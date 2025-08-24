https://ria.ru/20250824/vzryvy-2037230882.html
В Полтавской области прогремели взрывы
В Полтавской области прогремели взрывы - РИА Новости, 24.08.2025
В Полтавской области прогремели взрывы
Взрывы звучат в Полтавской области Украины, сообщает телеканал ТСН на фоне воздушной тревоги на востоке страны.
2025-08-24T01:11:00+03:00
2025-08-24T01:11:00+03:00
2025-08-24T01:11:00+03:00
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Взрывы звучат в Полтавской области Украины, сообщает телеканал ТСН на фоне воздушной тревоги на востоке страны. "Опошня (Полтавская область) - взрывы", - говорится в публикации в Telegram-канале ТСН. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в пяти областях Украины - Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской. Ранее украинский 24-й телеканал сообщал о взрыве в Павлограде Днепропетровской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Полтавской области прогремели взрывы
