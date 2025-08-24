https://ria.ru/20250824/pozhar-2037256339.html

Пожарный поезд направили в район возгорания на терминале в Усть-Луге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Пожарный поезд направлен для оказания помощи в ликвидации возгорания на терминале в районе порта Усть-Луга в Ленинградской области, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД). Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что утром в воскресенье над портом Усть-Луга уничтожено десять БПЛА. Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале "Новатэк". На тушении пожара работают пожарные и МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. "Сегодня, 24 августа 2025 года, для оказания помощи МЧС в ликвидации возгорания на терминале в районе порта Усть-Луга направлен пожарный поезд ОЖД. В составе поезда более 183 тонн воды и 5 тонн пенообразователя", - говорится в сообщении. Отмечается, что на движение пассажирских поездов ситуация не влияет. Угрозы объектам инфраструктуры ОАО "РЖД" нет.

