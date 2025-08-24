https://ria.ru/20250824/kamchatka-2037237032.html

У берегов Камчатки произошло второе землетрясение за сутки

У берегов Камчатки произошло второе землетрясение за сутки - РИА Новости, 24.08.2025

У берегов Камчатки произошло второе землетрясение за сутки

Сейсмологи зафиксировали второе за сутки землетрясение магнитудой 5,0 у восточного побережья Камчатки в воскресенье, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой... РИА Новости, 24.08.2025

П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 авг – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали второе за сутки землетрясение магнитудой 5,0 у восточного побережья Камчатки в воскресенье, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН "Время UTC: 24 августа 2025 02.04.03 (05.04 по мск - ред.). Координаты: 51.7625 северной широты, 158.7123 восточной долготы. Магнитуда: 5,0", — приводятся данные в Telegram-канале филиала. Эпицентр подземного толчка располагался в 145 километрах от Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана. Очаг землетрясения залегал на глубине 46,1 километра. Это уже второе сейсмическое событие магнитудой от 5,0, зарегистрированное в этом районе за сутки. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.

