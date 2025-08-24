https://ria.ru/20250824/magate-2037255847.html

МАГАТЭ знает о сообщениях в СМИ, что на Курской АЭС загорелся трансформатор

МАГАТЭ знает о сообщениях в СМИ, что на Курской АЭС загорелся трансформатор - РИА Новости, 24.08.2025

МАГАТЭ знает о сообщениях в СМИ, что на Курской АЭС загорелся трансформатор

Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) известно о сообщениях в СМИ о том, что на Курской АЭС загорелся трансформатор в результате "военной... РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T10:49:00+03:00

2025-08-24T10:49:00+03:00

2025-08-24T10:49:00+03:00

ядерные технологии

в мире

россия

рафаэль гросси

курская аэс

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968699564_0:116:3230:1933_1920x0_80_0_0_12e1acdecb187677c5b6a91cf3ca9683.jpg

ВЕНА, 24 авг - РИА Новости. Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) известно о сообщениях в СМИ о том, что на Курской АЭС загорелся трансформатор в результате "военной активности", заявило агентство. "МАГАТЭ известно о сообщениях в СМИ о том, что на Курской АЭС в России загорелся трансформатор в результате военной активности. Хотя МАГАТЭ не располагает независимым подтверждением этих сообщений, генеральный директор (Агентства - ред.) Рафаэль Гросси подчёркивает, что "каждый ядерный объект должен быть защищён в любое время", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х. Ранее пресс-служба Курской АЭС сообщила, что в ночь на воскресенье ПВО сбила украинский беспилотник возле Курской АЭС. При падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Станция сообщила, что локальное возгорание потушено, в результате чего третий блок был разгружен на 50%, пострадавших нет.

https://ria.ru/20250821/zaes-2036833544.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, рафаэль гросси, курская аэс, магатэ