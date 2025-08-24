В Кишиневе прошел марш в честь годовщины освобождения Молдавии

В Кишиневе прошел марш в честь 81-й годовщины освобождения Молдавии
Двадцать четвертого августа 1944 года молдавскую столицу освободили от румынско-немецкой оккупации во время Ясско-Кишиневской операции Красной армии.
Восемьдесят лет назад Красная армия освободила Молдавскую ССР.
Ясско-Кишиневская операция проходила с 20 по 29 августа 1944 года, в ней участвовали войска 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршала Семена Тимошенко.
На фото: медицинская сестра казачьего полка отдыхает между боями. 2-ой Украинский фронт.
Операция началась рано утром 20 августа с мощного артнаступления. Удар артиллеристов был настолько силен, что первая полоса немецкой обороны оказалась полностью уничтоженной.
В последующие дни соединения Красной армии смогли успешно окружить и уничтожить силы противника.
На фото: артиллеристы 3-го Украинского фронта выкатывают орудие на новый огневой рубеж.
Немцев выбили из Ясс уже 21 августа, на следующий день после начала наступления. Кишинев освободили 24 августа.
На фото: солдатский обед. 3-й Украинский фронт.
На втором этапе операции советские войска продвинулись вглубь Румынии, отрезав пути отхода разбитым войскам противника к Бухаресту.
В результате Ясско-Кишиневской операции, немецкая оборона на южном крыле фронта рухнула, Молдавская ССР была полностью освобождена, а Красной армии открылся путь на Балканы. Кроме того, в Румынии пал пронацистский режим и Бухарест продолжил войну на стороне антифашистской коалиции.
