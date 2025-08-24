Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о расхождениях властей и народа Молдавии в оценке истории - РИА Новости, 24.08.2025
11:38 24.08.2025
Эксперт рассказал о расхождениях властей и народа Молдавии в оценке истории
Эксперт рассказал о расхождениях властей и народа Молдавии в оценке истории
КИШИНЕВ, 24 авг — РИА Новости. Власти Молдавии кардинально расходятся во взглядах с большинством населения республики относительно событий августа 1944 года, когда советские войска освободили страну от фашистской оккупации, заявил РИА Новости историк, политолог, автор 12 книг по истории постсоветского пространства, депутат парламента республики в 2010-2014 годах Зураб Тодуа. Столица Молдавии Кишинев 24 августа 1944 года была освобождена от румынско-фашистской оккупации в ходе Ясско-Кишиневской операции Красной армии, длившейся с 20 по 29 августа. Десятки тысяч жителей Молдавии в воскресенье посетят мемориалы и памятники участникам Ясско-Кишиневской операции, в результате которой была освобождена Молдавская ССР, Румыния перешла в стан антигитлеровской коалиции, советские войска вышли к границам Болгарии, Югославии и Венгрии. "Для большинства граждан Молдавии 24 августа 1944 года — это день освобождения Кишинева и всей страны от фашистской оккупации. К сожалению, нынешние власти не разделяют подходы и оценки жителей страны", — отметил собеседник агентства. По словам историка, официальная позиция властей изложена в школьном учебнике для выпускных классов, где события 22 июня 1941 года представлены как "начало освобождения Бессарабии". Тодуа подчеркнул, что авторы учебника пытаются оправдать деяния диктатора Румынии маршала Иона Антонеску, по приказу которого в Молдавии и на Украине были убиты сотни тысяч людей. По его данным, за годы оккупации 1941-1944 годов в Молдавии погибли от 350 до 400 тысяч человек. "После вступления в Одессу в октябре 1941 года румынские войска устроили массовые казни на улицах города, которые смутили даже немецких офицеров", — рассказал историк, приведя свидетельство мэра Одессы Германа Пынти о "варварстве, которое никогда не смыть перед цивилизованным миром". Эксперт отметил, что вопреки официальной пропаганде о "советской оккупации", подавляющее большинство граждан страны оценивают события августа 1944 года как освобождение. "Об этом свидетельствуют мероприятия в столице и других городах, а также социальные сети, полные фотографий военного времени. Более 400 тысяч уроженцев Советской Молдавии участвовали в боях Второй мировой войны, и память о них живет практически в каждой семье", — подчеркнул Тодуа. Историк считает маловероятным, что правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) сумеет изменить отношение населения к событиям Второй мировой войны. "Для того, чтобы вытравить из памяти эти события и изменить отношение к ним, нужны десятилетия соответствующей пропаганды и действий по переформатированию сознания людей. Маловероятно, что пока ещё правящая в Молдове партия PAS (ПДС – ред.) сумеет это сделать. Не исключено, что на предстоящих 28 сентября парламентских выборах они потеряют большинство и к власти придут более адекватные, прагматичные и ответственные политики", - добавил Тодуа. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и решения об установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне фашистской Германии. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
Как освобождали Кишинев от фашистских захватчиков. Кадры архива
24 августа 1944 года войска 3-го Украинского фронта в ходе Ясско-Кишиневской операции освободили столицу Молдавской ССР Кишинев. Город был оккупирован 16 июля 1941 года после 25 дней ожесточенных боев, в ходе которых защитники Кишинева под нескончаемыми бомбардировками мужественно противостояли превосходящим силам врага. За время оккупации Молдавии фашистами были уничтожены 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнаны в рабство, 207 тысяч мирных жителей подверглись пыткам и истязаниям. За все время Великой Отечественной войны в составе Красной Армии воевали около 400 тысяч уроженцев Молдавии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
КИШИНЕВ, 24 авг — РИА Новости. Власти Молдавии кардинально расходятся во взглядах с большинством населения республики относительно событий августа 1944 года, когда советские войска освободили страну от фашистской оккупации, заявил РИА Новости историк, политолог, автор 12 книг по истории постсоветского пространства, депутат парламента республики в 2010-2014 годах Зураб Тодуа.
Столица Молдавии Кишинев 24 августа 1944 года была освобождена от румынско-фашистской оккупации в ходе Ясско-Кишиневской операции Красной армии, длившейся с 20 по 29 августа. Десятки тысяч жителей Молдавии в воскресенье посетят мемориалы и памятники участникам Ясско-Кишиневской операции, в результате которой была освобождена Молдавская ССР, Румыния перешла в стан антигитлеровской коалиции, советские войска вышли к границам Болгарии, Югославии и Венгрии.
"Для большинства граждан Молдавии 24 августа 1944 года — это день освобождения Кишинева и всей страны от фашистской оккупации. К сожалению, нынешние власти не разделяют подходы и оценки жителей страны", — отметил собеседник агентства.
По словам историка, официальная позиция властей изложена в школьном учебнике для выпускных классов, где события 22 июня 1941 года представлены как "начало освобождения Бессарабии".
Тодуа подчеркнул, что авторы учебника пытаются оправдать деяния диктатора Румынии маршала Иона Антонеску, по приказу которого в Молдавии и на Украине были убиты сотни тысяч людей. По его данным, за годы оккупации 1941-1944 годов в Молдавии погибли от 350 до 400 тысяч человек.
"После вступления в Одессу в октябре 1941 года румынские войска устроили массовые казни на улицах города, которые смутили даже немецких офицеров", — рассказал историк, приведя свидетельство мэра Одессы Германа Пынти о "варварстве, которое никогда не смыть перед цивилизованным миром".
Освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков
© РИА Новости / Марчук | Перейти в медиабанк

Восемьдесят лет назад Красная армия освободила Молдавскую ССР.

Кадр из документального фильма Самый жаркий месяц о Ясско-Кишиневской наступательной операции

Восемьдесят лет назад Красная армия освободила Молдавскую ССР.

© РИА Новости / Марчук
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Владимир Гальперин | Перейти в медиабанк

Ясско-Кишиневская операция проходила с 20 по 29 августа 1944 года, в ней участвовали войска 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршала Семена Тимошенко.

Колонна боевой техники переправляется через Днестр районе Рыбницы

Ясско-Кишиневская операция проходила с 20 по 29 августа 1944 года, в ней участвовали войска 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршала Семена Тимошенко.

© РИА Новости / Владимир Гальперин
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Михаил Трахман | Перейти в медиабанк

На фото: медицинская сестра казачьего полка отдыхает между боями. 2-ой Украинский фронт.

Медицинская сестра казачьего полка отдыхает между боями

На фото: медицинская сестра казачьего полка отдыхает между боями. 2-ой Украинский фронт.

© РИА Новости / Михаил Трахман
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Федор Левшин | Перейти в медиабанк

Операция началась рано утром 20 августа с мощного артнаступления. Удар артиллеристов был настолько силен, что первая полоса немецкой обороны оказалась полностью уничтоженной.

Ясско-Кишиневская операция, Великая Отечественная война 1941-1945 гг

Операция началась рано утром 20 августа с мощного артнаступления. Удар артиллеристов был настолько силен, что первая полоса немецкой обороны оказалась полностью уничтоженной.

© РИА Новости / Федор Левшин
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Марчук | Перейти в медиабанк

В последующие дни соединения Красной армии смогли успешно окружить и уничтожить силы противника.

Залп катюш

В последующие дни соединения Красной армии смогли успешно окружить и уничтожить силы противника.

© РИА Новости / Марчук
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Ольга Ландер | Перейти в медиабанк

На фото: артиллеристы 3-го Украинского фронта выкатывают орудие на новый огневой рубеж.

Артиллеристы 3-го Украинского фронта выкатывают орудие на новый огневой рубеж

На фото: артиллеристы 3-го Украинского фронта выкатывают орудие на новый огневой рубеж.

© РИА Новости / Ольга Ландер
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Израиль Озерский | Перейти в медиабанк

Немцев выбили из Ясс уже 21 августа, на следующий день после начала наступления. Кишинев освободили 24 августа.

Бойцы 2-й Украинского фронта ведут бой под Яссами

Немцев выбили из Ясс уже 21 августа, на следующий день после начала наступления. Кишинев освободили 24 августа.

© РИА Новости / Израиль Озерский
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Ольга Ландер | Перейти в медиабанк

На фото: солдатский обед. 3-й Украинский фронт.

Солдатский обед

На фото: солдатский обед. 3-й Украинский фронт.

© РИА Новости / Ольга Ландер
Перейти в медиабанк
8 из 10
© Ольга Ландер | Перейти в медиабанк

На втором этапе операции советские войска продвинулись вглубь Румынии, отрезав пути отхода разбитым войскам противника к Бухаресту.

Войска 3-го Украинского фронта при поддержке танков Т-34-76 идут в наступление

На втором этапе операции советские войска продвинулись вглубь Румынии, отрезав пути отхода разбитым войскам противника к Бухаресту.

© Ольга Ландер
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Ольга Ландер | Перейти в медиабанк

В результате Ясско-Кишиневской операции, немецкая оборона на южном крыле фронта рухнула, Молдавская ССР была полностью освобождена, а Красной армии открылся путь на Балканы. Кроме того, в Румынии пал пронацистский режим и Бухарест продолжил войну на стороне антифашистской коалиции.

Разбитая немецкая техника на платформах в районе железнодорожного вокзала в Кишиневе

В результате Ясско-Кишиневской операции, немецкая оборона на южном крыле фронта рухнула, Молдавская ССР была полностью освобождена, а Красной армии открылся путь на Балканы. Кроме того, в Румынии пал пронацистский режим и Бухарест продолжил войну на стороне антифашистской коалиции.

© РИА Новости / Ольга Ландер
Перейти в медиабанк
10 из 10

Эксперт отметил, что вопреки официальной пропаганде о "советской оккупации", подавляющее большинство граждан страны оценивают события августа 1944 года как освобождение.
"Об этом свидетельствуют мероприятия в столице и других городах, а также социальные сети, полные фотографий военного времени. Более 400 тысяч уроженцев Советской Молдавии участвовали в боях Второй мировой войны, и память о них живет практически в каждой семье", — подчеркнул Тодуа.
Историк считает маловероятным, что правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) сумеет изменить отношение населения к событиям Второй мировой войны.
