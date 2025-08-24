https://ria.ru/20250824/kamchatka-2037237032.html
У берегов Камчатки произошло второе землетрясение за сутки
У берегов Камчатки произошло второе землетрясение за сутки - РИА Новости, 24.08.2025
У берегов Камчатки произошло второе землетрясение за сутки
Сейсмологи зафиксировали второе за сутки землетрясение магнитудой 5,0 у восточного побережья Камчатки в воскресенье, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой... РИА Новости, 24.08.2025
2025-08-24T05:30:00+03:00
2025-08-24T05:30:00+03:00
2025-08-24T05:30:00+03:00
камчатка
петропавловск-камчатский
тихий океан
российская академия наук
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 авг – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали второе за сутки землетрясение магнитудой 5,0 у восточного побережья Камчатки в воскресенье, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН "Время UTC: 24 августа 2025 02.04.03 (05.04 по мск - ред.). Координаты: 51.7625 северной широты, 158.7123 восточной долготы. Магнитуда: 5,0", — приводятся данные в Telegram-канале филиала. Эпицентр подземного толчка располагался в 145 километрах от Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана. Очаг землетрясения залегал на глубине 46,1 километра. Это уже второе сейсмическое событие магнитудой от 5,0, зарегистрированное в этом районе за сутки. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.
https://ria.ru/20250823/kitay-2037225437.html
камчатка
петропавловск-камчатский
тихий океан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, петропавловск-камчатский, тихий океан, российская академия наук, россия, происшествия
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Российская академия наук, Россия, Происшествия
У берегов Камчатки произошло второе землетрясение за сутки
На Камчатке произошло второе за сутки землетрясение магнитудой 5,0
П.-КАМЧАТСКИЙ, 24 авг – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали второе за сутки землетрясение магнитудой 5,0 у восточного побережья Камчатки в воскресенье, сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН
"Время UTC: 24 августа 2025 02.04.03 (05.04 по мск - ред.). Координаты: 51.7625 северной широты, 158.7123 восточной долготы. Магнитуда: 5,0", — приводятся данные в Telegram-канале
филиала.
Эпицентр подземного толчка располагался в 145 километрах от Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана. Очаг землетрясения залегал на глубине 46,1 километра.
Это уже второе сейсмическое событие магнитудой от 5,0, зарегистрированное в этом районе за сутки.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.