https://ria.ru/20250824/udar-2037260679.html
В Днепропетровской области нанесли удар по подразделению ВСУ
В Днепропетровской области нанесли удар по подразделению ВСУ - РИА Новости, 24.08.2025
В Днепропетровской области нанесли удар по подразделению ВСУ
Удар нанесён в Днепропетровской области по подразделению ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T11:52:00+03:00
2025-08-24T11:52:00+03:00
2025-08-24T11:52:00+03:00
днепропетровская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033070367_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6b66e79baf33f1a19ec211bed9c01fd4.jpg
ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Удар нанесён в Днепропетровской области по подразделению ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "В Межевой прилёт по свежему подразделению, которое хотели перекинуть на Покровск", - заявил Лебедев. Кроме того, он сообщил о "прилёте" в районе железнодорожного вокзала в посёлке Просяная Днепропетровской области. По его словам, там есть несколько складов и военная техника. "Местные сообщают, что недавно появилось много военной техники: грузовики с лафетами, тягачи и с ними военные, говорящие на западном варианте украинского, а может и поляки", - добавил Лебедев.
https://ria.ru/20250823/vsu-2037163453.html
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033070367_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_111004679ff5b508ac1067784a884a66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Днепропетровская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровской области нанесли удар по подразделению ВСУ
Лебедев: в Межевой нанесли удар по ВСУ, которые хотели перекинуть на Покровск
ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Удар нанесён в Днепропетровской области по подразделению ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"В Межевой прилёт по свежему подразделению, которое хотели перекинуть на Покровск", - заявил Лебедев.
Кроме того, он сообщил о "прилёте" в районе железнодорожного вокзала в посёлке Просяная Днепропетровской области. По его словам, там есть несколько складов и военная техника.
"Местные сообщают, что недавно появилось много военной техники: грузовики с лафетами, тягачи и с ними военные, говорящие на западном варианте украинского, а может и поляки", - добавил Лебедев.