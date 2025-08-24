https://ria.ru/20250824/suda-2037276164.html

В Ленинградской области столкнулись два судна, пострадали пассажиры

В Ленинградской области столкнулись два судна, пострадали пассажиры - РИА Новости, 24.08.2025

В Ленинградской области столкнулись два судна, пострадали пассажиры

Семь человек пострадали при столкновении двух маломерных судов в акватории Выборгского залива Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T13:54:00+03:00

2025-08-24T13:54:00+03:00

2025-08-24T14:06:00+03:00

происшествия

ленинградская область

россия

выборгский район

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037276528_0:409:880:904_1920x0_80_0_0_b982d197a9805f5aa775639da82a00aa.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Семь человек пострадали при столкновении двух маломерных судов в акватории Выборгского залива Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "По версии следствия, вечером 23 августа 2025 года в акватории Выборгского залива вблизи базы отдыха "Лавола" в Выборгском районе Ленинградской области произошло столкновение двух маломерных судов, на одном из которых находились пассажиры. В результате столкновения семь человек получили телесные повреждения, из них трое госпитализированы в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Отмечается, что на обоих судах зафиксированы механические повреждения, назначены необходимые судебные экспертизы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20240818/peterburg-1966945279.html

ленинградская область

россия

выборгский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, россия, выборгский район, следственный комитет россии (ск рф)