Путин на следующей неделе отправится в Китай

Путин на следующей неделе отправится в Китай - РИА Новости, 24.08.2025

Путин на следующей неделе отправится в Китай

Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится с четырехдневным визитом в Китай, сообщили "Вести" в Telegram-канале.

2025-08-24T14:13:00+03:00

2025-08-24T14:13:00+03:00

2025-08-24T16:52:00+03:00

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится с четырехдневным визитом в Китай, сообщили "Вести" в Telegram-канале. "О планах президента на следующую неделю рассказал автор и соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин на "России 1". Владимир Путин отправится с четырехдневным визитом в КНР. Запланированы масштабные переговоры делегаций России и Китая", — указано в материале. Также президент России примет участие в саммите ШОС в ТяньцзинеВ сентябре в КНР пройдет празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Путина пригласили на торжества, он уже подтвердил свой визит в Китай.

2025

