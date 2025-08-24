https://ria.ru/20250824/magate-2037255847.html
МАГАТЭ знает о сообщениях в СМИ, что на Курской АЭС загорелся трансформатор
2025-08-24T10:49:00+03:00
ВЕНА, 24 авг - РИА Новости. Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) известно о сообщениях в СМИ о том, что на Курской АЭС загорелся трансформатор в результате "военной активности", заявило агентство. "МАГАТЭ известно о сообщениях в СМИ о том, что на Курской АЭС в России загорелся трансформатор в результате военной активности. Хотя МАГАТЭ не располагает независимым подтверждением этих сообщений, генеральный директор (Агентства - ред.) Рафаэль Гросси подчёркивает, что "каждый ядерный объект должен быть защищён в любое время", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х. Ранее пресс-служба Курской АЭС сообщила, что в ночь на воскресенье ПВО сбила украинский беспилотник возле Курской АЭС. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Станция сообщила, что локальное возгорание потушено, в результате чего третий блок был разгружен на 50%, пострадавших нет.
