Сеул заявил о пересечении границы северокорейскими военными - РИА Новости, 24.08.2025
01:53 24.08.2025 (обновлено: 02:26 24.08.2025)
Сеул заявил о пересечении границы северокорейскими военными
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Агентство Рёнхап со ссылкой на представителя Командования Организации Объединенных Наций (UNC) утверждает, что около 30 военных КНДР во вторник пересекли межкорейскую границу, из-за чего со стороны Южной Кореи прозвучали предупредительные выстрелы."Около 30 северокорейских военных недавно пересекли межкорейскую границу, вызвав предупредительные выстрелы со стороны Южной Кореи", - говорится в сообщении агентства.Согласно утверждениям представителя UNC, инцидент произошел во вторник - военные КНДР пересекли военную демаркационную линию для проведения строительных и ремонтных работ.
© AP Photo / Lee Jin-manЮжнокорейские военные
© AP Photo / Lee Jin-man
Южнокорейские военные. Архивное фото
Южнокорейские военные несут службу возле границы с КНДР - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
КНДР обвинила Южную Корею в стрельбе у границы
