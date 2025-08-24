Рейтинг@Mail.ru
Российские военные освободили Филию в Днепропетровской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 24.08.2025 (обновлено: 13:52 24.08.2025)
Российские военные освободили Филию в Днепропетровской области
Российские военные освободили Филию в Днепропетровской области - РИА Новости, 24.08.2025
Российские военные освободили Филию в Днепропетровской области
Российские войска взяли под контроль село Филия в Днепропетровской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Филия в Днепропетровской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Филия", — говорится в сводке.Бойцы группировки за сутки ударили по семи бригадам противника в районе Золотого Колодезя, Красноармейска, Октябрьского, Родинского, Димитрова в ДНР.Потери Киева:
Российские военные освободили Филию в Днепропетровской области

Бойцы Центра освободили село Филия в Днепропетровской области

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Филия в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Филия", — говорится в сводке.
Подразделения группировки "Центр" освободили Филию в Днепропетровской области
Подразделения группировки Центр освободили Филию в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки "Центр" освободили Филию в Днепропетровской области
Бойцы группировки за сутки ударили по семи бригадам противника в районе Золотого Колодезя, Красноармейска, Октябрьского, Родинского, Димитрова в ДНР.
Потери Киева:
  • до 420 военнослужащих;
  • боевая бронированная машина;
  • два артиллерийских орудия;
  • 13 автомобилей;
  • станция контрбатарейной борьбы;
  • два склада боеприпасов.
