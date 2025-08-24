https://ria.ru/20250824/pozhar-2037291734.html

Пожар на терминале в Усть-Луге не повлиял на движение паромов в Калининград

КАЛИНИНГРАД, 24 авг — РИА Новости. Пожар на терминале в Усть-Луге не повлиял на движение паромов, курсирующих между этим портом и Калининградской областью, сообщили журналистам в пресс-службе правительства области. "Данное происшествие не влияет на морское сообщение с Калининградом. Паромы, курсирующие между Калининградской областью и Усть-Лугой, отправляются с (прибывают на) автомобильно-железнодорожного паромного комплекса в Усть-Луге, деятельность которого продолжается", - сказали в пресс-службе. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что утром в воскресенье над портом Усть-Луга уничтожено десять БПЛА. Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале "Новатэк". По предварительным данным, пострадавших нет. Позднее глава региона сообщил, что открытое горение на терминале ликвидировано.

