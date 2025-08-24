https://ria.ru/20250824/kndr-2037231882.html

Сеул заявил о пересечении границы северокорейскими военными

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Агентство Рёнхап со ссылкой на представителя Командования Организации Объединенных Наций (UNC) утверждает, что около 30 военных КНДР во вторник пересекли межкорейскую границу, из-за чего со стороны Южной Кореи прозвучали предупредительные выстрелы."Около 30 северокорейских военных недавно пересекли межкорейскую границу, вызвав предупредительные выстрелы со стороны Южной Кореи", - говорится в сообщении агентства.Согласно утверждениям представителя UNC, инцидент произошел во вторник - военные КНДР пересекли военную демаркационную линию для проведения строительных и ремонтных работ.

