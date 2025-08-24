Рейтинг@Mail.ru
В Днепропетровской области нанесли удар по подразделению ВСУ - РИА Новости, 24.08.2025
11:52 24.08.2025
В Днепропетровской области нанесли удар по подразделению ВСУ
ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Удар нанесён в Днепропетровской области по подразделению ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "В Межевой прилёт по свежему подразделению, которое хотели перекинуть на Покровск", - заявил Лебедев. Кроме того, он сообщил о "прилёте" в районе железнодорожного вокзала в посёлке Просяная Днепропетровской области. По его словам, там есть несколько складов и военная техника. "Местные сообщают, что недавно появилось много военной техники: грузовики с лафетами, тягачи и с ними военные, говорящие на западном варианте украинского, а может и поляки", - добавил Лебедев.
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Удар нанесён в Днепропетровской области по подразделению ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"В Межевой прилёт по свежему подразделению, которое хотели перекинуть на Покровск", - заявил Лебедев.
Кроме того, он сообщил о "прилёте" в районе железнодорожного вокзала в посёлке Просяная Днепропетровской области. По его словам, там есть несколько складов и военная техника.
"Местные сообщают, что недавно появилось много военной техники: грузовики с лафетами, тягачи и с ними военные, говорящие на западном варианте украинского, а может и поляки", - добавил Лебедев.
Уничтожение более 600 военнослужащих ВСУ, РСЗО и танка в ДНР - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
ВС России нанесли групповой удар по пунктам дислокации ВСУ в ДНР
