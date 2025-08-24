Рейтинг@Mail.ru
Пожар на терминале в Усть-Луге не повлиял на движение паромов в Калининград - РИА Новости, 24.08.2025
15:01 24.08.2025
Пожар на терминале в Усть-Луге не повлиял на движение паромов в Калининград
Пожар на терминале в Усть-Луге не повлиял на движение паромов в Калининград
КАЛИНИНГРАД, 24 авг — РИА Новости. Пожар на терминале в Усть-Луге не повлиял на движение паромов, курсирующих между этим портом и Калининградской областью, сообщили журналистам в пресс-службе правительства области. "Данное происшествие не влияет на морское сообщение с Калининградом. Паромы, курсирующие между Калининградской областью и Усть-Лугой, отправляются с (прибывают на) автомобильно-железнодорожного паромного комплекса в Усть-Луге, деятельность которого продолжается", - сказали в пресс-службе. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что утром в воскресенье над портом Усть-Луга уничтожено десять БПЛА. Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале "Новатэк". По предварительным данным, пострадавших нет. Позднее глава региона сообщил, что открытое горение на терминале ликвидировано.
Пожар на терминале в Усть-Луге не повлиял на движение паромов в Калининград

Морской порт Усть-Луга расположен в Ленинградской области
© Фото : Морской порт Усть-Луга
Морской порт Усть-Луга расположен в Ленинградской области. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 24 авг — РИА Новости. Пожар на терминале в Усть-Луге не повлиял на движение паромов, курсирующих между этим портом и Калининградской областью, сообщили журналистам в пресс-службе правительства области.
"Данное происшествие не влияет на морское сообщение с Калининградом. Паромы, курсирующие между Калининградской областью и Усть-Лугой, отправляются с (прибывают на) автомобильно-железнодорожного паромного комплекса в Усть-Луге, деятельность которого продолжается", - сказали в пресс-службе.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что утром в воскресенье над портом Усть-Луга уничтожено десять БПЛА. Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале "Новатэк". По предварительным данным, пострадавших нет. Позднее глава региона сообщил, что открытое горение на терминале ликвидировано.
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
ПВО сбила дрон ВСУ возле Курской АЭС, возник пожар
