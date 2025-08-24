https://ria.ru/20250824/pulkovo-2037253580.html

Аэропорт Пулково возобновил работу

Петербургский аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 24.08.2025

артем кореняко

пулково (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

санкт-петербург

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов. Их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.

санкт-петербург

Ольга Фомченкова

