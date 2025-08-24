Главы МИД "Большой семерки" в воскресенье проведут переговоры по Украине
Главы МИД "Большой семерки" в воскресенье проведут переговоры по миру на Украине
Флаги стран — участниц саммита G7. Архивное фото
РИМ, 24 авг – РИА Новости. Главы МИД стран "Большой семерки" в воскресенье проведут переговоры, посвященные "перспективам установления мира" на Украине, говорится в сообщении итальянского ведомства.
По случаю Дня независимости Украины глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни в очередной раз заявил о полной поддержке Киева для достижения мира "в тесной координации с США и европейскими партнерами".
"Таяни примет участие во встрече министров иностранных дел стран "Большой семёрки", созванной канадским председательством сегодня в 14.00. Это также предоставит возможность рассмотреть дальнейшие действия по итогам встречи лидеров государств-членов в Вашингтоне 18 августа и перспективы установления мира на Украине", - говорится в сообщении МИД.
Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил о подготовке к встрече между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков ранее отметил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Как подчеркнул в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также уточнил, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.
