Сеул заявил о пересечении границы северокорейскими военными
Сеул заявил о пересечении границы северокорейскими военными - РИА Новости, 24.08.2025
Сеул заявил о пересечении границы северокорейскими военными
Агентство Рёнхап со ссылкой на представителя Командования Организации Объединенных Наций (UNC) утверждает, что около 30 военных КНДР во вторник пересекли... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T01:53:00+03:00
2025-08-24T01:53:00+03:00
2025-08-24T02:26:00+03:00
в мире
южная корея
кндр (северная корея)
сеул
пхеньян
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Агентство Рёнхап со ссылкой на представителя Командования Организации Объединенных Наций (UNC) утверждает, что около 30 военных КНДР во вторник пересекли межкорейскую границу, из-за чего со стороны Южной Кореи прозвучали предупредительные выстрелы."Около 30 северокорейских военных недавно пересекли межкорейскую границу, вызвав предупредительные выстрелы со стороны Южной Кореи", - говорится в сообщении агентства.Согласно утверждениям представителя UNC, инцидент произошел во вторник - военные КНДР пересекли военную демаркационную линию для проведения строительных и ремонтных работ.
южная корея
кндр (северная корея)
сеул
пхеньян
в мире, южная корея, кндр (северная корея), сеул, пхеньян
В мире, Южная Корея, КНДР (Северная Корея), Сеул, Пхеньян
Сеул заявил о пересечении границы северокорейскими военными
Рёнхап: около 30 военных КНДР пересекли границу Южной Кореи