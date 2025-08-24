https://ria.ru/20250824/vsu-2037334188.html

В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали четыре человека

Четыре мирных жителя ранены при атаке беспилотников ВСУ на Белгородскую область, им оказывается медицинская помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.08.2025

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Четыре мирных жителя ранены при атаке беспилотников ВСУ на Белгородскую область, им оказывается медицинская помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "ВСУ с помощью беспилотников продолжают атаки на нашу область. Ранены четыре мирных жителя", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что в городе Валуйки после атаки беспилотника на коммерческий объект пострадали два человека, бригада скорой доставила их в больницу, также повреждены два автомобиля. Кроме того, по словам Гладкова, в Валуйском округе в селе Солоти в результате удара дрона по автобусу предприятия пострадал водитель, ему оказывается необходимая помощь. "В Борисовском районе на участке автодороги Стригуны — Новоалександровка FPV-дрон атаковал автомобиль. Водитель самостоятельно обратился в больницу. У мужчины диагностировали баротравму. После оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение. Машина повреждена. В селе Грузское вследствие сбросов взрывных устройств с БПЛА полностью уничтожен огнём автомобиль. В хуторе Климовое от удара дрона выбиты окна, посечены фасад и кровля частного дома", - отметил губернатор. Также был атакован дроном Храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Репяховка Краснояружского района, вследствие детонации повреждены фасад и остекление.

