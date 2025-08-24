ПВО за ночь сбила 95 украинских беспилотников над территорией России

Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
08:15 24.08.2025 (обновлено: 08:18 24.08.2025)
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили над российскими регионами 95 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Отмечается, что дроны были сбиты над Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областями, Крымом и Татарстаном.
россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили над российскими регионами 95 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны были сбиты над Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской, Ленинградской областями, Крымом и Татарстаном.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасность
 
 
