https://ria.ru/20250824/pulkovo-2037253580.html
Аэропорт Пулково возобновил работу
Аэропорт Пулково возобновил работу - РИА Новости, 24.08.2025
Аэропорт Пулково возобновил работу
Петербургский аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T10:13:00+03:00
2025-08-24T10:13:00+03:00
2025-08-24T10:13:00+03:00
артем кореняко
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854816759_0:252:3073:1980_1920x0_80_0_0_06404ad2b5ebbe98534c01bcd488a567.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов. Их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250824/kaluga-2037252115.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854816759_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8c29b5ddafe7484d007678fd0f1ec7fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артем кореняко, пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, санкт-петербург
Артем Кореняко, Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество, Санкт-Петербург
Аэропорт Пулково возобновил работу
Аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов