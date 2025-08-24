Рейтинг@Mail.ru
13:54 24.08.2025
В Ленинградской области столкнулись два судна, пострадали пассажиры
происшествия
ленинградская область
россия
выборгский район
следственный комитет россии (ск рф)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Семь человек пострадали при столкновении двух маломерных судов в акватории Выборгского залива Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "По версии следствия, вечером 23 августа 2025 года в акватории Выборгского залива вблизи базы отдыха "Лавола" в Выборгском районе Ленинградской области произошло столкновение двух маломерных судов, на одном из которых находились пассажиры. В результате столкновения семь человек получили телесные повреждения, из них трое госпитализированы в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Отмечается, что на обоих судах зафиксированы механические повреждения, назначены необходимые судебные экспертизы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
происшествия, ленинградская область, россия, выборгский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Выборгский район, Следственный комитет России (СК РФ)
