В Ленинградской области на свалке нашли тело новорожденного - РИА Новости, 24.08.2025
10:10 24.08.2025 (обновлено: 14:56 24.08.2025)
В Ленинградской области на свалке нашли тело новорожденного
В Ленинградской области на свалке нашли тело новорожденного - РИА Новости, 24.08.2025
В Ленинградской области на свалке нашли тело новорожденного
Тело новорожденного ребенка обнаружили на свалке в Ленобласти, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУ СК России. РИА Новости, 24.08.2025
происшествия
россия
всеволожский район
ленинградская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Тело новорожденного ребенка обнаружили на свалке в Ленобласти, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУ СК России. "Двадцать третьего августа на полигоне твердых бытовых отходов в деревне Лепсари Всеволожского района обнаружено тело новорожденного младенца мужского пола с пуповиной", — говорится в сообщении. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного". Сообщается, что на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению преступления.
происшествия, россия, всеволожский район, ленинградская область
Происшествия, Россия, Всеволожский район, Ленинградская область
В Ленинградской области на свалке нашли тело новорожденного

В деревне Лепсари во Всеволожском районе на свалке нашли тело младенца

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Тело новорожденного ребенка обнаружили на свалке в Ленобласти, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУ СК России.
"Двадцать третьего августа на полигоне твердых бытовых отходов в деревне Лепсари Всеволожского района обнаружено тело новорожденного младенца мужского пола с пуповиной", — говорится в сообщении.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного".
Сообщается, что на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению преступления.
ПроисшествияРоссияВсеволожский районЛенинградская область
 
 
