На терминале в Усть-Луге тушат пожар после падения обломков БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:37 24.08.2025
На терминале в Усть-Луге тушат пожар после падения обломков БПЛА
На терминале в Усть-Луге тушат пожар после падения обломков БПЛА
Ёмкости с топливом не затронуты огнём на площадке терминала в Усть-Луге после падения обломков БПЛА, пожарные локализуют возгорание, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.08.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
усть-луга
ленинградская область
кингисеппский район
александр дрозденко
новатэк
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Ёмкости с топливом не затронуты огнём на площадке терминала в Усть-Луге после падения обломков БПЛА, пожарные локализуют возгорание, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Ранее он сообщал, что ПВО уничтожила четыре беспилотника в Кингисеппском районе Ленинградской области. Позднее Дрозденко сообщил, что обломки дрона стали причиной возгорания на терминале "Новатэк", десять БПЛА уничтожено утром в воскресенье над портом Усть-Луга. "Пожарные локализуют возгорание на площадке терминала в Усть-Луге. Ёмкости с топливом не затронуты огнём", - написал Дрозденко в Telegram-канале.
усть-луга
ленинградская область
кингисеппский район
происшествия, усть-луга, ленинградская область, кингисеппский район, александр дрозденко, новатэк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Усть-Луга, Ленинградская область, Кингисеппский район, Александр Дрозденко, Новатэк
На терминале в Усть-Луге тушат пожар после падения обломков БПЛА

Дрозденко: емкости с топливом в Усть-Луге не затронуты огнем после падения БПЛА

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Ёмкости с топливом не затронуты огнём на площадке терминала в Усть-Луге после падения обломков БПЛА, пожарные локализуют возгорание, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Ранее он сообщал, что ПВО уничтожила четыре беспилотника в Кингисеппском районе Ленинградской области. Позднее Дрозденко сообщил, что обломки дрона стали причиной возгорания на терминале "Новатэк", десять БПЛА уничтожено утром в воскресенье над портом Усть-Луга.
"Пожарные локализуют возгорание на площадке терминала в Усть-Луге. Ёмкости с топливом не затронуты огнём", - написал Дрозденко в Telegram-канале.
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
