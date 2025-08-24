https://ria.ru/20250824/kishinev-2037260924.html

В Кишиневе прошел марш в честь годовщины освобождения Молдавии

В Кишиневе прошел многотысячный марш в честь годовщины освобождения Молдавии, заявил РИА Новости глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. РИА Новости, 24.08.2025

КИШИНЕВ, 24 авг — РИА Новости. В Кишиневе прошел многотысячный марш в честь годовщины освобождения Молдавии, заявил РИА Новости глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.В воскресенье тысячи человек собрались у памятника освободителям от фашистских захватчиков, чтобы пройти маршем к мемориалу "Вечность" и возложить цветы к Вечному огню. В мероприятии участвуют представители оппозиционных политсил, гражданских организаций, а также рядовые жители Кишинева."Наша акция называется "Марш освобождения Кишинева", в ней принимают участие тысячи человек. То, как люди сегодня сохраняют историческую память в нашей стране, достойно уважения и восхищения", — сказал Петрович.По его словам, на протяжении 35 лет память о Великой Отечественной войне пытались стереть, но молдавский народ не хочет возрождения нацизма.После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой считается президент Майя Санду, в стране проводят политику "беспамятства", направленную на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди которых запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии.Монументы в честь пособников нацистов появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.

Многотысячный марш в Кишиневе в честь освобождения Молдавии от фашистских захватчиков Многотысячный марш в честь 81-й годовщины освобождения Молдавии от фашистских захватчиков проходит в центре Кишинева, его участники с цветами идут к Мемориалу "Вечность", чтобы почтить память героев, заявил РИА Новости глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. 2025-08-24T11:54 true PT0M59S

Как освобождали Кишинев от фашистских захватчиков. Кадры архива 24 августа 1944 года войска 3-го Украинского фронта в ходе Ясско-Кишиневской операции освободили столицу Молдавской ССР Кишинев. Город был оккупирован 16 июля 1941 года после 25 дней ожесточенных боев, в ходе которых защитники Кишинева под нескончаемыми бомбардировками мужественно противостояли превосходящим силам врага. За время оккупации Молдавии фашистами были уничтожены 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнаны в рабство, 207 тысяч мирных жителей подверглись пыткам и истязаниям. За все время Великой Отечественной войны в составе Красной Армии воевали около 400 тысяч уроженцев Молдавии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. 2025-08-24T11:54 true PT1M14S

