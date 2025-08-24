https://ria.ru/20250824/terminal-2037249702.html
На терминале в Усть-Луге тушат пожар после падения обломков БПЛА
На терминале в Усть-Луге тушат пожар после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 24.08.2025
На терминале в Усть-Луге тушат пожар после падения обломков БПЛА
Ёмкости с топливом не затронуты огнём на площадке терминала в Усть-Луге после падения обломков БПЛА, пожарные локализуют возгорание, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T09:37:00+03:00
2025-08-24T09:37:00+03:00
2025-08-24T09:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
усть-луга
ленинградская область
кингисеппский район
александр дрозденко
новатэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Ёмкости с топливом не затронуты огнём на площадке терминала в Усть-Луге после падения обломков БПЛА, пожарные локализуют возгорание, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Ранее он сообщал, что ПВО уничтожила четыре беспилотника в Кингисеппском районе Ленинградской области. Позднее Дрозденко сообщил, что обломки дрона стали причиной возгорания на терминале "Новатэк", десять БПЛА уничтожено утром в воскресенье над портом Усть-Луга. "Пожарные локализуют возгорание на площадке терминала в Усть-Луге. Ёмкости с топливом не затронуты огнём", - написал Дрозденко в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250824/bespilotniki-2037249320.html
усть-луга
ленинградская область
кингисеппский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, усть-луга, ленинградская область, кингисеппский район, александр дрозденко, новатэк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Усть-Луга, Ленинградская область, Кингисеппский район, Александр Дрозденко, Новатэк
На терминале в Усть-Луге тушат пожар после падения обломков БПЛА
Дрозденко: емкости с топливом в Усть-Луге не затронуты огнем после падения БПЛА