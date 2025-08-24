https://ria.ru/20250824/spetsoperatsiya-2037263129.html
Российские военные освободили Филию в Днепропетровской области
2025-08-24T12:12:00+03:00
2025-08-24T12:12:00+03:00
2025-08-24T13:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
красноармейск
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032716069_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dbdbb9d8c83406352b2eea277ab1b035.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Филия в Днепропетровской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Филия", — говорится в сводке.Бойцы группировки за сутки ударили по семи бригадам противника в районе Золотого Колодезя, Красноармейска, Октябрьского, Родинского, Димитрова в ДНР.Потери Киева:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
безопасность, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, красноармейск, донецкая народная республика
