https://ria.ru/20250824/vzryvy-2037230882.html

В Полтавской области прогремели взрывы

В Полтавской области прогремели взрывы - РИА Новости, 24.08.2025

В Полтавской области прогремели взрывы

Взрывы звучат в Полтавской области Украины, сообщает телеканал ТСН на фоне воздушной тревоги на востоке страны. РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T01:11:00+03:00

2025-08-24T01:11:00+03:00

2025-08-24T01:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

полтавская область

украина

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967497571_0:112:1280:832_1920x0_80_0_0_6c282616eb99f40a2e9a4566910f366f.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Взрывы звучат в Полтавской области Украины, сообщает телеканал ТСН на фоне воздушной тревоги на востоке страны. "Опошня (Полтавская область) - взрывы", - говорится в публикации в Telegram-канале ТСН. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в пяти областях Украины - Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской. Ранее украинский 24-й телеканал сообщал о взрыве в Павлограде Днепропетровской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250824/ukraina-2037230181.html

полтавская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, полтавская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины