5
2025-08-24T07:47:00+03:00
2025-08-24T07:48:00+03:00
камчатка
тихий океан
петропавловск-камчатский
российская академия наук
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 авг – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали два новых землетрясения магнитудой 5,5 у восточного побережья Камчатки, что увеличило количество мощных подземных толчков до четырех за последние сутки. "Время UTC: 24 августа 2025 3.10 (6.10 мск). Координаты: 51.9004 северной широты, 160.8468 восточной долготы. Магнитуда: 5,5", - приводит данные в своем Telegram-канале Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. Ранее в том же районе было зафиксировано другое землетрясение: "Время UTC: 24 августа 2025 2.31 (камчатское время 14.31, мск – 5.31). Координаты: 51.3686 северной широты, 160.0128 восточной долготы. Магнитуда: 5,5". Эпицентры обоих подземных толчков располагались в акватории Тихого океана в 200 и 212 километрах от Петропавловска-Камчатского соответственно. Очаги землетрясений залегали на глубинах 41,8 и 45,7 километра. Таким образом, за последние сутки в этом районе произошло уже четыре землетрясения магнитудой свыше 5,0. Ученые заявляют о продолжении высокой сейсмической активности у восточного побережья Камчатки. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются.
камчатка
тихий океан
петропавловск-камчатский
камчатка, тихий океан, петропавловск-камчатский, российская академия наук
Камчатка, Тихий океан, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 авг – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали два новых землетрясения магнитудой 5,5 у восточного побережья Камчатки, что увеличило количество мощных подземных толчков до четырех за последние сутки.
"Время UTC: 24 августа 2025 3.10 (6.10 мск). Координаты: 51.9004 северной широты, 160.8468 восточной долготы. Магнитуда: 5,5", - приводит данные в своем Telegram-канале Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
Ранее в том же районе было зафиксировано другое землетрясение: "Время UTC: 24 августа 2025 2.31 (камчатское время 14.31, мск – 5.31). Координаты: 51.3686 северной широты, 160.0128 восточной долготы. Магнитуда: 5,5".
Эпицентры обоих подземных толчков располагались в акватории Тихого океана в 200 и 212 километрах от Петропавловска-Камчатского соответственно. Очаги землетрясений залегали на глубинах 41,8 и 45,7 километра.
Таким образом, за последние сутки в этом районе произошло уже четыре землетрясения магнитудой свыше 5,0. Ученые заявляют о продолжении высокой сейсмической активности у восточного побережья Камчатки.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются.
Камчатка Тихий океан Петропавловск-Камчатский Российская академия наук
 
 
