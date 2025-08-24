https://ria.ru/20250824/moldaviya-2037259750.html

Эксперт рассказал о расхождениях властей и народа Молдавии в оценке истории

Эксперт рассказал о расхождениях властей и народа Молдавии в оценке истории

КИШИНЕВ, 24 авг — РИА Новости. Власти Молдавии кардинально расходятся во взглядах с большинством населения республики относительно событий августа 1944 года, когда советские войска освободили страну от фашистской оккупации, заявил РИА Новости историк, политолог, автор 12 книг по истории постсоветского пространства, депутат парламента республики в 2010-2014 годах Зураб Тодуа. Столица Молдавии Кишинев 24 августа 1944 года была освобождена от румынско-фашистской оккупации в ходе Ясско-Кишиневской операции Красной армии, длившейся с 20 по 29 августа. Десятки тысяч жителей Молдавии в воскресенье посетят мемориалы и памятники участникам Ясско-Кишиневской операции, в результате которой была освобождена Молдавская ССР, Румыния перешла в стан антигитлеровской коалиции, советские войска вышли к границам Болгарии, Югославии и Венгрии. "Для большинства граждан Молдавии 24 августа 1944 года — это день освобождения Кишинева и всей страны от фашистской оккупации. К сожалению, нынешние власти не разделяют подходы и оценки жителей страны", — отметил собеседник агентства. По словам историка, официальная позиция властей изложена в школьном учебнике для выпускных классов, где события 22 июня 1941 года представлены как "начало освобождения Бессарабии". Тодуа подчеркнул, что авторы учебника пытаются оправдать деяния диктатора Румынии маршала Иона Антонеску, по приказу которого в Молдавии и на Украине были убиты сотни тысяч людей. По его данным, за годы оккупации 1941-1944 годов в Молдавии погибли от 350 до 400 тысяч человек. "После вступления в Одессу в октябре 1941 года румынские войска устроили массовые казни на улицах города, которые смутили даже немецких офицеров", — рассказал историк, приведя свидетельство мэра Одессы Германа Пынти о "варварстве, которое никогда не смыть перед цивилизованным миром". Эксперт отметил, что вопреки официальной пропаганде о "советской оккупации", подавляющее большинство граждан страны оценивают события августа 1944 года как освобождение. "Об этом свидетельствуют мероприятия в столице и других городах, а также социальные сети, полные фотографий военного времени. Более 400 тысяч уроженцев Советской Молдавии участвовали в боях Второй мировой войны, и память о них живет практически в каждой семье", — подчеркнул Тодуа. Историк считает маловероятным, что правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) сумеет изменить отношение населения к событиям Второй мировой войны. "Для того, чтобы вытравить из памяти эти события и изменить отношение к ним, нужны десятилетия соответствующей пропаганды и действий по переформатированию сознания людей. Маловероятно, что пока ещё правящая в Молдове партия PAS (ПДС – ред.) сумеет это сделать. Не исключено, что на предстоящих 28 сентября парламентских выборах они потеряют большинство и к власти придут более адекватные, прагматичные и ответственные политики", - добавил Тодуа. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и решения об установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне фашистской Германии. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.

Как освобождали Кишинев от фашистских захватчиков. Кадры архива 24 августа 1944 года войска 3-го Украинского фронта в ходе Ясско-Кишиневской операции освободили столицу Молдавской ССР Кишинев. Город был оккупирован 16 июля 1941 года после 25 дней ожесточенных боев, в ходе которых защитники Кишинева под нескончаемыми бомбардировками мужественно противостояли превосходящим силам врага. За время оккупации Молдавии фашистами были уничтожены 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнаны в рабство, 207 тысяч мирных жителей подверглись пыткам и истязаниям. За все время Великой Отечественной войны в составе Красной Армии воевали около 400 тысяч уроженцев Молдавии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. 2025-08-24T11:38 true PT1M14S

