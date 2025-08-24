https://ria.ru/20250824/ukraina-2037230181.html
В Днепропетровской области прогремел взрыв
Взрыв прозвучал в городе Павлоград Днепропетровской области Украины, сообщает украинский 24-й телеканал на фоне воздушной тревоги на востоке страны. РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Взрыв прозвучал в городе Павлоград Днепропетровской области Украины, сообщает украинский 24-й телеканал на фоне воздушной тревоги на востоке страны. "Взрыв в Павлограде", - говорится в публикации в Telegram-канале канала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в шести областях Украины - Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
