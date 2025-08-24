Путин на следующей неделе отправится в Китай
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится с четырехдневным визитом в Китай, сообщили "Вести" в Telegram-канале.
"О планах президента на следующую неделю рассказал автор и соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин на "России 1". Владимир Путин отправится с четырехдневным визитом в КНР. Запланированы масштабные переговоры делегаций России и Китая", — указано в материале.
Также президент России примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан. В июле 2024 года на саммите ШОС в Казахстане Белоруссия стала полноправным членом организации. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция, Шри-Ланка и другие.
В сентябре в КНР пройдет празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Путина пригласили на торжества, он уже подтвердил свой визит в Китай.