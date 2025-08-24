https://ria.ru/20250824/pvo-2037244177.html

ПВО за ночь сбила 95 украинских беспилотников над территорией России

ПВО за ночь сбила 95 украинских беспилотников над территорией России - РИА Новости, 24.08.2025

ПВО за ночь сбила 95 украинских беспилотников над территорией России

24.08.2025 - Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили над российскими регионами 95 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили над российскими регионами 95 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Отмечается, что дроны были сбиты над Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областями, Крымом и Татарстаном.

