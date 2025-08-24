https://ria.ru/20250824/zapad-2037229210.html
Депутат Рады раскрыл новый план Запада против народов России и Украины
Депутат Рады раскрыл новый план Запада против народов России и Украины - РИА Новости, 24.08.2025
Депутат Рады раскрыл новый план Запада против народов России и Украины
Прозападные СМИ на Украине специально насаждают гражданам идею о том, что россияне и украинцы — два совершенно не связанных друг с другом народа, заявил... РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Прозападные СМИ на Украине специально насаждают гражданам идею о том, что россияне и украинцы — два совершенно не связанных друг с другом народа, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.“Соросятские СМИ стали делать различие между одинаковыми именами россиян и украинцев. Например, имя Сергей для украинцев пишется Сергій, а для россиян Сєргєй. Это искусственная попытка дальнейшего разделения русских и украинцев в два разных народа”, — отметил он.Таким образом, как считает парламентарий, Запад стремится углубить конфликт между Россией и Украиной, сделав его неразрешимым.“Это далеко идущий стратегический план превращения войны между Украиной и Россией в этнический конфликт — только он, а еще религиозный, не имеет разрешения мирным путем согласно науке о конфликтах”, — подчеркнул Дубинский.Ранее на саммите с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске президент России Владимир Путин заявил, что считает украинский народ братским.
Депутат Рады раскрыл новый план Запада против народов России и Украины
