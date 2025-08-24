Аэропорт Пулково возобновил работу

Рейтинг@Mail.ru
10:13 24.08.2025
Петербургский аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов. Их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов. Их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
