Как освобождали Кишинев от фашистских захватчиков

Как освобождали Кишинев от фашистских захватчиков

Как освобождали Кишинев от фашистских захватчиков

24 августа 1944 года войска 3-го Украинского фронта в ходе Ясско-Кишиневской операции освободили столицу Молдавской ССР Кишинев. Город был оккупирован 16 июля 1941 года после 25 дней ожесточенных боев, в ходе которых защитники Кишинева под нескончаемыми бомбардировками мужественно противостояли превосходящим силам врага.

24 августа 1944

2025-08-24T08:48:00+03:00

2025-08-24T08:49:00+03:00

За время оккупации Молдавии фашистами были уничтожены 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнаны в рабство, 207 тысяч мирных жителей подверглись пыткам и истязаниям. За все время Великой Отечественной войны в составе Красной Армии воевали около 400 тысяч уроженцев Молдавии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

