В Днепропетровской области нанесли удар по подразделению ВСУ

Удар нанесён в Днепропетровской области по подразделению ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 24.08.2025

днепропетровская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Удар нанесён в Днепропетровской области по подразделению ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "В Межевой прилёт по свежему подразделению, которое хотели перекинуть на Покровск", - заявил Лебедев. Кроме того, он сообщил о "прилёте" в районе железнодорожного вокзала в посёлке Просяная Днепропетровской области. По его словам, там есть несколько складов и военная техника. "Местные сообщают, что недавно появилось много военной техники: грузовики с лафетами, тягачи и с ними военные, говорящие на западном варианте украинского, а может и поляки", - добавил Лебедев.

днепропетровская область

днепропетровская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины