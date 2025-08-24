Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали четыре человека - РИА Новости, 24.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:34 24.08.2025
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали четыре человека
Четыре мирных жителя ранены при атаке беспилотников ВСУ на Белгородскую область, им оказывается медицинская помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.08.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
валуйки
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Четыре мирных жителя ранены при атаке беспилотников ВСУ на Белгородскую область, им оказывается медицинская помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "ВСУ с помощью беспилотников продолжают атаки на нашу область. Ранены четыре мирных жителя", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что в городе Валуйки после атаки беспилотника на коммерческий объект пострадали два человека, бригада скорой доставила их в больницу, также повреждены два автомобиля. Кроме того, по словам Гладкова, в Валуйском округе в селе Солоти в результате удара дрона по автобусу предприятия пострадал водитель, ему оказывается необходимая помощь. "В Борисовском районе на участке автодороги Стригуны — Новоалександровка FPV-дрон атаковал автомобиль. Водитель самостоятельно обратился в больницу. У мужчины диагностировали баротравму. После оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение. Машина повреждена. В селе Грузское вследствие сбросов взрывных устройств с БПЛА полностью уничтожен огнём автомобиль. В хуторе Климовое от удара дрона выбиты окна, посечены фасад и кровля частного дома", - отметил губернатор. Также был атакован дроном Храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Репяховка Краснояружского района, вследствие детонации повреждены фасад и остекление.
происшествия, белгородская область, валуйки, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Валуйки, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков: четыре мирных жителя ранены при атаке БПЛА на Белгородскую область

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Четыре мирных жителя ранены при атаке беспилотников ВСУ на Белгородскую область, им оказывается медицинская помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"ВСУ с помощью беспилотников продолжают атаки на нашу область. Ранены четыре мирных жителя", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что в городе Валуйки после атаки беспилотника на коммерческий объект пострадали два человека, бригада скорой доставила их в больницу, также повреждены два автомобиля. Кроме того, по словам Гладкова, в Валуйском округе в селе Солоти в результате удара дрона по автобусу предприятия пострадал водитель, ему оказывается необходимая помощь.
"В Борисовском районе на участке автодороги Стригуны — Новоалександровка FPV-дрон атаковал автомобиль. Водитель самостоятельно обратился в больницу. У мужчины диагностировали баротравму. После оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение. Машина повреждена. В селе Грузское вследствие сбросов взрывных устройств с БПЛА полностью уничтожен огнём автомобиль. В хуторе Климовое от удара дрона выбиты окна, посечены фасад и кровля частного дома", - отметил губернатор.
Также был атакован дроном Храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Репяховка Краснояружского района, вследствие детонации повреждены фасад и остекление.
Легковой автомобиль загорелся в результате атаки беспилотника ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Мирошник заявил о росте числа атак ВСУ по Белгородской области
14 августа, 18:20
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВалуйкиВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
