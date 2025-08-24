Рейтинг@Mail.ru
Пожарный поезд направили в район возгорания на терминале в Усть-Луге - РИА Новости, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 24.08.2025 (обновлено: 10:58 24.08.2025)
https://ria.ru/20250824/pozhar-2037256339.html
Пожарный поезд направили в район возгорания на терминале в Усть-Луге
Пожарный поезд направили в район возгорания на терминале в Усть-Луге - РИА Новости, 24.08.2025
Пожарный поезд направили в район возгорания на терминале в Усть-Луге
Пожарный поезд направлен для оказания помощи в ликвидации возгорания на терминале в районе порта Усть-Луга в Ленинградской области, сообщает Октябрьская... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T10:57:00+03:00
2025-08-24T10:58:00+03:00
происшествия
усть-луга
ленинградская область
александр дрозденко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
октябрьская железная дорога (ожд)
новатэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9bf7ca79b214b96ae0592317c78e608.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Пожарный поезд направлен для оказания помощи в ликвидации возгорания на терминале в районе порта Усть-Луга в Ленинградской области, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД). Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что утром в воскресенье над портом Усть-Луга уничтожено десять БПЛА. Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале "Новатэк". На тушении пожара работают пожарные и МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. "Сегодня, 24 августа 2025 года, для оказания помощи МЧС в ликвидации возгорания на терминале в районе порта Усть-Луга направлен пожарный поезд ОЖД. В составе поезда более 183 тонн воды и 5 тонн пенообразователя", - говорится в сообщении. Отмечается, что на движение пассажирских поездов ситуация не влияет. Угрозы объектам инфраструктуры ОАО "РЖД" нет.
https://ria.ru/20250824/pvo-2037244177.html
усть-луга
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_4764e571b7def8bcd2b156958a16b49e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, усть-луга, ленинградская область, александр дрозденко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), октябрьская железная дорога (ожд), новатэк
Происшествия, Усть-Луга, Ленинградская область, Александр Дрозденко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Октябрьская железная дорога (ОЖД), Новатэк
Пожарный поезд направили в район возгорания на терминале в Усть-Луге

ОЖД направила пожарный поезд для тушения возгорания на терминале в Усть-Луге

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС. Архивное фото
Сотрудник МЧС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Пожарный поезд направлен для оказания помощи в ликвидации возгорания на терминале в районе порта Усть-Луга в Ленинградской области, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что утром в воскресенье над портом Усть-Луга уничтожено десять БПЛА. Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале "Новатэк". На тушении пожара работают пожарные и МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет.
"Сегодня, 24 августа 2025 года, для оказания помощи МЧС в ликвидации возгорания на терминале в районе порта Усть-Луга направлен пожарный поезд ОЖД. В составе поезда более 183 тонн воды и 5 тонн пенообразователя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на движение пассажирских поездов ситуация не влияет. Угрозы объектам инфраструктуры ОАО "РЖД" нет.
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
ПВО за ночь сбила 95 украинских беспилотников над территорией России
08:15
 
ПроисшествияУсть-ЛугаЛенинградская областьАлександр ДрозденкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Октябрьская железная дорога (ОЖД)Новатэк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала