"Его нельзя купить": почему судью-инвалида Пушкина боялись воры и чиновники

Его называли "судьёй, которого невозможно купить или запугать". Коллеги восхищались профессионализмом, а воры в законе и чиновники боялись оказаться в его зале суда.

тверь

великая отечественная война (1941-1945)

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Его называли "судьёй, которого невозможно купить или запугать". Коллеги восхищались профессионализмом, а воры в законе и чиновники боялись оказаться в его зале суда. История Юрия Николаевича Пушкина - пример того, как сила духа и непреклонная вера в справедливость способны превзойти любые обстоятельства."Если уж выжил - надо жить"Январь 1942-го. Калининский фронт, ожесточённые бои. Восемнадцатилетний пулемётчик Юрий Пушкин ведёт роту в наступление. Секунда и вражеские осколки разрывают ноги. Падая в снег, он остаётся лежать среди убитых товарищей целые сутки. Холод и боль оборачиваются новым ударом - тяжёлым обморожением рук.Когда санитары нашли его, юноша был на грани смерти. В госпитале врачи ампутировали обе ноги, затем руки. Вместо наркоза стакан спирта. Юрий выдержал девять тяжёлых операций."Я тогда думал, зачем вообще остался жив, - признавался он позднее. - Но потом сказал себе: если уж выжил, значит, надо жить. На радость людям и врагам назло".Операции проводил известный хирург Николай Приоров. Его метод позволил сформировать на культях подобие пальцев. Когда Юрий впервые смог поднять ими предмет, он… запел. Пение стало для него лекарством.В госпитале он организовал хор, участвовал в концертах для раненых. На одном из них его услышала молодая шахтёрка Катя. Голос Пушкина покорил её с первого момента."Он пел так, что я сразу решила: мой будет", - вспоминала позже Екатерина Ильинична.Эта встреча стала началом большой любви, поддержка которой помогла ему поверить в будущее.От безнадёжного инвалида до судьиВ мирной жизни Пушкин твёрдо решил продолжить образование. Он научился писать, зажимая ручку культями. Юридический факультет окончил с отличием.Стажировка в судах показала: несмотря на физические ограничения, он внимателен, дотошен и невероятно принципиален. Назначение инвалида судьёй стало сенсацией. В Советском Союзе строго следили за "образом служителя закона", но профессионализм Пушкина был настолько высок, что скептики не смогли препятствовать.Его распределили в Калинин - город, где когда-то он потерял руки и ноги."Он решил служить той земле, на которой пролилась его кровь", - вспоминали близкие.В обычной жизни Юрий удивлял всех. Он уверенно водил "Москвич" так, что сотрудники ГАИ порой не верили своим глазам. Сам зажигал спички, играл на аккордеоне, обожал читать.Но главным было судейское ремесло. Он дотошно изучал каждое дело, сам общался со свидетелями и не допускал давления извне. Его невозможно было ни купить, ни запугать."Он считал: терять ему нечего", - говорила дочь Алла.Спас замученную бытовухой женщину от смертной казниОдним из самых сложных процессов стало расследование убийства офицера армии ГДР Хайнца Эшриха в 1961 году. Гибель союзника могла обернуться международным скандалом. Пушкин доказал: убийство носило бытовой характер. Простой грабёж, а не политика. Главный обвиняемый по кличке Курочка был приговорён к расстрелу.Не менее значимым стало дело о хищениях во Всероссийском обществе слепых. Казалось невероятным, что незрячие могли провернуть многомиллионные махинации. Пушкин разоблачил схему: зрячие бухгалтеры и чиновники использовали доверчивость инвалидов, заставляя их подписывать подложные бумаги. Итог - суровые приговоры и изменение системы контроля во всей стране.Известен и другой случай. Женщина убила любовницу своего мужа. Газеты требовали для неё высшей меры. Но Пушкин, вникнув в обстоятельства, увидел не хладнокровную убийцу, а доведённую до отчаяния женщину, всю жизнь терпевшую унижения. Судья назначил ей 15 лет лишения свободы, отказавшись от смертной казни. Этот поступок вызвал широкий резонанс, но показал его принципиальность: закон должен учитывать человеческие обстоятельства.Дом, наполненный любовьюС Екатериной Ильиничной они вырастили двоих детей - сына Олега и дочь Аллу. Их дом был всегда полон друзей, юристов, писателей. "Фундамент у семьи был прочный. Все любили друг друга", - говорили знакомые.Алла вспоминала отца с книгой и аккордеоном: "Он читал так много, что мог спорить даже с профессорами философии".Екатерина Ильинична тоже ежедневно совершала подвиг. Ухаживала за мужем, воспитывала детей, поддерживала во всём.Но была в его жизни и трагедия, которую он не смог пережить. Его сын Олег погиб в городском кафе. Зарезан пьяным рецидивистом. Суд приговорил убийцу к расстрелу, но возмездие не вернуло отца к нормальной жизни. После смерти сына Пушкин изменился. Перестал петь, стал чаще болеть. Болезни сердца и постоянные госпитализации подорвали силы.Безрукий-безногий судья Пушкин…Юрий Николаевич Пушкин умер в 1976 году в возрасте всего 53 лет. Его похоронили в Калинине рядом с сыном. Екатерина Ильинична пережила мужа на двадцать лет. В 2021 году на доме, где жил судья, появилась мемориальная доска."Безрукий-безногий судья Пушкин - доказательство того, что жизнь не впишешь в никакие схемы", - писали о нём. Он доказал, что справедливость и сила духа могут быть выше любых физических ограничений. Но даже самых сильных ломает утрата близких.Сегодня имя Пушкина почти забыто широкой публикой, но среди юристов его история живёт как пример неподкупности. Для системы, где власть и связи часто оказывались важнее закона, он был человеком иной породы.

