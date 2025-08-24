https://ria.ru/20250824/predmety-2037233327.html

Минпросвещения определило перечень обязательных школьных предметов

2025-08-24T02:34:00+03:00

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Минпросвещения РФ определило перечень обязательных школьных предметов для получения основного общего образования, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий документ министерства. Согласно документу, в план 2026/2027 учебного года войдут следующие обязательные предметы: "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "История", "Обществознание", "География", "Математика", "Информатика", "Физика", "Биология", "Химия", "Изобразительное искусство", "Музыка", "Труд (технология)", "Основы безопасности и защиты Родины", а также "Физическая культура". "Родной язык", "Родная литература", "Второй иностранный язык" изучаются по заявлению родителей. В документе уточняется, что "Математика" включает в себя учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика", а в учебный предмет "История" входят курсы "История России", "Всеобщая история" и "История нашего края". Кроме того, с 2026/2027 учебного года школьники начнут изучать предмет "Духовно-нравственная культура России".

