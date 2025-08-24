https://ria.ru/20250824/spetsoperatsiya-2037263129.html

Российские военные освободили Филию в Днепропетровской области

Российские войска взяли под контроль село Филия в Днепропетровской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T12:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

днепропетровская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

красноармейск

донецкая народная республика

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Филия в Днепропетровской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Филия", — говорится в сводке.Бойцы группировки за сутки ударили по семи бригадам противника в районе Золотого Колодезя, Красноармейска, Октябрьского, Родинского, Димитрова в ДНР.Потери Киева:

2025

