В Ленинградской области на свалке нашли тело новорожденного

Тело новорожденного ребенка обнаружили на свалке в Ленобласти, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУ СК России. РИА Новости, 24.08.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Тело новорожденного ребенка обнаружили на свалке в Ленобласти, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУ СК России. "Двадцать третьего августа на полигоне твердых бытовых отходов в деревне Лепсари Всеволожского района обнаружено тело новорожденного младенца мужского пола с пуповиной", — говорится в сообщении. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного". Сообщается, что на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению преступления.

