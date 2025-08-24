Рейтинг@Mail.ru
Путин на следующей неделе отправится в Китай - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 24.08.2025 (обновлено: 16:52 24.08.2025)
https://ria.ru/20250824/putin-2037280261.html
Путин на следующей неделе отправится в Китай
Путин на следующей неделе отправится в Китай - РИА Новости, 24.08.2025
Путин на следующей неделе отправится в Китай
Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится с четырехдневным визитом в Китай, сообщили "Вести" в Telegram-канале. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T14:13:00+03:00
2025-08-24T16:52:00+03:00
в мире
россия
китай
казахстан
владимир путин
павел зарубин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746463684_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_48cb6f95cdb1d5f9481e5d262c22092a.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится с четырехдневным визитом в Китай, сообщили "Вести" в Telegram-канале. "О планах президента на следующую неделю рассказал автор и соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин на "России 1". Владимир Путин отправится с четырехдневным визитом в КНР. Запланированы масштабные переговоры делегаций России и Китая", — указано в материале. Также президент России примет участие в саммите ШОС в ТяньцзинеВ сентябре в КНР пройдет празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Путина пригласили на торжества, он уже подтвердил свой визит в Китай.
https://ria.ru/20250803/vuchich-2033140275.html
https://ria.ru/20250619/programma-2023904415.html
россия
китай
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746463684_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_0b1e3a3148ad5aaf099a2098a000b07f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, казахстан, владимир путин, павел зарубин, шос
В мире, Россия, Китай, Казахстан, Владимир Путин, Павел Зарубин, ШОС
Путин на следующей неделе отправится в Китай

Путин на следующей неделе отправится с четырехдневным рабочим визитом в Китай

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится с четырехдневным визитом в Китай, сообщили "Вести" в Telegram-канале.
«
"О планах президента на следующую неделю рассказал автор и соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин на "России 1". Владимир Путин отправится с четырехдневным визитом в КНР. Запланированы масштабные переговоры делегаций России и Китая", — указано в материале.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Вучич допустил, что в сентябре встретится с Путиным в Китае
3 августа, 21:13
Также президент России примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан. В июле 2024 года на саммите ШОС в Казахстане Белоруссия стала полноправным членом организации. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция, Шри-Ланка и другие.

В сентябре в КНР пройдет празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Путина пригласили на торжества, он уже подтвердил свой визит в Китай.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Песков рассказал о программе предстоящего визита Путина в Китай
19 июня, 14:12
 
В миреРоссияКитайКазахстанВладимир ПутинПавел ЗарубинШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала