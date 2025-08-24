Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады раскрыл новый план Запада против народов России и Украины - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:34 24.08.2025 (обновлено: 11:34 24.08.2025)
https://ria.ru/20250824/zapad-2037229210.html
Депутат Рады раскрыл новый план Запада против народов России и Украины
Депутат Рады раскрыл новый план Запада против народов России и Украины - РИА Новости, 24.08.2025
Депутат Рады раскрыл новый план Запада против народов России и Украины
Прозападные СМИ на Украине специально насаждают гражданам идею о том, что россияне и украинцы — два совершенно не связанных друг с другом народа, заявил... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T00:34:00+03:00
2025-08-24T11:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
аляска
александр дубинский
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Прозападные СМИ на Украине специально насаждают гражданам идею о том, что россияне и украинцы — два совершенно не связанных друг с другом народа, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.“Соросятские СМИ стали делать различие между одинаковыми именами россиян и украинцев. Например, имя Сергей для украинцев пишется Сергій, а для россиян Сєргєй. Это искусственная попытка дальнейшего разделения русских и украинцев в два разных народа”, — отметил он.Таким образом, как считает парламентарий, Запад стремится углубить конфликт между Россией и Украиной, сделав его неразрешимым.“Это далеко идущий стратегический план превращения войны между Украиной и Россией в этнический конфликт — только он, а еще религиозный, не имеет разрешения мирным путем согласно науке о конфликтах”, — подчеркнул Дубинский.Ранее на саммите с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске президент России Владимир Путин заявил, что считает украинский народ братским.
https://ria.ru/20250821/zelenskiy-2036589325.html
https://ria.ru/20250821/ukraina-2036606341.html
россия
украина
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_578:0:3309:2048_1920x0_80_0_0_6e073cf9a5338ba083dfed450642205e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, аляска, александр дубинский, владимир путин, дональд трамп, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Аляска, Александр Дубинский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
Депутат Рады раскрыл новый план Запада против народов России и Украины

Депутат Рады Дубинский: Запад навязывает вражду россиянам и украинцам

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаги России и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Прозападные СМИ на Украине специально насаждают гражданам идею о том, что россияне и украинцы — два совершенно не связанных друг с другом народа, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
“Соросятские СМИ стали делать различие между одинаковыми именами россиян и украинцев. Например, имя Сергей для украинцев пишется Сергій, а для россиян Сєргєй. Это искусственная попытка дальнейшего разделения русских и украинцев в два разных народа”, — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Мы еще будем скучать по Зеленскому: на подходе его смена и плохие новости
21 августа, 08:00
Таким образом, как считает парламентарий, Запад стремится углубить конфликт между Россией и Украиной, сделав его неразрешимым.
“Это далеко идущий стратегический план превращения войны между Украиной и Россией в этнический конфликт — только он, а еще религиозный, не имеет разрешения мирным путем согласно науке о конфликтах”, — подчеркнул Дубинский.
Ранее на саммите с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске президент России Владимир Путин заявил, что считает украинский народ братским.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Место встречи изменить можно. Но не условия для Украины
21 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаАляскаАлександр ДубинскийВладимир ПутинДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала