https://ria.ru/20250824/predmety-2037233327.html
Минпросвещения определило перечень обязательных школьных предметов
Минпросвещения определило перечень обязательных школьных предметов - РИА Новости, 24.08.2025
Минпросвещения определило перечень обязательных школьных предметов
Минпросвещения РФ определило перечень обязательных школьных предметов для получения основного общего образования, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T02:34:00+03:00
2025-08-24T02:34:00+03:00
2025-08-24T10:59:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037256512_0:444:2737:1984_1920x0_80_0_0_d4a4af25203a3f834c94b0e35cfbc125.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Минпросвещения РФ определило перечень обязательных школьных предметов для получения основного общего образования, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий документ министерства. Согласно документу, в план 2026/2027 учебного года войдут следующие обязательные предметы: "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "История", "Обществознание", "География", "Математика", "Информатика", "Физика", "Биология", "Химия", "Изобразительное искусство", "Музыка", "Труд (технология)", "Основы безопасности и защиты Родины", а также "Физическая культура". "Родной язык", "Родная литература", "Второй иностранный язык" изучаются по заявлению родителей. В документе уточняется, что "Математика" включает в себя учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика", а в учебный предмет "История" входят курсы "История России", "Всеобщая история" и "История нашего края". Кроме того, с 2026/2027 учебного года школьники начнут изучать предмет "Духовно-нравственная культура России".
https://ria.ru/20250820/literatura-2036454421.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037256512_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_a7f4a6524e6018d5f502cf45afd20d8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Минпросвещения определило перечень обязательных школьных предметов
Русский язык, история и география вошли в список обязательных школьных предметов
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Минпросвещения РФ определило перечень обязательных школьных предметов для получения основного общего образования, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий документ министерства.
Согласно документу, в план 2026/2027 учебного года войдут следующие обязательные предметы: "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "История", "Обществознание", "География", "Математика", "Информатика", "Физика", "Биология", "Химия", "Изобразительное искусство", "Музыка", "Труд (технология)", "Основы безопасности и защиты Родины", а также "Физическая культура".
"Родной язык", "Родная литература", "Второй иностранный язык" изучаются по заявлению родителей.
В документе уточняется, что "Математика" включает в себя учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика", а в учебный предмет "История" входят курсы "История России", "Всеобщая история" и "История нашего края".
Кроме того, с 2026/2027 учебного года школьники начнут изучать предмет "Духовно-нравственная культура России".