ПВО за ночь сбила 95 украинских беспилотников над территорией России
2025-08-24T08:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили над российскими регионами 95 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Отмечается, что дроны были сбиты над Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областями, Крымом и Татарстаном.
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
