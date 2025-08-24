https://ria.ru/20250824/mladenets-2037253118.html
В Ленинградской области на свалке нашли тело новорожденного
В Ленинградской области на свалке нашли тело новорожденного - РИА Новости, 24.08.2025
В Ленинградской области на свалке нашли тело новорожденного
Тело новорожденного ребенка обнаружили на свалке в Ленобласти, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУ СК России. РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T10:10:00+03:00
2025-08-24T10:10:00+03:00
2025-08-24T14:56:00+03:00
происшествия
россия
всеволожский район
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Тело новорожденного ребенка обнаружили на свалке в Ленобласти, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУ СК России. "Двадцать третьего августа на полигоне твердых бытовых отходов в деревне Лепсари Всеволожского района обнаружено тело новорожденного младенца мужского пола с пуповиной", — говорится в сообщении. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного". Сообщается, что на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению преступления.
https://ria.ru/20250606/lenoblast-2021364366.html
россия
всеволожский район
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_227c624859110365207d1d5f82c95fa7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, всеволожский район, ленинградская область
Происшествия, Россия, Всеволожский район, Ленинградская область
В Ленинградской области на свалке нашли тело новорожденного
В деревне Лепсари во Всеволожском районе на свалке нашли тело младенца